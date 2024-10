Kyocera tra le realtà più sostenibili al mondo

Il cambiamento climatico in atto convince le aziende a prendere provvedimenti importanti al fine di ridurre drasticamente il proprio impatto sull’ambiente. Alcune di queste realtà si distinguono da altre per le iniziative green che portano avanti con successo.

Kyocera Document Solutions Europe Management, azienda operante nel settore delle soluzioni documentali, è lieta di annunciare che la casa madre Kyocera Corporation è stata nominata tra le 500 aziende più sostenibili al mondo nel 2024 da TIME, in collaborazione con Statista.

Per la prima volta, TIME e il gigante dei dati Statista hanno creato una metodologia rigorosa con cui misurare le aziende più sostenibili al mondo e Kyocera è entrata nella lista per il 2024, avendo soddisfatto diversi criteri chiave. Le aziende in cima alla lista rispettano infatti alcuni dei requisiti richiesti dai principali programmi climatici globali, come l’obiettivo di 1,5°C dell’iniziativa Science Based Targets (SBTi).

TIME e Statista hanno inoltre valutato le aziende in base alle riduzioni delle emissioni Scope 1 e Scope 2 ottenute nel 2021 e nel 2022 (gli anni più recenti riportati). Le emissioni Scope 1 sono generate direttamente dalle aziende, mentre le emissioni Scope 2 sono create quando un’azienda acquista energia. Un fattore determinante per la valutazione è stata anche la percentuale di energia rinnovabile utilizzata nelle attività di business delle aziende.

Kyocera Document Solutions elimina l’uso inutile della carta

Kyocera è stata riconosciuta per gli sforzi ecologici che costituiscono una parte significativa della sua cultura aziendale e del suo modello di business. La divisione Kyocera Document Solutions produce hardware sostenibile e soluzioni software che aiutano le aziende a muoversi verso flussi di lavoro senza carta, facilitando la digitalizzazione.

I dispositivi di stampa sostenibili e incentrati sul cliente garantiscono una lunga durata, sono economici e producono meno rifiuti. Kyocera Document Solutions è stato il primo produttore a sviluppare un sistema senza cartucce per le stampanti laser, oltre ai dispositivi ECOSYS, costruiti con componenti durevoli e tamburi di stampa progettati per produrre più stampe prima della sostituzione, riducendo così i rifiuti di plastica e i consumabili. Inoltre, consumano meno energia rispetto agli altri dispositivi presenti sul mercato, contribuendo alla riduzione dell’impronta di carbonio.

La gestione dei documenti è realizzata attraverso soluzioni basate sul cloud, che contribuiscono a ridurre l’uso inutile della carta e ad ottimizzare la governance dei dati attraverso il digitale. Le soluzioni software aiutano inoltre le organizzazioni a ridurre il consumo di carta e inchiostro, offrendo policy di stampa e monitoraggio.

In questo modo le aziende non solo risparmiano denaro, ma riducono anche l’impronta di carbonio.

TASKalfa Pro 15000c e TASKalfa Pro 55000c usano inchiostri a base acqua

Inoltre, le stampanti commerciali a getto d’inchiostro Kyocera sono tra le più sostenibili del mercato. TASKalfa Pro 15000c e TASKalfa Pro 55000c utilizzano inchiostri a base acqua privi di sostanze chimiche nocive e sono progettate per consumare meno energia. La stampante tessile ecologica FOREARTH fa un uso quasi nullo di acqua, riducendo in modo significativo l’utilizzo di acqua nel settore della moda. Le soluzioni Kyocera a getto d’inchiostro aiutano le aziende a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere la qualità, poiché garantiscono risultati sempre nitidi e brillanti.