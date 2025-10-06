Nebula FWA515: il router indoor 5G di Zyxel Networks

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di networking cloud sicuro e basato su AI, presenta Nebula FWA515, il nuovo router indoor 5G che ridefinisce il concetto di connettività senza interruzioni per aziende e abitazioni prive di connessioni cablate affidabili. Grazie al supporto 5G e WiFi 7, il dispositivo offre una connessione ultraveloce, flessibile e gestibile da cloud, per garantire produttività e continuità ovunque ci si trovi.

Connessione senza limiti con Nebula FWA515

Pensato per le aziende che non dispongono di un’infrastruttura cablata o che necessitano di soluzioni mobili, Nebula FWA515 unisce il meglio delle tecnologie wireless e mobili, fornendo velocità WiFi fino a 7,2 Gbps e supporto per un massimo di 64 dispositivi, ovunque e in qualsiasi momento. Non servono cablaggi né configurazioni complesse: basta inserire una SIM e collegare l’alimentazione per attivare la rete WiFi 7. Le porte LAN 2.5G integrate assicurano inoltre una connessione cablata stabile per le postazioni di lavoro.

Per attività che non possono permettersi interruzioni di rete – come negozi, cliniche o caffetterie – il router offre doppia connettività WAN (5G ed Ethernet), garantendo un failover immediato in caso di malfunzionamenti della linea fissa e assicurando così continuità operativa.

Controllo semplice, ovunque

A differenza dei comuni router mobili, limitati alla gestione locale, Nebula FWA515 si distingue grazie all’integrazione con la piattaforma cloud, che consente monitoraggio remoto e visibilità in tempo reale della rete. Dai temporary shop alle cliniche mobili, fino agli autobus con WiFi a bordo, gli amministratori IT possono gestire più dispositivi da un’unica dashboard, senza necessità di presenza fisica. Un processo di configurazione snello che riduce complessità operative, soprattutto per le realtà con team distribuiti o in movimento.

Nebula FWA515: design sostenibile per un futuro responsabile

Zyxel Networks conferma il proprio impegno verso la sostenibilità: Nebula FWA515 è realizzato con il 95% di plastica riciclata, confezionato con materiali privi di VOC, alogeni e plastica, ed è dotato di ricarica USB-C per favorire il riutilizzo dei caricabatterie e ridurre i rifiuti elettronici.

Il nuovo Nebula FWA515 è inoltre uno dei primi prodotti di networking conformi agli standard di sicurezza EN 18031, in linea con i requisiti di cybersecurity previsti dalla Direttiva europea sulle apparecchiature radio (RED).

Dichiarazioni

“Velocità e flessibilità sono elementi essenziali per la crescita delle aziende in un mondo sempre connesso”, ha dichiarato Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Strategic Business Unit, Zyxel Networks. “Nebula FWA515 combina prestazioni wireless di ultima generazione con un design sostenibile e una gestione cloud intuitiva. Il nostro obiettivo è supportare aziende e utenti privati nel restare sempre connessi, senza compromessi“.