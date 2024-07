Noggin arricchisce l’offerta di Motorola Solutions

Da sempre impegnata a fornire soluzioni sicure ed affidabili, Motorola Solutions annuncia l’acquisto di Noggin, fornitore globale di software basati su cloud per la pianificazione della continuità aziendale, la resilienza operativa e la gestione degli eventi critici (CEM). L’azienda ha sede a Sydney, in Australia, con clienti distribuiti in tutto il mondo.

Il valore aggiunto di Noggin per Motorola Solutions

Il software di Noggin aiuta le aziende e le infrastrutture critiche ad anticipare, prepararsi e rispondere in modo efficiente agli incidenti. La piattaforma integrata dell’azienda offre flussi di lavoro ed elenchi di controllo flessibili, mappe integrate e dashboard di consapevolezza situazionale per contribuire a semplificare la gestione degli incidenti e rafforzare la resilienza aziendale. Con un’unica interfaccia di facile utilizzo, il software Noggin consente ai team di risposta di comunicare direttamente, seguire procedure unificate e visualizzare il medesimo quadro operativo durante gli incidenti o le emergenze quotidiane.

Noggin costituisce un eccellente complemento al portafoglio di soluzioni di coordinamento delle emergenze di Motorola Solutions, perché aggiunge pianificazione della continuità aziendale, resilienza operativa e software CEM che rendono la sicurezza aziendale più accessibile e attuabile. L’acquisizione di Noggin potenzia ulteriormente la capacità di Motorola Solutions di collegare agenzie di pubblica sicurezza e imprese, consentendo di rafforzare la collaborazione che è un elemento fondamentale per un approccio più proattivo alla sicurezza.

Dichiarazioni

“I nostri investimenti tecnologici per connettere chi è in difficoltà con chi può aiutare sono più importanti che mai“, ha affermato Greg Brown, Presidente e CEO di Motorola Solutions. “Noggin offre la resilienza operativa e le capacità di gestione degli incidenti che si rivelano essenziali poiché a livello globale ogni settore di attività vede le minacce aumentare continuamente in numero e complessità”.

“Insieme a Motorola Solutions, continueremo ad aiutare le aziende a rispondere rapidamente e a gestire tutti i tipi di eventi avversi e interruzioni“, ha affermato James Boddam-Whetham, CEO di Noggin. “Siamo entusiasti di questo nuovo passo nel nostro percorso che ci consentirà di offrire le nostre soluzioni a una base più amplia di clienti”.