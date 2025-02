La serie FortiGate G si arricchisce con nuovi next-generation firewall

Si amplia l’offerta di Fortinet, azienda specializzata nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, per la sicurezza informatica delle moderne imprese geo-distribuite con il lancio di FortiGate 70G, FortiGate 50G e FortiGate 30G, i nuovi next-generation firewall (NGFW) della serie G, progettati per soddisfare le esigenze tecnologiche e di business in continua evoluzione delle moderne imprese distribuite. Grazie alla tecnologia proprietaria di Fortinet, ASIC, e al sistema operativo unificato di Fortinet, FortiOS, la serie FortiGate G offre una sicurezza leader del settore con prestazioni uniche. Queste funzionalità, unite al supporto di rete avanzato e ai servizi di sicurezza FortiGuard AI-Powered, riducono il rischio di cyberattacchi e consentono ai clienti di proteggere l’infrastruttura IT in futuro, riducendo al minimo i costi operativi e l’impatto ambientale.

Serie FortiGate G: prestazioni ai vertici del settore con sicurezza AI-Powered

Le aziende di oggi sono sottoposte a pressioni per scalare le operazioni, proteggere le superfici di attacco che si stanno espandendo e gestire le minacce informatiche sempre più sofisticate, riducendo al contempo i costi e mantenendo l’efficienza energetica. La serie FortiGate G è stata progettata per soddisfare queste esigenze, offrendo:

Sicurezza all’avanguardia con un’efficienza energetica senza pari : la serie FortiGate G offre una protezione superiore senza compromettere le prestazioni. Ad esempio, il nuovo FortiGate 70G offre un throughput IPsec VPN e firewall fino a 11 volte superiore rispetto alla media del settore, consumando 62 volte meno watt per Gbps di throughput Ipsec VPN e 42 volte meno watt per Gbps di throughput firewall.

: la serie FortiGate G offre una protezione superiore senza compromettere le prestazioni. Ad esempio, il nuovo FortiGate 70G offre un throughput IPsec VPN e firewall fino a 11 volte superiore rispetto alla media del settore, consumando 62 volte meno watt per Gbps di throughput Ipsec VPN e 42 volte meno watt per Gbps di throughput firewall. Identificazione, contenimento e mitigazione delle minacce più rapidi : i servizi di sicurezza FortiGuard AI-Powered offrono un rilevamento e una risposta alle minacce automatizzati e in tempo reale per difendersi da ransomware avanzati, malware ed exploit zero-day.

: i servizi di sicurezza FortiGuard AI-Powered offrono un rilevamento e una risposta alle minacce automatizzati e in tempo reale per difendersi da ransomware avanzati, malware ed exploit zero-day. FortiAI per migliorare le operazioni di cybersecurity: FortiAI, l’assistente GenAI di Fortinet, aiuta ad automatizzare le attività, fornisce informazioni utili e migliora il rilevamento delle minacce. I clienti FortiGate possono utilizzare FortiAI per supportare l’analisi degli incidenti, la correzione delle minacce e la creazione di playbook, consentendo loro di semplificare i processi di sicurezza e di rafforzare la postura della cybersecurity.

Caratteristiche della serie FortiGate G

La forza della nuova serie FortiGate G e dei servizi di sicurezza FortiGuard AI-Powered è evidenziata nelle tabelle di Security Compute Rating riportate di seguito, che mettono a confronto i migliori firewall del mercato con le prestazioni previste per FortiGate 70G, FortiGate 50G e FortiGate 30G:

FortiGate 70G

FortiGate 50G

FortiGate 30G

La costruzione di una solida piattaforma di cybersecurity inizia con il firewall

Fortinet è stata fondata sul principio della convergenza tra networking e sicurezza in una piattaforma di cybersecurity unificata basata su un sistema operativo unico. Fortinet Security Fabric è il risultato di oltre due decenni di incessante focalizzazione sulla visione della piattaforma dell’azienda per fornire ai clienti visibilità end-to-end, gestione unificata e condivisione automatizzata delle informazioni sulle minacce. Tutti i FortiGate NGFW, compresa la serie FortiGate G, si integrano perfettamente in Fortinet Security Fabric in modo che i clienti possano costruire una base sicura per far progredire la propria postura di sicurezza, dall’adozione di soluzioni SASE (Secure Access Eervice Edge) al miglioramento delle operazioni di sicurezza, con FortiAI. Fortinet consente alle aziende di evolvere la propria strategia di cybersecurity, garantendo protezione completa ed efficienza operativa in ogni fase del loro percorso.

Dichiarazioni

“Per quasi 25 anni abbiamo definito lo standard per la protezione delle reti aziendali”, ha dichiarato Nirav Shah, Senior Vice President, Products and Solutions di Fortinet. “Integrando la serie FortiGate G con le più recenti innovazioni ASIC e FortiOS, offriamo alle imprese distribuite strumenti all’avanguardia quali i servizi di sicurezza AI-powered e GenAI per i network e i security operations center, senza compromettere le prestazioni o le esigenze di sostenibilità. I nostri clienti contano sul fatto che Fortinet continuerà a ridefinire gli standard per i next-generation firewall, offrendo un’efficacia di sicurezza superiore, una maggiore efficienza energetica e prestazioni uniche per gli anni a venire”.