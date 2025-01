MSI ridefinisce l’AI e il gaming a CES 2025

Anche nel 2025 il Consumer Electronics Show (CES) sarà il palcoscenico globale in cui la tecnologia all’avanguardia incontra il pensiero visionario, e MSI, leader mondiale in soluzioni AI PC, gaming, creazione di contenuti, business e produttività e AIoT, è orgogliosa di prendere il suo posto tra gli innovatori che plasmano il futuro. Dal 7 al 10 gennaio presso Veronese 2403-2406, MSI accompagnerà i partecipanti del CES in un viaggio immersivo mostrando loro come l’intelligenza artificiale sia perfettamente integrata nella sua nuova gamma.

A CES 2025 sarà possibile interagire con la visione di MSI per il futuro e farsi ispirare dalle possibilità! In particolare, MSI sarà orgogliosa di presentare la sua innovazione più recente in ambito AI, AI Robot. Costruito con NVIDIA ACE, questo software integra un LLM presente direttamente nei nuovi sistemi MSI. Con AI Robot, gli utenti possono controllare i loro PC usando il linguaggio naturale senza che sia necessaria una connessione Internet. Ciò fornisce un modo più comodo e intuitivo per configurare e gestire laptop e desktop.

Cosa aspettarsi allo stand MSI

Il palco è pronto e i riflettori sono puntati: unisciti alla rivoluzione dell’innovazione al CES 2025! Scopri la magia mentre MSI svela la sua nuova gamma all’avanguardia e celebra i vincitori del CES Innovation Award. Ecco un’anteprima di ciò che ti aspetta!

CES 2025 Innovation Awards: MSI MPG 272URX QD-OLED Gaming Monitor

Il primo DP 2.1 27″” 4K 240Hz QD-OLED al mondo – MPG 272URX QD-OLED è dotato di un pannello OLED tandem a 5 strati all’avanguardia con tecnologia EL Gen 3. Questo display innovativo offre una nitidezza sorprendente con 166 PPI e connettività DP 2.1a a larghezza di banda completa, stabilendo un nuovo standard nelle immagini di gioco. Grazie al suo design e alle sue prestazioni rivoluzionarie, ha vinto il prestigioso CES Innovation Award. Con supporto G-SYNC, il monitor garantisce un gioco più fluido e senza strappi con ritardo ridotto e piena compatibilità con l’hardware futuro. Inoltre, l’esclusivo AI Navigator di MSI sfrutta la tecnologia AI per offrire esperienze di gioco più intelligenti e coinvolgenti. Continuando a ridefinire la tecnologia di gioco, MSI combina immagini migliorate, velocità e intelligenza nei suoi monitor, consentendo ai giocatori e ai creatori di ottenere il meglio.

Schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 Series, per l’era dell’intelligenza artificiale

MSI ha presentato le sue versioni custom delle rivoluzionarie schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 Series, caratterizzate da design all’avanguardia come Project SL, Project S, Project V, Project Trio e Project X. Progettate con soluzioni termiche avanzate, la serie è realizzata per soddisfare le esigenze di alte prestazioni delle GPU di nuova generazione, unendo efficienza termica e prestazioni elevate.

Al vertice della gamma, Project SL vanta un avanzato sistema di raffreddamento ibrido abbinato a un robusto radiatore da 360 mm, per gestire senza sforzo carichi di lavoro intensivi con un’efficienza senza paragoni. Project S e V sfruttano il design termico Hyper Frozr all’avanguardia e il flusso d’aria ottimizzato, offrendo un raffreddamento eccezionale e prestazioni superiori. Pensate su misura per scenari d’uso specifici, la gamma di GeForce RTX 50 Series MSI offre una versatilità eccezionale, fornendo soluzioni ottimali per ogni esigenza nell’era guidata dall’intelligenza artificiale.

MSI MEG VISION X AI: il desktop gaming AI definitivo

Vincitore del CES 2025 Innovation Award, il desktop gaming MSI MEG VISION X AI ridefinisce le prestazioni con i processori Intel Core Ultra (serie 2) e la più recente tecnologia grafica NVIDIA. Il suo innovativo touchscreen AI HMI da 13″, dotato di microfono e altoparlante integrati, supporta l’interazione vocale, offrendo un’efficienza senza interruzioni. Le caratteristiche principali includono monitoraggio hardware in tempo reale, commutazione intelligente della modalità e controllo senza sforzo delle impostazioni del monitor gaming MSI. Con Silent Storm Cooling AI, il sistema regola dinamicamente la velocità delle ventole utilizzando algoritmi AI avanzati, garantendo prestazioni di picco e funzionamento silenzioso.

Monitor da gioco MSI MPG 272QR QD-OLED X50

Il monitor MSI MPG 272QR QD-OLED X50 rompe gli schemi: primo monitor DP 2.1a QHD 500Hz al mondo e basato sulla tecnologia UHBR20 DP 2.1 con larghezza di banda di 80 Gbps, offre una risoluzione QHD impeccabile a una frequenza di aggiornamento, senza precedenti, di 500 Hz.

Grazie alla compatibilità con G-Sync i giocatori possono godere di prestazioni ultra-fluide e senza interruzioni, in un prodotto pensato per essere compatibile anche con i PC del futuro. Il DisplayHDR True Black 500 certificato VESA garantisce neri ricchi e veri, mentre ClearMR 21000 offre una nitidezza del movimento senza pari. L’esclusivo AI Navigator di MSI aggiunge un livello di immersione intelligente, rivoluzionando l’esperienza di gioco per i giocatori che esigono il meglio.

