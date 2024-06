L’Home Working è più semplice con le soluzioni BTicino

Adottato ormai da molte aziende e lavoratori, l’home working è ormai entrato nella quotidianità e, con l’inizio della stagione estiva e la chiusura delle scuole, per tanti cambiano le modalità di lavoro.

Il lavoro da casa comporta tuttavia una sovrapposizione degli spazi abitativi con quelli dedicati al lavoro e necessita un riadattamento dell’ambiente.

BTicino offre una serie di soluzioni e prodotti funzionali per attrezzare il proprio “home office” estivo, ottimizzando così il lavoro da remoto e trasformando il proprio spazio domestico in un ambiente professionale, confortevole ed efficiente.

Multiprese

Le multiprese sono un accessorio essenziale per l’home working, in quanto soddisfano tutte le necessità in termini di alimentazione tramite un unico dispositivo, adattandosi facilmente a tutti gli spazi della casa riconvertiti in spazio di lavoro. Le multiprese da scrivania Stardesk di BTicino rappresentano una soluzione pratica e funzionale e sono pensate per essere il più comode possibili. Dotate di un cavo di due metri e di due prese USB da 3A (una porta di tipo A e una porta di tipo C), permettono la ricarica di due dispositivi contemporaneamente – ad esempio lo smartphone e il tablet. Sono inoltre dotate di interruttore SAFE che permette di interrompere la corrente senza staccare le spine.

Per gli spazi della casa progettati come dei veri e propri studi o uffici, invece, la nuova linea MatixGO offre soluzioni funzionali e performanti come i pop-up da incasso per scrivania, che includono due prese schuko e due USB, e le torrette da pavimento, con capienza da 4 a 8 moduli.

Home working: evitare i black out senza ingombri

L’home working può essere difficile se si verificano interruzioni, sbalzi di corrente o sovratensioni. Per continuare a lavorare in tranquillità e sicurezza, i gruppi di continuità portatili possono consentire la connettività anche in caso di mancanza di alimentazione. Ad esempio, il dispositivo Keor DC è progettato appositamente per fornire energia ai device di casa per più di un’ora, garantendo, in caso di blackout, il funzionamento di tutti gli oggetti ad esso collegati grazie alla sua batteria interna. Un’altra soluzione molto funzionale sono i gruppi di continuità UPS Keor Multiplug, che, grazie ad uno stabilizzatore elettronico interno, assicurano un’efficace protezione ai carichi collegati contro i disturbi della rete elettrica. Sono dunque in grado di garantire un’alimentazione sicura e di alta qualità a modem e router, garantendo la connettività anche a dispositivi da lavoro accessori come stampanti o un secondo PC, e sono inoltre dotati di una presa USB per ricaricare smartphone o tablet.

Gli adattatori dotati di salvafulmine di BTicino riescono a proteggere i dispositivi in caso di sbalzi di tensione. Grazie alla loro forma piatta e all’inserimento laterale, inoltre, si possono installare anche dietro i mobili in modo da minimizzare l’ingombro in casa.

Una delle sfide maggiori legate all’home working è quella di riuscire a mantenere la concentrazione quando suona il citofono o se emerge la necessità di gestire le utenze di casa. L’impianto connesso BTicino permette così di migliorare il comfort della casa senza doversi alzare dalla scrivania. Con i videocitofoni connessi, come il Classe 300EOS with Netatmo, il primo videocitofono con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato, è possibile gestire gli accessi di casa tramite cellulare o assistente vocale, in modo da aprire il portone o il cancello senza dover interrompere il lavoro. Attraverso l’App Home + Control, infine, è possibile gestire le prese e gli interruttori connessi, accendendo e spegnendo le luci, alzando e abbassando le tapparelle elettriche e regolando il funzionamento gli elettrodomestici collegati in tutta comodità.