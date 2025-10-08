Miro innova la sede centrale con i display di Sony

Miro, la piattaforma di collaborazione visiva con oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo, ha scelto le soluzioni di visualizzazione Sony per il suo nuovo ufficio modulare e flessibile di 10.000 metri quadrati nei Paesi Bassi. L’installazione, realizzata dall’integratore AV Windside Digital, comprende oltre 40 display professionali BRAVIA di Sony nelle sale riunioni e un display Sony Crystal LED (CLED) di punta nella caffetteria e nello spazio eventi dell’edificio.

Il progetto riflette la missione di Miro di creare luoghi di lavoro innovativi e stimolanti per i propri dipendenti e partner. Progettata per supportare la creatività e la collaborazione tra i team globali, la nuova sede è costruita come un ambiente modulare in cui ogni spazio può adattarsi in modo flessibile per soddisfare le esigenze di lavoro ibrido.

Display professionali BRAVIA per riunioni e collaborazione

Nell’ambito dell’implementazione, Windside Digital ha installato un totale di 40 display professionali BRAVIA di Sony in oltre 40 sale riunioni. I modelli includono le serie BZ40L e BZ30L, con dimensioni che vanno da 50 a 75 pollici. Questi display offrono un’eccezionale qualità dell’immagine 4K HDR, la modalità Pro per una configurazione flessibile e una perfetta integrazione con le principali soluzioni di conferenza.

Un fattore chiave nella decisione di Miro è stata la tecnologia Deep Black Non-Glare (DBNG) di Sony, disponibile sulle serie BZ40L e BZ53L. Questa funzione garantisce immagini vivide e ad alto contrasto anche in sale riunioni luminose con pareti in vetro, offrendo chiarezza senza riflessi fastidiosi. Per un’azienda incentrata sulla creatività e la comunicazione, era fondamentale disporre di immagini cristalline in ogni riunione.

Nell’uso quotidiano, i display BRAVIA consentono di effettuare facilmente videoconferenze, sessioni collaborative con lavagne bianche e presentazioni con colleghi internazionali, garantendo che i team distribuiti rimangano completamente connessi.

Un sorprendente elemento centrale Crystal LED

Il cuore del nuovo ufficio è un display Sony CLED di grandi dimensioni della serie CH, montato nella sua configurazione Flexible Stand, installato nella caffetteria e nello spazio sociale. Con il suo pixel pitch ultra-fine, l’ampia gamma di colori e l’eccezionale luminosità, il CLED crea una tela straordinaria per eventi aziendali, presentazioni ed esperienze immersive. Il display funge da punto focale per le riunioni di tutto il personale e le trasmissioni in diretta, incarnando i valori di apertura e inclusività di Miro.

Wilco Poppelier, Workplace Strategy and Projects, Miro, ha dichiarato: “L’ufficio di Miro è progettato per essere dinamico e flessibile, e Windside Digital ci ha consigliato di utilizzare la tecnologia BRAVIA di Sony, poiché soddisfa perfettamente tutti i requisiti di Miro: antiriflesso, alta luminosità e gestibile da remoto. L’installazione Crystal LED è emersa quando abbiamo confrontato il design di questo supporto Sony e la qualità dello schermo con altri fornitori sul mercato”.

La sostenibilità come ulteriore vantaggio

Sebbene le prestazioni DBNG fossero il fattore decisivo principale, anche la sostenibilità era una considerazione importante per Miro. La gamma di display professionali di Sony incorpora funzioni di risparmio energetico come sensori di luce automatici e una gestione efficiente dell’alimentazione. L’uso di plastica riciclata SORPLAS in molti modelli BRAVIA riduce ulteriormente l’impatto ambientale.

Queste credenziali di sostenibilità, sebbene secondarie, hanno rassicurato Miro sul fatto che la tecnologia fosse in linea con i suoi valori aziendali più ampi.

Wilco Poppelier, ha aggiunto: “Noi di Miro crediamo che gli spazi in cui le persone lavorano debbano essere innovativi quanto gli strumenti che utilizzano. I display Sony ci aiutano a realizzare questa visione, sia che si tratti di connettersi con colleghi in tutto il mondo o di ispirare i team durante eventi dal vivo. Sapere che i display supportano anche pratiche sostenibili è stato un vantaggio fondamentale”.

Collaborazione tra Miro e Windside Digital

La consulenza e l’installazione sono state effettuate in stretta collaborazione con Windside Digital, che ha gestito la progettazione, l’integrazione e la consegna in tutto il sito. Windside Digital è uno specialista lungimirante che unisce competenze tecniche a esperienze visive creative e di grande impatto, garantendo una resa perfetta dei pixel e miglioramenti misurabili in termini di visibilità e comunicazione per luoghi e marchi. L’esperienza di Windside Digital ha garantito che i display fossero distribuiti in modo ottimale per adattarsi al design modulare dell’ambiente di lavoro di Miro. Dalle dimostrazioni all’ISE durante i workshop in loco, il progetto è stato guidato da uno spirito di co-creazione, garantendo che la tecnologia offrisse un valore immediato ai team di Miro.

Petra Norinder, Regional Trade Marketing Manager, Sony Europe, ha commentato: “Miro è un’azienda che prospera grazie alla creatività e all’innovazione, e siamo orgogliosi di supportarla con soluzioni di visualizzazione che riflettono questi valori. La nostra stretta collaborazione con Windside Digital ha garantito che l’installazione fosse in linea con l’ambiziosa visione di Miro per il posto di lavoro. Insieme, stiamo dimostrando come la tecnologia possa creare spazi stimolanti e collaborativi, contribuendo al contempo a operazioni più intelligenti e responsabili”.

L’obiettivo di Miro? Potenziare il futuro del lavoro

Per Miro, l’adozione della tecnologia di visualizzazione Sony è più di un semplice aggiornamento delle strutture: è un passo strategico per plasmare il futuro del lavoro. Combinando un ambiente di ufficio modulare con soluzioni di visualizzazione all’avanguardia, Miro garantisce ai propri dipendenti gli strumenti e gli spazi necessari per innovare e collaborare in un mondo che privilegia l’ibrido.

Con oltre 40 display professionali BRAVIA e un wall Crystal LED di punta, il nuovo ufficio è una vetrina di ciò che è possibile realizzare quando design, tecnologia e lavoro di squadra convergono.