La LABScon di SentinelOne torna a settembre

SentinelOne, realtà operante a livello globale nel settore della cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato il ritorno della LABScon, la conferenza più importante per il progresso della ricerca sulla cybersecurity e della difesa digitale globale. L’appuntamento, esclusivo e su invito, si terrà presso l’Omni Scottsdale Resort & Spa di Montelucia a Scottsdale, Arizona, dal 17 al 20 settembre. I ricercatori sono invitati a presentare al più presto i risultati delle loro ricerche tramite il sito web della conferenza per aggiudicarsi il diritto di partecipare all’evento.

Qualche anticipazione sulla LABScon 2025

Alla sua quarta edizione, la LABScon è un evento unico nel suo genere che riunisce i migliori e più brillanti ricercatori nel campo della security per condividere intuizioni all’avanguardia e best practice. Organizzata in collaborazione con i SentinelLabs, un team di ricercatori di security di livello mondiale che individua vulnerabilità critiche, nuovi vettori di attacco, tipi di malware e autori di minacce, la LABScon 2025 vedrà la partecipazione di:

Keynote e interventi specifici di affermati ricercatori sulle minacce e leader di primo piano nel settore della cybersecurity;

Sessioni interattive di approfondimento;

Molteplici momenti di networking.

I più importanti vendor di soluzioni di security a livello mondiale hanno già aderito alla sponsorizzazione dell’evento, tra cui: Binarly, The Vertex Project, Silent Push e Aesir Security Consulting, e sono previste ulteriori opportunità di sponsorship.

Modalità di partecipazione

I ricercatori che desiderano candidarsi per partecipare alla LABScon 2025 possono presentare i contributi fino al 23 giugno. Le proposte saranno esaminate dal Comitato del programma LABScon, che annovera i migliori ricercatori di minacce ed esperti in sicurezza informatica di Google, DARPA, Netflix, Johns Hopkins University e dei SentinelLabs.

Dichiarazioni

“Viviamo in un’epoca di estrema accelerazione tecnologica, dove la crescente abilità e capacità dei nostri avversari richiede una risposta uguale e contrapposta”, ha dichiarato Juan Andres Guerrero-Saade, Executive Director for Intelligence and Security Research di SentinelOne. “La collaborazione in real-time tra esperti impegnati sul fronte delle tecniche e delle ricerche più avanzate non è un optional, ma rappresenta il nuovo status quo”.