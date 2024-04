Manhattan Associates ottimizza la logistica con TeamViewer

Il settore della logistica è sempre più moderno e innovativo e, adesso, si affaccia al mondo della Realtà Aumentata con il Vision Picking di TeamViewer, fornitore a livello mondiale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro. Da oggi anche Manhattan Associates, specialista nelle soluzioni per l’efficienza dei magazzini e della supply chain, sfrutterà le potenzialità di questa soluzione e stringe una partnership con TeamViewer. La consolidata presenza sul mercato di Manhattan Associates e la tecnologia innovativa di TeamViewer per digitalizzare le operazioni di magazzino in tutto il mondo sono alla base di questa collaborazione.

Il Vision Picking si integra nella piattaforma di Manhattan Associates

Manhattan Associates integrerà la soluzione di vision picking di TeamViewer nella sua piattaforma principale, Manhattan Active Warehouse Management (MAWM), basata su cloud. La soluzione di TeamViewer offre numerosi vantaggi per le operazioni di magazzino dei clienti di Manhattan Associates, tra cui una maggiore precisione, facilità di implementazione e una maggiore efficienza grazie al prelievo a mani libere con indicazioni visive e verifiche in tempo reale.

Il team di vendita di Manhattan Associates Enterprise Mobility è ora in grado di proporre la soluzione di vision picking di TeamViewer ai clienti MAWM nuovi e a quelli esistenti. Questa partnership offre nuove opportunità per migliorare l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa nei magazzini di tutto il mondo.

Che cos’è il Vision Picking?

Il vision picking – o pick-by-vision – consente la trasformazione digitale dei processi logistici e di magazzino grazie alla realtà aumentata. Gli operatori di magazzino ricevono informazioni visive sui dati relativi agli ordini o all’inventario su un dispositivo indossabile di loro scelta. Grazie alla combinazione di comandi vocali o scansioni integrate, l’operazione avviene a mani libere, consentendo agli operatori di lavorare più velocemente e con meno errori.

I processi di magazzino che possono essere digitalizzati e modernizzati con il vision picking comprendono, tra l’altro, il prelievo manuale degli ordini, l’imballaggio e lo smistamento, il sequenziamento e il kitting, il controllo delle scorte, il rifornimento e lo stoccaggio.

Dichiarazioni

Matt Dermody, Director of Engineering at Manhattan Associates, ha dichiarato: “TeamViewer è il leader indiscusso per il vision picking nella logistica di magazzino e condividiamo un obiettivo comune: portare la logistica a un livello superiore con esperienze utente innovative e tecnologie intelligenti. Oltre ai ben noti vantaggi in termini di efficienza, la configurabilità e la scalabilità del vision picking sono di particolare interesse per noi e per i nostri clienti del settore enterprise su scala mondiale“.

Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development di TeamViewer, ha dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti per questa partnership strategica con Manhattan Associates, leader dell’innovazione nel settore della logistica. Grazie alle soluzioni di TeamViewer e Manhattan, i clienti possono adottare strumenti affidabili e potenti per digitalizzare la logistica di magazzino e affrontare importanti sfide del settore, come la carenza di manodopera qualificata, la gestione della supply chain a livello globale e l’elevato tasso di abbandono dei clienti. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti significativo nella digitalizzazione e nell’ottimizzazione dei processi di magazzino“.