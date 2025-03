Lenovo presenta le nuove soluzioni di IA ibrida

In occasione del MWC 2025, che si tiene a Barcellona fino al 6 marzo, Lenovo ha svelato una serie di innovazioni all’avanguardia nell’IA ibrida, con dispositivi e soluzioni integrate che aumentano le potenzialità di creatori, professionisti e imprese. Le nuove soluzioni di Lenovo sono un esempio della sua visione di un’IA più intelligente per tutti, dimostrando come l’IA end-to-end possa offrire creazioni, connessioni e collaborazioni senza precedenti. La gamma di tecnologie presentate al MWC, dai nuovi formati dei dispositivi all’edge inference a prezzi accessibili, dimostra la maturità e la versatilità del portafoglio AI di Lenovo, unendo l’innovazione audace all’impatto nel mondo reale.

I principali annunci di Lenovo al MWC

PC innovativi con intelligenza artificiale, tra cui il nuovissimo ThinkPad T14s 2-in-1, l’ultimo ThinkBook 16p Gen 6 con NPU discreta e lo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10)

Rivoluzionari proof of concept (POC), tra cui il ThinkBook “Flip” PC AI con display pieghevole verso l’esterno, accessori unici Lenovo Magic Bay e il concept di PC Yoga Solar, alimentato dall’energia solare.

Lenovo AI Now, un’intelligenza artificiale personale e intelligente che opera sul dispositivo, come un amico virtuale sempre pronto ad aiutarti.

Smart Connect 2.0, una soluzione software che unisce gli ecosistemi digitali e sfrutta Lenovo AI Now e moto ai su tutti i dispositivi, offrendo un’esperienza di intelligenza artificiale senza precedenti.

Il ThinkEdge SE100, che rende l’edge inferencing e l’intelligenza di livello aziendale accessibili a tutte le imprese

Lenovo continua a concentrarsi sulla democratizzazione e la personalizzazione dell’IA, incorporando una maggiore intelligenza nei dispositivi e lanciando agenti IA che svolgono compiti reali con grande efficacia. L’azienda sfrutta la sua leadership nell’infrastruttura ibrida e il recente Lenovo Hybrid AI Advantage per distribuire l’IA aziendale in modo innovativo e coinvolgente. Mentre i CIO e i leader aziendali cercano un ritorno sull’investimento tangibile nell’IA, Lenovo è il partner ideale per liberare e personalizzare l’IA su ogni scala, offrendo soluzioni innovative e personalizzate.

Indipendentemente da dove si trovano i clienti nel loro viaggio nell’IA, le soluzioni e i servizi Lenovo AI li aiutano a raggiungere risultati aziendali concreti, che si tratti di avviare, scalare o ottimizzare le loro capacità di IA. Dai servizi di adozione di AI PC Fast Start alle implementazioni avanzate di AI, l’esperienza di Lenovo nell’AI aiuta i clienti a massimizzare il valore dei loro investimenti in AI con velocità e facilità, offrendo soluzioni innovative e personalizzate.

Le innovazioni presentate al MWC si basano sull’entusiasmo per l’IA ibrida di Lenovo, che si manifesta con il portafoglio completo svelato al Lenovo Tech World, attraverso i dispositivi basati sull’IA presentati al CES e con una chiara crescita in tutta l’azienda.

Esperienze di intelligenza artificiale potenti e personalizzate su tutti i dispositivi Lenovo

I nuovi laptop, software e concept di Lenovo, con intelligenza artificiale, sono un mix di innovazione all’avanguardia, versatilità incentrata sull’utente e valore eccezionale, per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di utenti che affrontano compiti complessi.

Lenovo ha annunciato i nuovi laptop Yoga e IdeaPad AI, insieme a software e nuovi POC nei monitor e accessori che sfruttano la potenza dell’IA per potenziare la creatività e la produttività dell’umanità. Con una vasta gamma di PC Copilot+ AI, nuove opzioni GPU NVIDIA GeForce RTX per lavori grafici impegnativi e nuovi laptop Lenovo Aura Edition progettati con Intel che semplificano l’esperienza PC, i nuovi laptop Yoga e IdeaPad di Lenovo rendono la creazione, il lavoro e il consumo dei contenuti un’esperienza unica, in modo semplice e divertente.

