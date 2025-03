MSPFidelity: da CoreTech un programma pieno di vantaggi per i Partner

Un nuovo programma di fidelizzazione rivolto ai partner MSPFidelity, identificato da un hashtag (#MSPFIDELITY) e lanciato all’inizio di quest’anno 2025 da CoreTech, consente a chi decide di entrare a far parte della compagine degli alleati/clienti dell’Azienda di farlo con numerosi nuovi vantaggi. A chi invece è già nel novero dei partner, l’iniziativa offre numerose occasioni di aumentare le proprie competenze e la propria posizione competitiva sul mercato, acquisendo punti da convertire in corsi di formazione, sconti sui prodotti di distribuzione e premi in denaro.

Ma come funziona #MSPFidelity?

Monica Gatti, Marketing Manager di CoreTech spiega in cosa consiste nello specifico #MSPFidelity: “Questa iniziativa di CoreTech è abbastanza rivoluzionaria per il mercato IT. Innanzi tutto, sarà un programma fedeltà totalmente riservato ai partner; poi, sarà legato a un accumulo di punti, da realizzare secondo regole precise”.

Questi punti, che l’Azienda ha chiamato CorePoint, sono assegnati in base al fatturato sviluppato dal partner in due settori principali: “I prodotti in distribuzione, sia di terze parti che sviluppati da CoreTech stessa”, afferma Monica Gatti, “e i prodotti Cloud, che oggi rappresentano un po’ il core business di CoreTech”. Tra questi ultimi, troviamo i server Stellar e i prodotti di archiviazione e backup, come 1 Backup e MailArchive, oltre a quelli creati da CoreTech, come Sygma per la gestione delle proprie attività e l’integrazione nel cloud, Sigillo per la gestione della firma digitale, RocketNews e RocketBox che si occupano rispettivamente di gestione delle newsletter e condivisione di file (file sharing).

“Tutte queste attività consentono di ottenere CorePoint, aggiungendo poi l’adesione del partner al programma MSPFidelity e gli anni trascorsi dall’ingresso del partner nel novero dei clienti CoreTech o ancora l’adesione alla formula di pagamento bancario mediante RID-Rimessa Diretta, che offre garanzie sia al partner che a CoreTech, come sicurezza delle transazioni e velocità nelle fasi amministrative” continua Monica Gatti.

I vantaggi del Programma MSPFidelity

L’adesione al Programma MSPFidelity comporta numerosi vantaggi per i Partner CoreTech.

“Per esempio, nel caso dei servizi Cloud, i nostri partner possono pubblicare sulle pagine dei loro siti web i servizi CoreTech, attraverso testi e immagini fornite da CoreTech stessa, che possono integrare rapidamente». Si tratta di una collaborazione diretta con il reparto Marketing, che fornisce tutti i materiali pronti e approvati e l’assistenza necessaria per implementare le nuove pagine web senza problemi e, alla fine dell’attività, vengono assegnati CorePoint al partner che l’ha realizzata. Poi, CoreTech mette a disposizione dei partner MSPFidelity anche la possibilità di realizzare un case study, basato su un questionario già predisposto che il partner manda al proprio cliente ma che poi è CoreTech stessa a impaginare anche dal punto di vista grafico. Inoltre”, continua Monica Gatti, “CoreTech sponsorizza il case study sul proprio sito web e lo diffonde sui propri canali social e, tramite newsletter, a un pubblico di oltre 10 mila utenti”.

Anche su questa attività il partner riceve CorePoint aggiuntivi.

Tutto il Programma MSPFidelity è nato da un’idea originale di Roberto Beneduci, il CEO di CoreTech, che l’ha condivisa, discussa e sviluppata con la Marketing Manager Monica Gatti e con due colleghi del reparto sviluppo, Alessio Bracco e Davide Cinquini.

“Dopo la fase di preparazione e collaudo, avvenuta nel quarto trimestre 2024, siamo entrati nel vivo e praticamente siamo partiti a gennaio di quest’anno 2025”, sottolinea e conclude Monica Gatti.