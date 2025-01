Notebook rugged: da WEROCK due potenti novità

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tecnologia informatica industriale, annuncia il lancio di due nuovi notebook rugged ad alte prestazioni. Secondo il produttore, i portatili sono stati progettati per un uso professionale e industriale con compiti complessi in un’ampia varietà di luoghi in cui sono richieste prestazioni elevate. Sono dotati di processori Intel Core Ultra della generazione Meteor Lake, Intel AI Boost, Arc Graphics, con un massimo di 16 core, una frequenza di clock turbo di 4,8 GHz e fino a 64 GB di RAM. Le pionieristiche funzioni di AI e di apprendimento automatico, tra cui gli assistenti AI, definiscono la rotta per l’informatica moderna e le prestazioni veloci.

Specifiche tecniche dei nuovi notebook rugged

I nuovi notebook rugged Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3 sono stati sviluppati per i professionisti dell’assistenza sul campo in numerosi settori. Dispongono di numerose funzioni di comunicazione moderne, tra cui opzioni per 4G LTE o 5G, hanno un sensore uBlox GPS/GNSS dedicato, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e offrono anche numerose altre interfacce come Thunderbolt 4, porte USB, HDMI e una porta seriale.

I notebook rugged sono dotati di Microsoft Windows 11 Pro e processori Intel Core Ultra della generazione Meteor Lake, Arc Graphics e fino a 64 GB di RAM. Il risultato è una prestazione solida per un’ampia gamma di scenari di utilizzo ad alta intensità di dati e/o grafica con un consumo energetico contenuto. Entrambi i prodotti dispongono di ampie possibilità di espansione. La memoria principale NVMe è disponibile in varie configurazioni fino a 2 TB, mentre uno slot per disco rigido aggiuntivo consente di espandere la capacità di archiviazione di altri 2 TB.

Sia Rockbook X540 G3 che Rockbook X550 G3 sono dotati di funzioni AI grazie a Intel AI Boost, che fornisce un’analisi rapida dei dati ed è utile per molti scenari applicativi, come il controllo qualità, l’analisi intelligente di immagini e video nella produzione, la manutenzione predittiva di macchine e strumenti e l’ottimizzazione dei processi nella produzione e nella gestione del magazzino. Entrambi i notebook rugged sono compatibili con i framework AI OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT e dispongono di un pulsante Copilot dedicato per richiamare direttamente gli assistenti AI di Microsoft.

I luminosi display Full HD da 14 e 15,6 pollici (1000 nit) garantiscono una perfetta leggibilità del display anche in piena luce solare. I modelli sono inoltre dotati di multi-touch capacitivo azionabile con i guanti e di una tastiera retroilluminata. Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3 offrono anche diverse funzioni di sicurezza e protezione dei dati. Un modulo TPM 2.0 discreto e la tecnologia di protezione dei dispositivi integrata con Boot Guard contribuiscono a proteggere il sistema. Un sensore di impronte digitali incluso di serie supporta il login sicuro tramite Windows Hello, mentre lo slot Kensington Lock integrato protegge i notebook dai furti. Un cursore che copre la fotocamera integrata da 5 megapixel e un interruttore che termina rapidamente e meccanicamente tutte le connessioni wireless offrono un’ulteriore protezione.

I notebook rugged di WEROCK sono leggeri e compatti per la loro categoria, con un peso di soli 3 kg circa. Grazie alle maniglie di trasporto integrate, i dispositivi sono molto comodi anche durante il trasporto. Per le lunghe giornate di lavoro, Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3 sono dotati di due batterie: una batteria hot-swap da 56 Wh e un’altra batteria fissa da 14,4 Wh. Il dispositivo rimane completamente funzionante durante il cambio della batteria.

Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3 sono resistenti a tutti i rigori del servizio sul campo: Sono protetti da polvere e acqua con grado di protezione IP65, sono resistenti alla nebbia salina e agli attacchi fungini, sono conformi allo standard militare (MIL-STD-810H) per temperatura, umidità e vibrazioni e sono testati per cadute da 1,2 m. Sono inoltre adatti all’uso a temperature comprese tra -20°C e +60°C.

Caratteristiche principali dei notebook rugged Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3

Notebook rugged per uso professionale

Display esterno con touchscreen capacitivo visibile alla luce del sole e utilizzabile con i guanti (fino a 1.000 cd/m²)

Potenti processori Intel Core Ultra della generazione Meteor Lake

Intel AI Boost – Processore AI integrato

Processore grafico Intel® Arc per requisiti grafici elevati

Fino a 64 GB di RAM DDR5 e 2 TB di unità SSD NVMe

Resistenza a urti, vibrazioni e cadute in conformità a MIL-STD-810H

Ideale per ambienti difficili, in quanto impermeabile e resistente alla polvere secondo lo standard IP65.

Resiste a cadute da più di 1,2 m

Gamma di temperature estesa tra -20° C e +60° C

Tastiera retroilluminata con tastierino numerico

Porte Thunderbolt 4, USB, 2 x Gigabit Ethernet e RS232

Batteria di grandi dimensioni sostituibile a caldo per lavorare ininterrottamente

Sensore GPS/GNSS uBlox dedicato

Connettività senza soluzione di continuità con 4G LTE o 5G opzionali

WLAN 2×2 MU-MIMO 802.11ax a doppia banda (certificazione WiFi 6)

Funzioni di sicurezza migliorate per le aziende con TPM 2.0, Kensington lock, memoria rimovibile e sensore di impronte digitali

Windows 11 Pro incluso

Emissioni di CO2 da produzione e logistica completamente compensate

Dichiarazioni

“Con i notebook Rockbook X540 G3 e X550 G3 abbiamo fatto un altro passo verso il futuro. Questi notebook rugged ad alte prestazioni sono dei veri talenti sia nell’industria che nei cantieri. Le nuove funzioni AI integrate aprono la strada alla nuova era dell’informatica”, afferma Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK. “Con il lancio di questa nuova generazione di notebook completamente robusti e potenti, Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3, stiamo aggiornando il segmento dei computer portatili robusti e un pacchetto complessivo con molta potenza ed eccezionale affidabilità”.

Disponibilità

I notebook rugged Rockbook X540 G3 e Rockbook X550 G3 saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025 e potranno essere acquistati direttamente o tramite i partner commerciali.

Come per tutti i prodotti WEROCK, le emissioni di CO2e dei notebook, generate durante la produzione e il trasporto e che non possono essere evitate, sono completamente compensate attraverso progetti climatici in conformità con il Gold Standard.