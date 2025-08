L’MMCA di Seoul e LG collaborano con la mostra digitale di TZUSOO

LG Electronics (LG) annuncia la nascita della collaborazione pluriennale con il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea (MMCA) di Seul per valorizzare l’arte contemporanea e avvicinare il pubblico all’arte digitale.

La prima straordinaria espressione di questo progetto è la mostra “MMCA×LG OLED Series 2025 – TZUSOO” realizzata in collaborazione con l’artista coreana TZUSOO, che ha realizzato un’installazione digitale su larga scala all’interno dell’iconica Seoul Box del MMCA.

Gli LG OLED si trasformano in una tela digitale all’MMCA di Seoul

La mostra, visitabile fino al 1° febbraio 2026, trasforma la Seoul Box, uno spazio pubblico situato nel cuore del Museo, in una piattaforma dedicata all’arte contemporanea digitale. Ogni anno, la mostra ospiterà un’opera inedita di un artista di rilievo, che sarà valorizzata dalla tecnologia OLED degli schermi LG che sarà sponsor principale della manifestazione.

Per questa edizione inaugurale, TZUSOO ha realizzato l’opera “Agarmon Encyclopedia: Leaked Edition” un’installazione multimediale che combina la scultura “Agarmon” e il video a due canali “The Eight Spirits of Flesh”. Conosciuta per la sua voce distintiva radicata nella cultura digitale e per le sue esplorazioni su genere e identità, TZUSOO affronta temi come vita, desiderio e cicli generativi attraverso una fusione di forme organiche e avatar digitali.

L’installazione all’MMCA di Seoul è realizzata con 88 schermi LG OLED da 55 pollici, disposti in due imponenti pareti multimediali progettate appositamente per lo spazio della Seoul Box. Grazie ai neri perfetti e ai colori vividi, i display LG OLED amplificano l’intensità visiva di “The Eight Spirits of Flesh,” immergendo il pubblico in un mondo dove creature digitali si trasformano e interagiscono attraverso lo schermo.

La dimensione e la complessità tecnica dell’installazione rappresentano un passo in avanti significativo per l’MMCA verso l’integrazione dell’arte digitale e sottolineano il potenziale creativo dei display LG OLED che diventano una sorta di potente tela digitale.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di supportare la prima di molte mostre della serie MMCA×LG OLED, che contribuiranno a dare vita agli esperimenti visivi di numerosi artisti grazie alla potenza immersiva della nostra tecnologia LG OLED”, ha dichiarato Kate Oh, responsabile del Marketing Esperienziale di LG Media Entertainment Solution Company. “Ci auguriamo che questa iniziativa offra al pubblico un’esperienza più profonda e sensoriale dell’arte contemporanea grazie alle nuove forme di espressione permesse dai formati digitali”.

“Lo spirito sperimentale e poliedrico di TZUSOO riflette vividamente la creatività e l’innovazione che questo progetto intende promuovere”, ha affermato Kim Sunghee, Direttore del MMCA. “Non vediamo l’ora che questa iniziativa renda disponibili nuovi modi di approcciarsi all’arte contemporanea, combinando tecnologia e visione artistica”.