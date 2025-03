La Phone Box di Avnet Silica diventa “Edge”

All’edizione di quest’anno di Embedded World, che si terrà a Norimberga – Germania dall’11 al 13 Marzo, Avnet Silica, società Avnet, presenterà dimostratori di intelligenza artificiale generativa in ambito edge, inclusa la sua iconica Phone Box. Verranno inoltre proposte soluzioni innovative rivolte a progetti di alimentazione, apprendimento automatico, comunicazioni wireless, rilevamento e tecnologie analogiche.

Il distributore invita i visitatori al proprio booth, per scoprire come la tecnologia embedded stia rivoluzionando trasversalmente tutti i settori.

Il futuro chiama la Phone Box Avnet Silica

Il fulcro dello spazio espositivo di Avnet Silica sarà la nota Phone Box – una cabina telefonica in stile vintage basata su soluzioni TRIA e AMD che fonde nostalgia e tecnologie all’avanguardia. I visitatori potranno accomodarsi al booth, sollevare la cornetta e sostenere una conversazione in tempo reale con soluzioni di intelligenza artificiale basate su hardware edge. Interamente offline, la demo Phone Box illustra l’incredibile velocità, sicurezza ed efficienza dell’intelligenza artificiale generativa edge-based, dimostrando come l’elaborazione locale garantisca privacy e bassa latenza eliminando al contempo la necessità di connettività a livello cloud.

Rievocando la sensazione di familiarità delle telefonate tradizionali, la Phone Box offre ai visitatori un confortevole punto di accesso per esplorare le possibilità dell’intelligenza artificiale generativa. La demo mette in evidenza il potenziale dell’intelligenza artificiale nel creare interazioni naturali e significative in un’ampia gamma di settori, tra cui l’automazione industriale, la vendita al dettaglio e l’ospitalità.

Power solutions demo

Oltre alla rinnovata Phone Box, Avnet Silica presenterà anche innovazioni nel campo dei progetti di alimentazione, proponendo tecnologie volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dei sistemi embedded. Nell’area dedicata all’alimentazione verranno esposte le più recenti soluzioni tra cui prodotti ideati per migliorare l’efficienza di gestione dell’alimentazione in una vasta gamma di applicazioni, dall’automazione industriale ai dispositivi IoT.

Le principali dimostrazioni, che avranno protagonisti i componenti di fornitori leader quali NXP Semiconductors, STMicroelectronics e Renesas Electronics, permetteranno di valutare direttamente le strategie di riduzione e di ottimizzazione dei consumi in tempo reale. I partecipanti potranno assistere a una serie di presentazioni dal vivo che illustreranno come i microcontrollori e i circuiti integrati avanzati di gestione dell’alimentazione (PMIC) possano contribuire a prolungare la durata della batteria, a ridurre la generazione di calore e a migliorare l’affidabilità del sistema.

I visitatori potranno inoltre acquisire informazioni sull’integrazione di soluzioni di monitoraggio intelligente dell’alimentazione e sul ridimensionamento dinamico della potenza, aspetti essenziali per ottimizzare le prestazioni dei sistemi embedded. Gli esperti di Avnet Silica saranno a disposizione per confrontarsi su come queste soluzioni possano essere personalizzate per soddisfare specifici requisiti di progettazione e per realizzare sistemi embedded scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Ulteriori tecnologie all’avanguardia nel settore

Oltre alla Phone Box e alle Power demo, i visitatori potranno:

scoprire come le soluzioni AI di Avnet Silica consentono di seguire un processo decisionale più intelligente e veloce a livello edge;

esplorare una serie di opzioni di connettività robuste e scalabili per dispositivi IoT ed embedded;

valutare come i più recenti componenti analogici e di rilevamento possano migliorare la precisione e le capacità del sistema.

Avnet Silica vi aspetta a Embedded World 2025 per vivere un’esperienza immersiva nelle tecnologie che daranno forma ai sistemi embedded del futuro. Potrete interagire con ingegneri esperti e scoprire come l’intelligenza artificiale generativa e l’edge computing stiano aprendo nuove possibilità.