Le pellicole in PET hanno nuova vita con Kyocera

Continuano le iniziative e i progetti di sostenibilità di Kyocera Document Solutions Europe Management, azienda operante nel settore delle soluzioni documentali.

L’azienda, tra le più sostenibili al mondo, annuncia che Kyocera Document Solutions è diventata la prima azienda del settore a progettare una tecnologia per l’upcycling di pellicole in PET utilizzate nel processo di produzione dei condensatori ceramici multistrato (MLCC) prodotti da Kyocera Corporation in componenti per dispositivi multifunzione e stampanti.

Gli scarti delle pellicole in PET diventano componenti per dispositivi multifunzione e stampanti

Fino ad oggi, i fogli di PET utilizzati nel processo di produzione di MLCC sono stati inceneriti, sebbene l’unico metodo di trattamento, il riciclo termico, emetta CO2 come rifiuto industriale. Di conseguenza, ogni anno venivano emesse circa 5.500 tonnellate di CO2 come onere ambientale. In collaborazione con la Divisione Componenti Elettronici Kyocera, che produce MLCC, Kyocera Document Solutions ha messo a punto una tecnologia per convertire le pellicole in PET destinate allo smaltimento in materiali in PET riciclati da utilizzare nei dispositivi multifunzione e nelle stampanti.

Tra le parti da convertire ci sono le custodie (contenitori per toner) per il riempimento del toner, che è una parte consumabile di dispositivi multifunzione e stampanti. L’obiettivo è sostituirli con contenitori per toner realizzati con materiali riciclati. Questo upcycle consentirà alle pellicole in PET di rinascere come componente per dispositivi multifunzione e stampanti senza essere scartato. In futuro, Kyocera Document Solutions espanderà l’utilizzo di materiali riciclati non solo per i contenitori di toner, ma anche per le parti interne ed esterne, con l’obiettivo di aumentare l’uso di materiali riciclati al 50% per prodotto.

Lo sviluppo sostenibile di Kyocera

Il Gruppo Kyocera pone i tre principi del “Vivere insieme” – “Coesistenza con la società”, “Coesistenza con il mondo” e “Coesistenza con la natura” come base di tutte le attività aziendali, e sta lavorando sulla “Gestione ambientale” per raggiungere lo sviluppo sostenibile perseguendo sia l’ecologia (prestazioni ambientali) che l’economia (prestazioni economiche).

In tutto il mondo sta crescendo l’interesse per l’economia circolare, un nuovo sistema economico in cui i prodotti e le materie prime scartati nel corso delle attività economiche sono considerati “risorse”, che vengono poi riciclate e riutilizzate. Il Gruppo Kyocera è impegnato anche in attività di riciclo delle risorse che trascendono le divisioni, con l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento dei rifiuti e, dopo questo primo risultato, continuerà a contribuire allo sviluppo di una società sostenibile attraverso le sue iniziative.