Una nuova serie di schede madri MSI: prestazioni e accessibilità

MSI è orgogliosa di presentare la sua ultima gamma di schede madri per i chipset Intel e AMD. Queste schede offrono una combinazione perfetta di prestazioni e innovazione, sono convenienti e costruite per supportare i processori Intel Core Ultra (serie 2) e i processori AMD Ryzen serie 9000. Con le più recenti tecnologie e soluzioni di connettività, offrono agli utenti mainstream, ai giocatori e ai creatori di contenuti capacità di elaborazione eccezionale, garantendo al contempo affidabilità e facilità d’uso, un pilastro della filosofia di progettazione delle schede madri MSI. La nuova gamma introduce funzionalità EZ DIY per semplificare l’esperienza di assemblaggio del PC. Innovazioni come EZ PCIe Release, EZ PCIe Clip II, EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ Antenna e shield I/O preinstallati semplificano l’installazione e gli aggiornamenti dei componenti, soddisfacendo sia i costruttori alle prime armi che gli appassionati più esperti.

Mini PC Cubi NUC AI Series

MSI Cubi NUC AI+ 2M ridefinisce il computing compatto con potenti strumenti basati sull’intelligenza artificiale, un pulsante di accensione con impronta digitale e un pulsante Copilot dedicato per una produttività ancora più semplice. Le funzionalità integrate di microfono e altoparlante migliorano ulteriormente l’esperienza utente.

Pensato per quanti preferiscono un ingombro ridotto, Cubi NUC AI 1UM offre un’alternativa semplificata senza rinunciare alla funzionalità. Entrambi i modelli sono dotati di supporto MSI Power Link e di un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui due porte Thunderbolt 4, due porte USB 10 Gbps Type-A, HDMI e due porte LAN 2.5G, sbloccando prestazioni AI superiori e multitasking senza interruzioni.

MSI PROJECT ZERO X – Il massimo del design panoramico per PC con Back-Connect

MSI PROJECT ZERO X rivoluziona l’assemblaggio fai-da-te dei PC con un sistema Back-Connect evoluto. Ripensando il design della scheda madre, consolida tutti i cavi sul retro, creando una “vetrina panoramica” semplificata, libera da ingombri. Il suo pannello in vetro sui quattro lati non solo migliora la versatilità del display, ma consente anche agli utenti di personalizzare ed evidenziare il loro stile unico. Ridefinisci la tua configurazione di gioco con MSI PROJECT ZERO X, l’innovazione incontra l’espressione personale!

Alimentatori MSI MEG Ai1600T PCIE5 e MPG A1250GS PCIE5: eleva ed evolvi

Scatena la massima potenza con gli alimentatori MEG Ai1600T PCIE5 e MPG A1250GS PCIE5, progettati per GPU di fascia alta e prestazioni senza interruzioni. Dotati di condensatori giapponesi con classificazione 105°C e ventole silenziose, soddisfano gli standard ATX 3.1 e PCIe CEM 5.1 e dispongono di due cavi 12V-2×6 bicolore. MEG Ai1600T PCIE5 brilla con la tecnologia SiC-MOSFET e PFC interlacciato, offrendo un’efficienza senza pari e una stabilità di livello server. Supportati dalle certificazioni 80 Plus, Cybenetics e PPLP, questi alimentatori sono progettati per alimentare l’elaborazione AI e i PC AI all’avanguardia.

Scatena la prossima generazione di MSI Gear

MSI Gear, l’evoluzione di MSI Gaming Gear, introduce una gamma dinamica di periferiche realizzate per giocatori, professionisti e creativi.

La tastiera wireless STRIKE offre tasti hot-swap ed esclusivi switch MSI SONIC, offrendo prestazioni e personalizzazione senza pari. I mouse wireless VERSA offrono precisione e controllo con un impressionante DPI di 26.000 e versatilità ergonomica. I controller wireless FORCE sono dotati di sensori ad effetto Hall, thumbstick reattivi e pulsanti posteriori personalizzabili, garantendo reazioni rapide e precise in ogni scenario. Completano la gamma le cuffie MAESTRO, che combinano comunicazioni cristalline con audio immersivo ad alta risoluzione per un’esperienza sonora senza pari.

Con design leggeri, latenza ultra-bassa e connettività multipiattaforma, i prodotti MSI Gear consentono prestazioni senza interruzioni, che si tratti di gioco, lavoro o creazione di contenuti.

SSD portatile MSI DATAMAG 40Gbps: velocità incredibile, versatilità assoluta

Creato a partire dal design innovativo del DATAMAG 20Gbps, l’SSD portatile MSI DATAMAG 40Gbps stabilisce un nuovo standard nell’archiviazione ad alta velocità con velocità di trasferimento fino a 40Gbps. Racchiuso in un guscio di alluminio elegante e resistente, è la soluzione perfetta per iPhone, PC, console e altro ancora.

Alimentato dall’avanzato controller PHISON U21 e sfruttando la più recente tecnologia USB 4.0, questo SSD offre velocità e affidabilità senza pari. Che tu stia espandendo il tuo spazio di archiviazione o catturando video di alta qualità, DATAMAG 40Gbps garantisce prestazioni impeccabili per ogni esigenza.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale è più di una funzionalità; è una forza che trasforma le esperienze“, ha affermato Sam Chern, Vicepresidente Marketing di MSI. “La gamma di MSI a CES 2025 sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per creare strumenti che apprendono, si adattano e si mettono al servizio degli utenti. Che si tratti di potenziare il gaming più intelligente, aumentare la creatività o semplificare le attività quotidiane, abbiamo integrato l’intelligenza artificiale nei nostri prodotti per ottimizzare le prestazioni, semplificare i flussi di lavoro e offrire esperienze che sembrano fatte su misura per te. MSI è orgogliosa di essere all’avanguardia, guidando l’evoluzione dell’era basata sull’intelligenza artificiale“.