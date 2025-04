nubia Z70S e nubia Pad Pro ridefiniscono la fotografia mobile

nubia presenta con orgoglio i tanto attesi nubia Z70S Ultra e nubia Pad Pro. Proseguendo la sua tradizione di innovazione nella fotografia mobile, nubia Z70S Ultra introduce un sensore di quinta generazione da 35mm, offrendo una luminosità superiore del 40% rispetto al passato. Al suo cuore si trova il sensore “Light & Shadow Master 990”, sviluppato in collaborazione con OmniVision, dotato di una risoluzione da 50MP, dimensioni del sensore da 1/1.3″ e pixel da 1.2μm — garantendo una nitidezza straordinaria e prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.

Caratteristice del nubia Z70S

Il sistema avanzato della fotocamera include l’autofocus H/V Quad Phase Detection (QPD), tecnologia DCG HDR e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Un obiettivo periscopico da 64MP con supporto macro a 15cm e un obiettivo ultra-grandangolare macro da 50MP permettono di catturare ogni prospettiva, sia da vicino sia da lontano. Un pulsante a doppia corsa per la fotocamera aggiunge un tocco professionale e tattile.

La fotografia AI avanzata migliora ogni scatto grazie a modalità intelligenti come AI Motion Capture, Sunset e Milky Way Night. Una gamma di accessori professionali — come il Neo Bar Smart Control Grip, custodie ispirate alle classiche fotocamere e supporti magnetici per filtri — trasforma la fotografia mobile in una vera e propria potenza creativa. A conferma della leadership di nubia nel design a schermo pieno, nubia Z70S Ultra introduce la settima generazione di tecnologia true full-screen con fotocamera sotto lo schermo e seconda generazione di vetro LongXi resistente, offrendo una visione immersiva e senza interruzioni per la creazione e il consumo di contenuti.

A livello tecnico, il nubia Z70S è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite, combinata con memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0. Il refresh rate a 144Hz, il campionamento tattile a 2500Hz e il rendering visivo migliorato dall’intelligenza artificiale offrono un vantaggio competitivo nei giochi e nei contenuti multimediali. Il sistema batteria di terza generazione “Nanhai” alimenta una batteria agli anodi di silicio-carbonio da 6600mAh, progettata per funzionare anche a temperature estreme. In una novità di categoria, supporta comunicazioni vocali in tempo reale su lunghe distanze anche senza connettività di rete — ideale per esplorazioni ed emergenze.

Esteticamente, il nubia Z70S, presenta un elegante anello rosso, il logo NEOVISION, una cornice ultrasottile da 1,25mm e un retro in vetro effetto pelle micro-inciso per un’esperienza premium al tatto. Lo Slide Switch Key consente l’accesso immediato a funzioni essenziali come la fotocamera e la modalità gioco.

Caratteristiche del nubia Pad Pro

Parallelamente al nubia Z70S, debutta anche nubia Pad Pro, il primo tablet flagship, che è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 con velocità fino a 3.3GHz, garantendo così sessioni di gaming fluide, multitasking e creazione di contenuti, supportato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0. Arricchito dal Nebula Performance Engine, da un sistema termico a sei strati e dalla percezione del frame rate AI, gestisce facilmente anche i carichi di lavoro più intensivi.

Il display ultra-HD da 10.9 pollici 2.8K (risoluzione 2880×1800) e l’audio spaziale DTS:X Ultra trasformano i contenuti multimediali in un’esperienza cinematografica immersiva.

Sottile e portatile, con uno spessore di appena 7,3mm e un peso di 523g, il corpo unibody di grado aerospaziale garantisce robustezza e leggerezza. Una fotocamera frontale da 20MP assicura videochiamate nitide, mentre la tastiera completa a 78 tasti riproduce la sensazione tattile di un PC tradizionale per una produttività senza sforzo.

Disponibilità

Dopo il lancio in Cina, nubia si sta preparando per l’attesissimo lancio globale del nubia Z70S Ultra il 13 maggio 2025, seguito a breve dal nubia Pad Pro. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle prestazioni eccezionali, nubia Z70S Ultra e nubia Pad Pro sono destinati a conquistare appassionati di tecnologia e professionisti in tutto il mondo.