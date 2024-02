MAXHUB e il suo ecosistema di partner vincenti

Il mercato diventa sempre più competitivo e, per emergere, spesso si stringono alleanze strategiche per offrire il migliore dei servizi. E, proprio per questo, mentre le riunioni ibride rimodellano il panorama delle conferenze MAXHUB, azienda operante nel settore dei display intelligenti e della tecnologia audiovisiva, sta aprendo nuove strade con il suo ecosistema di partner. Questa importante iniziativa affronta le sfide di compatibilità che spesso si incontrano con i prodotti multimarca negli spazi per riunioni. Unendo le forze con una serie di partner illustri, MAXHUB vuole creare soluzioni tecnologiche eccezionali.

Ad oggi, il MAXHUB Partner Ecosystem ha accolto 16 partner in otto settori chiave tra cui piattaforme UC, sistemi di controllo, progettazione di spazi di lavoro, sistemi audio professionali, Collaborazione, AV over IP, BYOD/Wireless e Piattaforme. Questa ampia rete consente all’azienda di migliorare l’integrazione e la compatibilità delle soluzioni per la collaborazione, facilitando così un’esperienza senza soluzione di continuità con i dispositivi ibridi per conferenze.

Partnership per una maggiore produttività ed efficienza

MAXHUB ha stretto alleanze strategiche con marchi attivi a livello globale come Microsoft, Zoom e Intel per fornire un supporto software e hardware di qualità a favore delle soluzioni tecnologiche per le riunioni.

Le collaborazioni lato software di MAXHUB

Sul fronte del software, la collaborazione di MAXHUB con il leader mondiale del settore UC Microsoft Teams, ha portato allo sviluppo della serie XT per Microsoft Teams Rooms, una soluzione hardware pensata per accrescere l’efficienza della Collaboration e disponibile in diversi Bundle, per tutte le esigenze. La tecnologia dei chip Intel che alimenta l’hardware MAXHUB garantisce solide prestazioni operative, esperienze d’uso semplici e fluide, nonché un’elevata capacità di elaborazione dei dati, con la possibilità di semplificare le riunioni e i meeting operativi.

MAXHUB XT per MTR è un kit composto da computer e console touch basati su Windows e abbinati (a scelta) a una telecamera USB MAXHUB UC W31, a un vivavoce MAXHUB UC BM35 o alla videobar integrata MAXHUB UC S07. I clienti possono anche scegliere vari display, da quelli LCD commerciali a quelli DvLED.

La partnership tra MAXHUB e Microsoft Teams Rooms offre soluzioni facili e concrete, accessibili e performanti, in diversi bundle che consentono di passare facilmente da una situazione BYOD all’utilizzo di Teams Rooms, senza troppi cavi e senza difficoltà di installazione e gestione.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il leader delle videoconferenze cloud Zoom, l’azienda ha sviluppato un’esclusiva soluzione All-in-one Interactive Display Zoom Rooms, che permette ai clienti di condurre riunioni ovunque e in qualsiasi momento, e di godere di coinvolgenti interazioni virtuali faccia a faccia.

Le collaborazioni harware

Per quanto riguarda l’hardware, l’eccezionale tecnologia dei chip di Intel alimenta l’hardware di MAXHUB, assicurando prestazioni operative solide, un’esperienza utente senza interruzioni e una rapida elaborazione dei dati, così che ogni riunione risulterà semplice e veloce da gestire.

“L’alleanza con i nostri partner ci consente di fornire soluzioni per riunioni complete e senza soluzione di continuità. I nostri prodotti collegano tutti i partecipanti nel modo più semplice ed efficiente, eliminando le barriere comunicative”, ha detto Darren Lin, Vice Direttore Generale di MAXHUB Global Business.

“Al centro di tutte le partnership di MAXHUB c’è l’impegno per l’innovazione nei prodotti e nelle tecnologie incentrata sul cliente. Continueremo a lavorare con altri partner in futuro per fornire le migliori soluzioni disponibili ai nostri clienti”, ha aggiunto Andy Teoh, Direttore dei prodotti per MAXHUB US.