Uno dei punti salienti è il Lenovo Yoga Solar PC Concept, che ridefinisce l’informatica portatile integrando l’innovazione a energia solare in un design ultrasottile e leggero, come un raggio di sole che illumina il tuo lavoro. Progettato per essere produttivo ovunque, questo laptop massimizza l’assorbimento di energia con una tecnologia solare avanzata, garantendo prestazioni senza interruzioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa dimostrazione di fattibilità incarna la visione di Lenovo per un futuro in cui l’energia rinnovabile e l’innovazione si fondono in un’unica forza, creando un mondo più sostenibile e innovativo.

Lenovo ha anche svelato il suo nuovo portafoglio di dispositivi aziendali basati sull’intelligenza artificiale, con laptop ThinkPad e ThinkBook di nuova generazione, software ampliati e recenti soluzioni di sicurezza ThinkShield, e presenta proof-of-concept innovative, visionarie e coinvolgenti. Progettati per potenziare la produttività, la personalizzazione e la protezione aziendale, questi nuovi dispositivi sono un mix di intelligenza artificiale, forme flessibili e soluzioni di sicurezza aziendale che soddisfano le esigenze in continua evoluzione di professionisti e lavoratori ibridi.

Seguendo le orme dei precedenti proof-of-concept ThinkBook, il ThinkBook ‘nome in codice Flip’ AI PC Concept reinventa l’informatica aziendale potenziata dall’intelligenza artificiale con un design OLED adattivo e pieghevole che si trasforma senza soluzione di continuità tra diverse modalità di lavoro. Progettato per il multitasking e la collaborazione potenziati dall’intelligenza artificiale, questo dispositivo offre un’esperienza di lavoro dinamica e controlli intelligenti, consentendo ai professionisti di ottimizzare la produttività in qualsiasi ambiente. Come punto culminante al MWC 2025, il Concept rappresenta il futuro del lavoro ibrido versatile e guidato dall’intelligenza artificiale, un’esperienza di lavoro che si adatta alle esigenze individuali e si evolve con la tecnologia.

Le soluzioni infrastrutturali portano l’intelligenza artificiale aziendale ovunque, in modo semplice e veloce

Lenovo ha ridefinito la flessibilità e l’efficienza dell’IA all’avanguardia con il primo server di inferenza AI entry-level sul mercato, progettato per rendere l’IA all’avanguardia accessibile e conveniente sia per le PMI che per le grandi aziende. Il Lenovo ThinkEdge SE100 è un ponte che collega il cliente e i server edge, un anello cruciale che abilita le capacità dell’IA in qualsiasi ambiente. Questo server compatto, veloce, sicuro e conveniente è stato creato per soddisfare le esigenze di ogni azienda, offrendo prestazioni eccezionali e un’esperienza di utilizzo senza pari.

Lenovo offre il portafoglio più ampio del settore di infrastrutture di edge computing e oltre un milione di sistemi edge spediti in tutto il mondo, raggiungendo 13 trimestri consecutivi di crescita dei ricavi edge, espandendo al contempo la portata dell’AI computing.

Dichiarazioni

“Crediamo nella potenza della convergenza: unire modelli di intelligenza artificiale, dati e potenza di calcolo – su dispositivi, su edge e nel cloud – per creare soluzioni di intelligenza artificiale per i clienti“, ha affermato il CEO e Presidente di Lenovo, Yuanqing Yang, durante il suo discorso al MWC. “Questa convergenza crea un ecosistema più connesso, liberando la forza dell’IA per potenziare la creatività umana e trasformare le idee in realtà”.

“Affrontiamo questa era di rapida integrazione e personalizzazione dell’IA con un impegno incrollabile per la sicurezza e la privacy“, ha dichiarato Doug Fisher, chief security and AI officer di Lenovo. “Al MWC, abbiamo visto il potere trasformativo dell’IA, del suo impatto positivo e duraturo. Continueremo a dare la priorità all’innovazione responsabile, a una governance forte e alla costruzione di un rapporto di fiducia tra i nostri clienti, partner e comunità”.