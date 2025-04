MOTOTRBO R7Ex: comunicazioni chiare e sicure in ambienti critici

Il distributore tecnologico Aikom Technology presenta la nuova radio portatile MOTOTRBO R7Ex di Motorola Solutions, che rappresenta un passo avanti decisivo per la sicurezza e l’efficienza nelle comunicazioni in ambienti critici. Certificata ATEX e IECEx, la radio R7Ex garantisce affidabilità anche in presenza di gas, polveri e temperature estreme, assicurando comunicazioni chiare, potenti e sotto controllo.

Il design della radio, con la caratteristica scocca blu, consente un’immediata identificazione del dispositivo come sicuro per l’uso in zone potenzialmente esplosive. Un sistema intelligente rileva e segnala automaticamente l’uso di batterie non certificate ATEX, contribuendo a evitare situazioni pericolose.

Sicurezza e prestazioni audio al primo posto nella nuova MOTOTRBO R7Ex

Ogni dettaglio della radio MOTOTRBO R7Ex è pensato per proteggere gli operatori sul campo. Tra le principali funzionalità dedicate alla sicurezza figurano il tasto d’emergenza ben visibile, la modalità Lone Worker per i lavoratori isolati, e la funzione Fall Alert che invia automaticamente un allarme in caso di caduta. La radio può essere geolocalizzata all’esterno tramite GNSS e all’interno grazie alla compatibilità con beacon Bluetooth, il tutto integrato con piattaforme come Turbonet e SmartPTT per la gestione centralizzata delle emergenze.

I comandi sono progettati per l’uso con i guanti: manopole a V, tasti e LED ben visibili garantiscono un’interazione rapida e intuitiva anche in situazioni critiche.

Audio cristallino anche nei contesti più difficili

La qualità audio è un punto di forza della radio MOTOTRBO R7Ex, grazie a un insieme di tecnologie avanzate:

AI-trained Noise Suppression, che riduce i rumori di fondo distinguendoli dalla voce umana;

Automatic Gain Control, per uniformare i livelli audio anche con voci o distanze differenti;

Volume Boost fino a 108 phons, con speaker da 2.5W, per essere sempre udibile;

Soppressione del feedback acustico, utile quando più radio sono vicine.

La tecnologia IMPRES adatta automaticamente la performance audio in base all’accessorio utilizzato, mentre la compatibilità con cuffie ATEX garantisce chiarezza anche in ambienti estremamente rumorosi.

La radio MOTOTRBO R7Ex è affidabile, connessa e resistente

La radio ATEX R7Ex è costruita per durare: certificata IP66/IP68, resiste a polvere, acqua e disinfettanti, e funziona in un range di temperatura da -30°C a +60°C. È conforme ai rigorosi standard militari MIL-STD 810H. Sul fronte operativo, include funzioni come la registrazione vocale (fino a cinque chiamate riascoltabili), messaggi di testo con lettura vocale, NFC e RFID per la gestione degli asset, e Wi-Fi dual band per aggiornamenti da remoto. La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia fino a 23,5 ore, ideale anche per i turni prolungati.

Con il lancio della MOTOTRBO R7Ex, Motorola Solutions rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni affidabili, innovative e sicure in ogni contesto professionale.

MOTOTRBO R7Ex sarà ordinabile da maggio 2025. Per informazioni tecniche, supporto all’integrazione o per ricevere una consulenza su misura, è possibile contattare Aikom Technology, distributore ufficiale Motorola Solutions in Italia.