NEWoMan TAKANAWA: l’esperienza retail è firmata LG

LG Electronics (LG) ridefinisce il futuro del retail e del marketing esperienziale urbano grazie ai suoi display di digital signage che saranno protagonisti di NEWoMan TAKANAWA, il nuovo complesso commerciale situato nei pressi della stazione TAKANAWA Gateway di Tokyo. Grazie ai display Transparent OLED e ai display LG MAGNIT Micro LED, LG rafforza la propria leadership globale nel signage, offrendo esperienze immersive perfettamente integrate in alcuni degli spazi più iconici del mondo.

La nuova struttura commerciale rappresenta il cuore del progetto di rigenerazione urbana promosso da LUMINE, società controllata dalla East Japan Railway Company. Con i suoi circa 60.000 metri quadrati e 180 negozi, il nuovo mall verrà ufficialmente inaugurato il 12 settembre, dopo una fase di pre-apertura avviata lo scorso marzo.

Transparent OLED Signage: nel NEWoMan TAKANAWA il digitale incontra il reale

Nella sala eventi al terzo piano dell’edificio Nord, LG ha realizzato un’imponente installazione di display Transparent OLED da 380 pollici, che offre ai visitatori un’esperienza immersiva capace di fondere mondo reale e contenuti digitali. Per raggiungere queste dimensioni sono stati impiegati 16 display Transparent OLED da 55 pollici, disposti in configurazione 8×2.

Questi dispositivi aprono nuove possibilità progettuali grazie al pannello trasparente, che si armonizza con qualsiasi ambiente. Il design modulare consente di collegare i pannelli su tutti i lati, dando vita a video wall trasparenti di dimensioni personalizzabili.

LG MAGNIT: la nuova frontiera del Micro LED

Gli innovativi ledwall LG MAGNIT sono stati collocati agli ingressi del secondo piano degli edifici Nord e Sud del NEWoMan TAKANAWA. Grazie a Micro LED più sottili di un capello (meno di 100 micrometri), LG MAGNIT offre immagini straordinariamente nitide, colori fedeli e una resa visiva di altissima precisione.

Nell’edificio Nord, un display verticale di 2,4 x 7,45 metri accoglie i visitatori con immagini di straordinaria vividezza. Nell’edificio Sud, invece, un display orizzontale di 9 x 2,02 metri accompagna il percorso dei visitatori, amplificando l’effetto immersivo dello spazio.

Non solo il NEWoMan TAKANAWA di Tokyo. Prestazioni comprovate in location iconiche a livello globale

L’installazione presso il nuovo NEWoMan TAKANAWA non è l’unica realizzata da LG nei luoghi commerciali più popolari del mondo: all’interno dei Gardens by the Bay di Singapore, per esempio, i display LG Transparent OLED da 55 pollici offrono informazioni sulle specie botaniche esposte, integrandosi in modo armonioso con l’ambiente naturale.

Dichiarazioni

“Vogliamo rafforzare la nostra leadership globale nel digital signage con soluzioni ultra-premium che uniscono qualità visiva superiore ed esperienze trasformative per i clienti”, ha dichiarato Paik Ki-mun, Head of Information Display Business di LG Media Entertainment Solution Company. “Con le tecnologie Transparent OLED e Micro LED, aiutiamo retailer e sviluppatori a ripensare i propri spazi, creando esperienze in grado di informare, ispirare e catturare l’attenzione”.