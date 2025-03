La serie Galaxy A si rinnova con l’Awesome Intelligence

Si rinnova e si arricchisce di funzionalità avanzate e “pazzesche” l’offerta di Samsung Electronics, che ha presentato Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G, i nuovi smartphone della serie Galaxy A, che per la prima volta integra l’Awesome Intelligence, che include le funzionalità AI preferite dai fan di Galaxy per reinventare la creatività, e che al contempo assicura un’esperienza mobile sicura e duratura, grazie a solide protezioni per la sicurezza e la privacy.

Awesome Intelligence per una ricerca avanzata e creatività senza limiti

Awesome Intelligence è la prima AI mobile completa, disponibile esclusivamente su Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G, che offre agli utenti potenti strumenti AI facili, intuitivi e divertenti da usare. Grazie alla nuova interfaccia utente One UI 7, le nuove funzionalità di Awesome Intelligence migliorano l’esperienza di ricerca e visione degli utenti della serie Galaxy A.

Uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti Galaxy, Cerchia e Cerca con Google, è stato ulteriormente migliorato per rendere la ricerca ancora più veloce e contestuale. Con gli ultimi aggiornamenti, gli utenti possono ora fare ancora di più con il proprio dispositivo. Cerchia e Cerca con Google riconosce rapidamente i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi URL sullo schermo, in modo che gli utenti possano agire con un solo tocco.

Con i recenti miglioramenti di Cerchia e Cerca con Google, gli utenti possono anche cercare istantaneamente le canzoni che ascoltano senza dover cambiare app. Che si tratti di un brano in riproduzione sui social media o di musica diffusa dagli altoparlanti nelle vicinanze, basta premere a lungo la barra di navigazione per attivare Circle to Search, quindi toccare il pulsante della musica per identificare facilmente il nome del brano e l’artista.

Un’esperienza fotografica senza precedenti

La serie Galaxy A migliora anche l’esperienza fotografica con strumenti pensati per i creator, tra cui un potente sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP su tutti i dispositivi e registrazione frontale HDR a 10 bit su Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G per selfie più luminosi e nitidi. Il Galaxy A56 5G offre tecnologia fotografica avanzata con un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, mentre l’intera serie Galaxy A stimola la creatività grazie a strumenti di editing intelligenti.

Volto migliore, disponibile in esclusiva su Galaxy A56 5G, permette di ottenere la foto di gruppo perfetta selezionando e combinando le migliori espressioni di fino a cinque persone da una foto in movimento. Che qualcuno abbia battuto le palpebre o distolto lo sguardo, Volto migliore garantisce che tutti appaiano al meglio in un’unica, perfetta immagine. Il Galaxy A56 5G introduce inoltre miglioramenti alla fotografia notturna, con la funzione Nightography a bassa rumorosità sulla fotocamera selfie da 12 MP e un migliore supporto per la fotocamera grandangolare per scatti straordinari in condizioni di scarsa illuminazione.

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G offrono tutti la funzionalità di Gomma oggetto ottimizzata, che consente agli utenti di rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Che si tratti di un passante inaspettato o di un’ombra fastidiosa, gli utenti possono selezionare manualmente o automaticamente gli oggetti da eliminare, ottenendo un’immagine finale più pulita e rifinita con pochi tocchi. Inoltre, la funzione Filtri permette di creare filtri personalizzati estraendo colori e stili da immagini esistenti, per un effetto unico e personalizzato. Con questi strumenti intelligenti, gli utenti possono affinare e migliorare le loro foto senza sforzo, portando un nuovo livello di creatività a ogni scatto.

La nuova serie Galaxy A progettata per durare con display migliorati e aggiornamenti software estesi

Ora con sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e One UI e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, la serie Galaxy A rafforza ulteriormente la longevità del software, offrendo inoltre un supporto aggiuntivo per ottimizzare il ciclo di vita del dispositivo, garantendo agli utenti un’esperienza fluida e affidabile per gli anni a venire.

Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G introducono anche un display più grande, progettato per un’esperienza visiva di alta qualità e coinvolgente. Entrambi i dispositivi sono dotati di un display FHD+ Super AMOLED da 6,7 pollici con livelli di luminosità che raggiungono fino a 1200 nits, offrendo un’esperienza di intrattenimento più vivace e immersiva. I nuovi altoparlanti stereo migliorano ulteriormente l’esperienza con un suono ricco e bilanciato.

Con una batteria da 5.000 mAh inclusa in tutta la linea, la nuova serie Galaxy A è progettata per tenere il passo con le routine quotidiane degli utenti. Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G supportano la ricarica rapida da 45W e la tecnologia Super Fast Charge 2.0, offrendo una ricarica ancora più veloce per un uso prolungato. Entrambi i modelli offrono anche prestazioni migliorate Galaxy A56 5G è alimentato dal chipset Exynos 1580, mentre Galaxy A36 5G è dotato della piattaforma Snapdragon 6 Gen 3. Una camera di vapore più grande in entrambi i dispositivi garantisce prestazioni fluide durante il gaming, la visione di video e il multitasking.

Per la prima volta, Galaxy A26 5G presenta una certificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua, offrendo una protezione solida dagli agenti atmosferici, in linea con la certificazione IP67 di Galaxy A36 5G e Galaxy A56 5G. Inoltre, il vetro avanzato Corning Glass aggiunge un ulteriore strato di protezione contro graffi e crepe.

Sicurezza estesa e privacy garantita

Con l’integrazione di One UI 7 per la prima volta sulla serie Galaxy A, Samsung ne rafforza ulteriormente la sicurezza e la privacy. Grazie a Samsung Knox Vault, la serie Galaxy A offre un livello ulteriore di sicurezza del dispositivo, trasparenza e scelta dell’utente, garantendo che i dati sensibili siano sempre protetti. Equipaggiati con le più recenti funzionalità di sicurezza e privacy di One UI 7, gli utenti della serie Galaxy A beneficiano di una protezione olistica, inclusi miglioramenti in Blocco automatico, Rilevamento Furti e impostazioni avanzate per la privacy.

Al lancio, la funzionalità Digital Key sui dispositivi Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G sarà disponibile in mercati selezionati di Asia, Europa e Nord America, con ulteriori espansioni in futuro.

Nuova serie Galaxy A: disponibilità, prezzi e promozioni

La nuova serie Galaxy A sarà disponibile in un’ampia gamma di colori. Galaxy A56 5G sarà disponibile nei colori Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive e Awesome Pink; Galaxy A36 5G nei colori Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White e Awesome Lime; e Galaxy A26 5G in Black, White, Mint.

Galaxy A56 6G sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €499,90

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €549,90

Galaxy A36 5G sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 6GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €399,90

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €459,90

Galaxy A26 5G Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 6GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €319,90

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €369,90

Specifiche tecniche della nuova serie Galaxy A

Dichiarazioni

“La nuova serie Galaxy A rappresenta un passo importante nella nostra missione di rendere l’AI accessibile a tutti, portando le incredibili esperienze AI di Galaxy a un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Con queste straordinarie nuove funzionalità, siamo entusiasti di liberare la creatività senza limiti sulla serie Galaxy A, garantendo al contempo un’esperienza mobile sicura, affidabile e divertente”.