nubia Air: design ultrasottile e resistenza senza compromessi

nubia, brand di smartphone dallo stile distintivo e lifestyle-oriented, ha annunciato il lancio globale di nubia Air: un dispositivo rivoluzionario che supera il tradizionale compromesso tra design ultrasottile e potenza della batteria. Cavalcando la tendenza internazionale del “thin is in” e la crescente richiesta di soluzioni AI accessibili, nubia Air inaugura la nuova categoria ‘Air’ con un corpo straordinariamente sottile un ampio display AMOLED da 6,78 pollici in risoluzione 1,5K, una batteria da 5000 mAh e funzionalità AI avanzate. Sintesi perfetta della filosofia del brand, ‘Be yourself’, questo smartphone porta l’innovazione estetica e tecnologica al servizio di uno stile di vita giovane, dinamico e attento al valore, a livello globale.

Solido e sottile, lo stile di punta incontra una resistenza senza compromessi in nubia Air

Da anni una delle sfide principali nella progettazione degli smartphone è quella di riuscire a inserire una batteria e uno schermo di grandi dimensioni in un corpo incredibilmente sottile e leggero, e nubia ha superato i limiti del possibile. Nonostante il suo corpo da prodotto di punta, con un design ultrasottile, nubia Air racchiude una batteria da 5.000 mAh, in grado di sostenere più di 1.000cicli di ricarica, combinata con la tecnologia di risparmio energetico basata sull’intelligenza artificiale di nubia, offrendo agli utenti più di tre anni di utilizzo quotidiano affidabile. Questo smartphone si distingue per la raffinata cornice in metallo, ultrasottile e di alta qualità, i nuovi angoli arrotondati dal profilo più morbido e un design ergonomico che assicura una presa bilanciata e confortevole, riducendo lo sforzo sul polso anche durante lunghe sessioni di gioco, la visione di video o lo scatto di selfie.

nubia Air è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1224×2720 a 440 PPI, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, gamma cromatica DCI-P3 al 100% e luminosità massima di 4.500 nit, che garantisce immagini vivaci, nitide e dettagliate anche alla luce diretta del sole. Il display è realizzato in Corning Gorilla Glass 7i, che è due volte più resistente alle cadute su superfici ruvide come l’asfalto. Costruito per affrontare qualsiasi sfida, nubia Air è certificato sia IP68 che IP69 per la protezione da polvere e acqua, il che significa che può sopravvivere all’immersione in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti e resistere a getti d’acqua ad alta pressione a 80 °C. Con il suo robusto telaio in lega di alluminio, lo spessore del telaio TP aumentato del 30% e il rinforzo interno ai quattro angoli, il dispositivo garantisce una struttura del telaio rinforzata a 360 gradi, la cui durata è stata dimostrata attraverso rigorosi test, superando 600.000 test di resistenza del touch screen, 6.000 test di caduta continua, 600 test di caduta ripetuta e 5 round di test di caduta libera.

Esperienza fotografica in grado di catturare ogni momento

nubia Air brilla grazie a un potente sistema di imaging incentrato su una tripla fotocamera posteriore AI da 50 MP e una fotocamera frontale da 20 MP che consentono agli utenti di catturare ogni momento con dettagli straordinari. Questo sistema integra le funzioni AI Sport Snapshot e Electronic Image Stabilization (EIS) Video Anti-Shake per garantire video stabili e nitidi anche durante attività dinamiche come l’escursionismo o il ciclismo. Insieme alle funzioni AI Super Night e AI High Dynamic Range (HDR), sia i creator che gli utenti standardpotranno liberare la loro creatività anche in condizioni di illuminazione difficili. Una modalità VLOG dedicata e una funzione di registrazione simultanea multi-camera consentono di creare contenuti video più dinamici filmando da più prospettive contemporaneamente, ulteriormente potenziati da una suite di strumenti di editing AI chiamata AI Magic Photos, che include Magic Editor, Magic Eraser e altro ancora.

