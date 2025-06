Nola: PMI pronte per l’e-commerce con Amazon e Netcomm

Accrescere le proprie competenze digitali oggi è la chiave per avere successo nel settore delle vendite. L’e-commerce negli ultimi anni ha subìto una spinta incredibile e conoscere tutti i suoi segreti è fondamentale per emergere.

Si è tenuto oggi a Nola, in provincia di Napoli, l’evento «Pronti, E-commerce, Via!», una giornata di formazione gratuita dedicata alle imprese del territorio e organizzata da Regione Campania e Nola Business Park in collaborazione con Amazon e Netcomm, per sensibilizzare imprenditrici e imprenditori locali sull’importanza di digitalizzare e internazionalizzare il proprio business.

A Nola, circa 70 le PMI del territorio presenti all’evento per accrescere le proprie competenze digitali

L’appuntamento si è tenuto al Centro Congressi – Interporto di Nola, in Via Boscofangone. Qui, le circa 70 piccole e medie imprese (PMI) presenti hanno avuto l’opportunità di approfondire la possibilità di iniziare o potenziare un percorso di vendita online, per il mercato B2B e B2C.

L’evento ha portato le PMI presenti a riflettere sull’importanza del digitale e della multicanalità come leva per lo sviluppo della propria impresa e dell’intero tessuto imprenditoriale italiano.

«Pronti, E-commerce, Via!» rientra nel più ampio programma Accelera con Amazon. Dal 2020, il progetto ha l’obiettivo di fornire alle aziende alle prime armi con il canale digitale le competenze e le nozioni più efficaci per vendere online e per accrescere la visibilità del loro marchio anche oltre i confini nazionali.

La giornata si è aperta con gli interventi di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Claudio Ricci, Amministratore Delegato CIS – Interporto Campano e Bianca Martinelli, Strategy e Policy Director di Amazon Italia. Ha poi preso parola Mario Bagliani, Senior Partner Netcomm con uno speech sull’e-commerce e la multicanalità. Infine, esperti di Amazon hanno introdotto ai presenti gli strumenti che l’azienda mette a disposizione delle piccole e medie imprese italiane, tra cui anche la vetrina Made in Italy di Amazon, per sviluppare il proprio business grazie al digitale, anche a livello internazionale.

A condividere la propria esperienza di successo sul negozio online anche Anna D’Elia, titolare e fondatrice di D’Annata, azienda di Olevano sul Tusciano (NA) partner di vendita di Amazon.

Dal 18 al 26 giugno, sarà inoltre possibile partecipare a 4 workshop online organizzati da Netcomm. Ogni sessione sarà dedicata a un argomento differente: dal digital marketing ai consigli per gestire un negozio online vincente, fino a un focus sui marketplace B2B e B2C presenti nel mondo.

La Campania su Amazon: il canale digitale come motore di crescita per il territorio

Secondo l’ultimo Report sull’Impatto economico delle Piccole e Medie Imprese italiane presenti su Amazon, la Campania è tra le regioni italiane più virtuose su Amazon, segnando un incremento del valore delle vendite all’estero di oltre il 10% rispetto al 2022. Sono oltre 3.000 le PMI campane su Amazon. Nel 2023 hanno venduto complessivamente oltre 25 milioni di prodotti e registrato più di 150 milioni di euro di vendite all’estero.

Sulla vetrina Made in Italy di Amazon, il percorso regionale dedicato alla Campania ospita più di 250 aziende locali, che offrono ai clienti oltre 37.000 prodotti di eccellenza. Di questi, circa la metà appartiene alla categoria Home, più del 25% a quella legata al Fashion. Del totale delle aziende campane presenti nella sezione regione, più del 50% vende all’estero.

Amazon è inoltre presente sul territorio con un deposito di smistamento ad Arzano, in provincia di Napoli, dove ha già creato oltre 190 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Alcune dichiarazioni

“La Campania si conferma tra le regioni più dinamiche nel panorama dell’e-commerce: con oltre 3.000 PMI locali attive su Amazon e più di 150 milioni di euro di vendite all’estero nel solo 2023, dimostriamo che l’internazionalizzazione non è un traguardo, ma un percorso già avviato con successo. Iniziative come quella odierna sono fondamentali per dotare le imprese degli strumenti digitali necessari ad affrontare con competenza la sfida della multicanalità e a rafforzare la loro presenza sui mercati globali. È un investimento strategico che consolida la collaborazione tra pubblico e privato e conferma l’impegno della Giunta regionale: promuovere conoscenza, innovazione e reti capaci di generare crescita diffusa e posizionare la Campania come laboratorio nazionale di competitività sostenibile e duratura”, ha commentato Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

“Siamo entusiasti di aver portato ‘Pronti, E-commerce, Via!’ in Campania, in collaborazione con la Regione, Nola Business Park e Netcomm. La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per supportare concretamente la crescita digitale delle PMI del territorio. Amazon è orgogliosa di essere al fianco delle oltre 3.000 piccole e medie imprese campane che utilizzano il nostro negozio online, molte delle quali hanno già conquistato mercati internazionali. Attraverso il programma ‘Accelera con Amazon’ e iniziative come questa, siamo felici di mettere a disposizione strumenti e competenze per supportare gli imprenditori locali nel loro percorso di digitalizzazione. I risultati che vediamo in Campania, con oltre 150 milioni di euro di vendite all’estero nel 2023, dimostrano il grande potenziale dell’e-commerce per l’internazionalizzazione delle nostre PMI”, commenta Bianca Martinelli, Strategy e Policy Director di Amazon Italia.