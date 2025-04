Libraesva si aggiunge all’offerta di cybersecurity di V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Libraesva, multinazionale italiana specializzata in e-mail security e soluzioni di cybersicurezza per la protezione della posta elettronica, nota per le sue soluzioni avanzate che proteggono le organizzazioni da phishing, malware, ransomware e attacchi BEC (Business E-mail Compromise). Oltre che per scalabilità e sicurezza delle sue soluzioni, Libraesva si distingue per la ricerca e lo sviluppo realizzati integralmente in Italia e per un’assistenza diretta e reattiva.

V-Valley affianca Libraesva nel suo percorso di crescita nel mercato italiano

Nello specifico, V-Valley distribuirà i principali prodotti di Libraesva tra cui Email Security, soluzione integrata progettata per la protezione avanzata della posta elettronica da minacce informatiche; Email Archiver, soluzione dedicata all’archiviazione e la gestione della posta elettronica; LetsDMARC, strumento utile per semplificare la configurazione e la gestione del protocollo DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) per la protezione del dominio email da utilizzi non autorizzati; PhishBrain, piattaforma di simulazione e formazione contro gli attacchi di phishing all’interno delle aziende.

Con questa partnership, Libraesva mira a consolidare la propria posizione come leader nel settore della cybersecurity per la protezione della posta elettronica, ampliando – al tempo stesso – la rete distributiva e rafforzando la propria presenza a livello globale; oltre a ciò, altri obiettivi sono il potenziamento del canale VAR (Value Added Reseller), l’ampliamento della rete MSP (Managed Service Provider) e la crescita del market share italiano.

V-Valley, grazie alle consolidate competenze del proprio team in ambito cybersecurity e alla presenza capillare sul territorio italiano, supporterà il percorso di crescita di Libraesva mettendo a disposizione le risorse e gli strumenti più efficienti per implementare la strategia condivisa puntando sulla stretta relazione con i maggiori system integrator italiani, sulle capacità di supporto presales e training e sulla ricca rete di servizi a disposizione del canale tra cui spicca il marketplace, strumento ideale per facilitare l’adozione della tecnologia Libraesva e accelerare le crescite dei partner in ambito MSP.

Dichiarazioni

“L’accordo con V-Valley fa parte di un disegno ampio e internazionale. In questo caso, rappresenta un passo importante per la nostra strategia di crescita in Italia. La cybersecurity è una priorità per tutte le aziende, e grazie a questa collaborazione potremo rendere le nostre soluzioni di e-mail security ancora più accessibili e integrate nei progetti di trasformazione digitale dei nostri clienti. Siamo entusiasti di lavorare con V-Valley, un distributore di grande esperienza che condivide la nostra visione di innovazione e sicurezza“, commenta Antonio Serra, Sales Director Italy di Libraesva.

“L’ingresso di Libraesva nella nostra offerta di soluzioni di cybersecurity ci permette di offrire ai nostri partner una tecnologia di sicurezza e-mail altamente efficace, robusta e scalabile totalmente sviluppata in Italia. La posta elettronica è uno dei principali punti di vulnerabilità delle aziende e Libraesva, con le sue soluzioni avanzate, rappresenta un valore aggiunto per il nostro ecosistema di clienti. Siamo certi che questa partnership contribuirà a rafforzare la protezione delle organizzazioni italiane contro le minacce informatiche sempre più sofisticate“, sottolinea Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales VValley Italia.