Alimentato da un processore octa-core da 6 nm, con fino a 20 GB (8+12) di RAM dinamica e 256 GB di ROM, nubia Air offre un aumento del 28% dell’efficienza energetica rispetto al suo predecessore, facilitando al contempo il multitasking senza interruzioni, inclusi streaming, giochi e passaggio rapido da un’applicazione all’altra. nubia Air è progettato per offrire prestazioni ottimali grazie all’AI Performance Engine, assistito dall’AI Scheduling che ottimizza le prestazioni della CPU e dall’APP Freeze che identifica le applicazioni utilizzate raramente e le blocca, prolungando ulteriormente la durata della batteria del 20% e riducendo il consumo energetico del 25%.

Per migliorare l’esperienza dell’utente, nubia Air offre funzioni pratiche come nubia linkfree, che consente di effettuare chiamate e inviare messaggi tramite Bluetooth anche senza una connessione di rete. Le prestazioni audio si distinguono grazie a HiFi 4 DSP, codec audio ad alte prestazioni, SNR superiore e distorsione armonica minima. La cancellazione del rumore AI Dual-Mic con AI Echo Cancellation 3.0 offre un suono rivoluzionario sia che tu stia ascoltando musica o rispondendo alle chiamate. Il sensore di impronte digitali sotto il display consente di sbloccare rapidamente il dispositivo con un solo tocco per un accesso senza interruzioni.

Una nuova era: AI ovunque e per tutti

Su nubia Air, l’intelligenza artificiale non è una singola funzionalità, ma un’esperienza completamente integrata a livello di sistema che trasforma il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio dispositivo. Dall’ottimizzazione dell’esperienza utente nella fotografia, nei giochi, nell’audio, nello streaming e in altri scenari, al miglioramento delle prestazioni a livello di sistema, alla ricerca di informazioni e alla comunicazione tra lingue diverse, l’intelligenza artificiale su nubia Air funziona in modo perfetto per assistere l’utente in ogni momento.

Con Google Gemini integrato, nubia Air funge da partner intelligente, consentendo agli utenti di creare e realizzare di più con meno sforzo, dalla generazione di immagini AI all’assistenza nella stesura di e-mail e post sui social media, o persino alla possibilità di avere conversazioni approfondite dal vivo per trovare nuove idee. Circle to Search* consente di cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi elemento sullo schermo per cercarlo istantaneamente su Google. nubia Air abbatte le barriere linguistiche, fornendo AI Real-time Translate per la traduzione istantanea e bidirezionale durante le telefonate, mentre AI Conversation Translate facilita la comunicazione naturale e faccia a faccia con persone che parlano lingue diverse.

nubia Air incarna perfettamente la filosofia del brand nubia “Be yourself” per fornire alle giovani generazioni prodotti differenziati, eleganti e di alto valore. Questo nuovo smartphone sarà disponibile in due colori: Titanium Black e Titanium Desert, inizialmente in Europa a settembre 2025, seguito da un lancio globale che coprirà il Sud-Est asiatico, l’America Latina, il Medio Oriente e altri mercati.

nubia Air: disponibilità e prezzo

nubia Air sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Titanium Black e Titanium Desert al prezzo consigliato di €299.90 per la versione da 512GB e €249.90 nella versione da 256 GB.

Dichiarazioni

“Abbiamo ascoltato i giovani consumatori di tutto il mondo e abbiamo ricevuto un messaggio chiaro: sono combattuti tra la scelta di uno smartphone elegante, sottile e raffinato e una batteria di grandi dimensioni”, ha affermato Bai Keke, Vicepresidente di ZTE. “nubia Air è la nostra risposta che combina estetica e lunga durata. Ma non ci siamo fermati qui. La nostra missione è quella di guidare il mercato, non solo di colmare una lacuna. In ogni area chiave importante per i nostri utenti, dal sistema di imaging alla qualità del display e alla sottigliezza del design, abbiamo progettato nubia Air per essere il nuovo punto di riferimento del settore nella sua fascia di prezzo. Siamo certi che sia uno smartphone perfetto su misura per i giovani, in grado di stare al passo con le loro vite attive e all’avanguardia senza sacrificare nulla”.