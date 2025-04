Merck e Zebra alzano i livelli di sicurezza nel manufacturing

Zebra Technologies Corporation, leader mondiale nella digitalizzazione e nell’automazione delle attività in prima linea, e Merck, azienda specializzata nel settore scientifico e tecnologico, hanno annunciato una nuova collaborazione finalizzata alla co-creazione di soluzioni per la verifica, la fiducia e l’autenticità dei prodotti. Grazie a questa collaborazione, M-Trust sarà la prima piattaforma di fiducia cyber-fisica che integra una soluzione di scansione mobile progettata per affrontare le sfide legate a sicurezza, tracciabilità e contraffazione dei prodotti.

La tecnologia Merck incontra le soluzioni di mobile computing di Zebra

Grazie al portafoglio e all’esperienza di Zebra nel mobile computing, nella visibilità degli asset e nelle soluzioni di acquisizione dell’identità e a quelle di autenticazione brevettate da Merck, la collaborazione si pone l’obiettivo di creare livelli di sicurezza, precisione e fiducia senza precedenti nelle catene del valore manifatturiere. Questa collaborazione offrirà inoltre alle organizzazioni dati di alta qualità per l’addestramento e il test dei modelli di AI, migliorando le capacità di analisi man mano che le soluzioni di IA vengono rese operative.

Il primo risultato della collaborazione sarà un nuovo computer mobile compatibile con la piattaforma all’avanguardia M-Trust, una soluzione di fiducia cyber-fisica sicura sviluppata da Merck. Lanciata a gennaio di quest’anno, M-Trust consente alle organizzazioni di garantire la qualità e l’autenticità dei prodotti lungo le loro catene del valore, creando un legame indissolubile tra il mondo fisico e quello digitale grazie a gemelli digitali sicuri. Alimentata dalla tecnologia Web 3.0, la piattaforma M-Trust è progettata per evolversi con le tecnologie emergenti e rispondere ai requisiti normativi in continua evoluzione, come il Passaporto digitale del prodotto dell’UE. Questo consentirà ai clienti di prosperare in un contesto in rapido cambiamento e mantenere competitività e credibilità agli occhi di consumatori e autorità regolatorie.

Il prototipo debutterà alla Hannover Messe

Questo nuovo prototipo è costituito da uno scanner mobile costruito sul computer mobile TC58 di Zebra e dal rilevatore di pigmenti di sicurezza di Merck, il SEC-Reader, per scansionare i prodotti e condividere i dati per la piattaforma M-Trust tramite Wi-Fi 6E o 5G. Questa soluzione all-in-one consente ai clienti di verificare i prodotti senza dover cambiare dispositivo e include funzioni per la comunicazione in prima linea, come la radio bidirezionale, una fotocamera da 16 MP e uno scanner di codici a barre 1D/2D.

Un prototipo funzionante dello scanner mobile, delle tecnologie di ancoraggio crittografico e della piattaforma M-Trust sarà disponibile presso lo stand di Zebra alla Hannover Messe, Padiglione 9, Stand H71, insieme a specialisti Zebra e Merck che potranno discutere della soluzione.

Dichiarazioni

“Combinando la nostra esperienza nell’identificazione e nell’autenticazione, Zebra e Merck potranno offrire soluzioni imprescindibili per garantire un accesso affidabile ai dati lungo l’intera filiera. Questa integrazione rafforza la fiducia nei sistemi di AI, sia per quanto riguarda l’autenticità che per la provenienza dei dati”, ha dichiarato Thomas Endress, Head of M-Trust di Merck. “La collaborazione con Zebra offre un grande potenziale per i clienti, permettendo loro di ottimizzare le operazioni con processi”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Merck a questa importante iniziativa che offre alle aziende manifatturiere e ai loro dipendenti una soluzione unica che automatizza in modo intelligente le attività di verifica nelle fasi produttive e nella gestione della supply chain, fornendo una maggiore visibilità dei beni e delle scorte“, ha dichiarato James Poulton, Senior Vice President e General Manager, Enterprise Mobile Computing di Zebra Technologies. “Insieme, possiamo supportare i clienti a diventare leader dell’Industria 4.0 con fabbriche e catene di approvvigionamento connesse“.