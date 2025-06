Molex premia le eccellenti performance di Avnet Abacus

Avnet Abacus, società specializzata nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici, oltre che di tecnologie complementari, e business unit regionale di Avnet, annuncia con orgoglio di aver ricevuto da Molex, specialista mondiale nei settori dell’elettronica e dell’innovazione nella connettività, riconoscimenti importanti per i risultati registrati nel 2024.

I Molex Awards 2024 conferiti ad Avnet Abacus

Gli awards 2024 European Distributor of the Year e Regional Distributor of the Year – Northern Europe premiano i successi di Avnet Abacus in un anno definito “difficile” per l’intero comparto. Il distributore è stato premiato per la trasformazione di progetti significativi in risultati proficui – inclusa la crescita in tutta la regione in termini di transazioni point-of-sale (POS) per connettori I/O, prodotti IP e connettori RF – e per aver mantenuto nel contempo relazioni che hanno confermato mutui vantaggi con i principali clienti.

Dichiarazioni

“Avnet Abacus ha efficacemente ampliato il peso relativo delle vendite rispetto al mercato e ha consolidato la propria posizione come distributore Molex numero uno per demand creation”, ha commentato Simone Spiess, Director of Distribution, Europe, Molex. “Questa collaborazione che dura ormai da tempo si basa su solide relazioni ad ogni livello; Avnet Abacus ha dimostrato un indiscutibile impegno nei confronti del brand Molex, in particolare continuando a investire nel magazzino”.

“Questi premi sottolineano la forza e il successo della collaborazione di lunga data tra Avnet Abacus e Molex”, ha detto Rudy Van Parijs, President of Avnet Abacus. “Riflettono l’apprezzamento da parte di Molex per l’approccio strategico di Avnet Abacus, le elevate prestazioni e l’impegno volto alla crescita”.