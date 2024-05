Lega Serie A cattura le emozioni della finale di Coppa Italia con Sony

Finita con la vittoria della Juventus sopra l’Atalanta, la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024 ha regalato ai tifosi emozioni spettacolari, anche grazie alle telecamere utilizzate per catturare ogni momento della partita.

La Lega Serie A ha infatti utilizzato telecamere e sistemi tecnologici all’avanguardia di Sony, con apparecchiature che danno vita alla drammaticità e alle emozioni dello stadio in un modo mai visto prima.

Lega Serie A e Sony: una partrnership consolidata

Per il terzo anno consecutivo, Lega Serie A e Sony hanno collaborato in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa per esplorare applicazioni innovative della tecnologia di ripresa, mirate a migliorare la spettacolarità dei contenuti. Questo forte spirito di collaborazione ha dato vita a una solida partnership volta a promuovere l’uso di nuove tecniche per gli eventi sportivi, offrendo sempre nuove emozioni ai tifosi.

Per la finale di quest’anno, la collaborazione si è trasformata in un’operazione di ripresa su larga scala, utilizzando tecniche e attrezzature cinematografiche per enfatizzare il dramma, migliorare i dettagli sullo schermo e catturare le emozioni dei momenti più significativi.

Le telecamere utilizzate per immortalare la finale di Coppa Italia

Le tecnologie di punta impiegate da Lega Serie A per la finale di Coppa Italia sono:

La telecamera VENICE 2 LIVE Configuration di Sony che conferisce alle immagini un aspetto completamente cinematografico, con riprese creative progettate per enfatizzare la profondità di campo ed elevare i dettagli dei colori, da dietro i pali della porta;

di Sony che conferisce alle immagini un aspetto completamente cinematografico, con riprese creative progettate per enfatizzare la profondità di campo ed elevare i dettagli dei colori, da dietro i pali della porta; La telecamera BURANO , utilizzata a bordo campo su Gimbal, cattura da vicino le emozioni dei giocatori e la profondità del campo, sfruttando le tecnologie di stabilizzazione dell’immagine e di messa a fuoco automatica integrate;

, utilizzata a bordo campo su Gimbal, cattura da vicino le emozioni dei giocatori e la profondità del campo, sfruttando le tecnologie di stabilizzazione dell’immagine e di messa a fuoco automatica integrate; Catturare il dramma e l’emozione nel tunnel del giocatore con una telecamera PTZ full-frame a obiettivo intercambiabile FR7-Sony.

Dichiarazioni

“Sony è sempre stata all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, quindi è fantastico poter accogliere ancora una volta le sue conoscenze, la sua esperienza e le sue attrezzature per la finale della Coppa Italia Frecciarossa“, ha dichiarato, prima della finale, Luisella Fusco, Media Operations & Broadcast Director, dell’organizzatore della Coppa Italia Frecciarossa, la Lega Serie A. “La Coppa Italia Frecciarossa è sempre ricca di azione e, con gli spettatori che la guardano in tutto il mondo sugli schermi, è molto importante riuscire a trasmettere il più possibile questa drammaticità. Grazie al team di Sony e all’innovativa tecnologia di imaging, stiamo trasformando i contenuti sportivi utilizzando tecniche normalmente impiegate nei formati di intrattenimento“.

“La Coppa Italia Frecciarossa della Lega Serie A è uno degli eventi calcistici più importanti d’Europa, quindi è davvero emozionante essere coinvolti nel portare l’azione ai fan di tutto il mondo e lavorare con la Lega Serie A e i suoi partner è stato un vero piacere“, ha dichiarato Koji Andachi, Head of Media Solutions Marketing di Sony. “Stiamo costantemente spingendo i confini tecnologici per creare la migliore esperienza per gli spettatori in vista della finale e speriamo che questo set up riesca a trasmettere l’emozione, il dramma e la bellezza di questo bellissimo gioco“.