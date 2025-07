Monitor professionali: da LG nuovi modelli performanti e sostenibili

I nuovi ambienti lavorativi, sempre più attenti all’ambiente, sono alla ricerca di tecnologie performanti che rispettano l’ambiente. In linea con queste esigenze, LG Electronics (LG) amplia la propria linea di monitor professionali con l’introduzione di nuovi modelli da 27 pollici progettati per rispondere a specifiche esigenze lavorative, grazie a caratteristiche che migliorano la produttività e rendono le postazioni di lavoro ancora più confortevoli a livello ergonomico.

Da sempre apprezzata per i monitor dedicati al tempo libero, LG espande la propria presenza anche nel settore B2B con soluzioni adatte a diversi ambiti professionali – da quelli aziendali a quelli educativi, creativi e medicali – concentrandosi su tre aspetti fondamentali: produttività, ergonomia e ridotto impatto ambientale. Questo approccio riflette la visione di LG di una tecnologia che contribuisce concretamente a migliorare la qualità della vita, anche sul luogo di lavoro.

I nuovi monito professionali LG garantiscono produttività e connettività avanzata

Pensati per ambienti lavorativi dinamici e moderni, i nuovi monitor professionali LG integrano soluzioni tecnologiche che semplificano l’operatività quotidiana fungendo come vere e proprie docking station. I modelli 27BA65QB, 27BA75QB e 27BQ65UK, oltre a includere un hub USB per collegare mouse, tastiera e altre periferiche direttamente al monitor, dispongono di una connessione USB-C con Power Delivery fino a 90W, che consente di trasferire dati, trasmettere video e alimentare il dispositivo collegato utilizzando un solo cavo, riducendo l’ingombro e migliorando la praticità della postazione. Inoltre, per una connessione di rete stabile e senza necessità di adattatori, i modelli 27BA75QB e 27BQ65UK sono dotati di una porta LAN RJ45 integrata.

Per ottimizzare l’ambiente di lavoro, i monitor professionali LG 27BA65QB e 27BA75QB supportano la modalità Daisy Chain, che permette di collegare in cascata fino a quattro monitor con un unico cavo, riducendo il numero di porte necessarie e semplificando l’installazione. Infine, lo switch KVM integrato consente di controllare due dispositivi con un unico set di mouse e tastiera, senza bisogno di accessori esterni, aumentando ulteriormente la flessibilità della postazione di lavoro.

Ergonomia per il benessere quotidiano con i nuovi monitor professionali LG

I nuovi monitor professionali LG garantiscono un’esperienza d’uso confortevole e personalizzabile. Il supporto One-Click permette un’installazione rapida e senza attrezzi, mentre il piedistallo completamente regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento verticale permette di mantenere una postura corretta durante tutta la giornata lavorativa. L’alimentatore integrato, infine, contribuisce a mantenere la postazione ordinata, eliminando ingombri e cavi superflui.

Sostenibilità per il posto di lavoro

Tutti i nuovi modelli sono certificati EPEAT, TCO ed Energy Star, a testimonianza dell’impegno di LG verso una produzione responsabile e a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie alla funzione Smart Energy Saving è possibile ottimizzare i consumi e ridurli fino al 30% senza compromettere le prestazioni visive, offrendo alle aziende una soluzione efficiente e sostenibile.

Con questa nuova linea, LG conferma la propria leadership nel settore dei monitor professionali, offrendo soluzioni che combinano tecnologia all’avanguardia, rispetto per l’ambiente e attenzione al benessere dell’utente.