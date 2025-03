NVIDIA e PNY lanciano una nuova gamma di schede grafiche

PNY, fornitore globale di componenti e soluzioni di stoccaggio, ha annunciato che aggiungerà alla sua gamma di GPU NVIDIA RTX PRO per i professionisti, le nuove schede grafiche NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell e RTX PRO 4000 Blackwell.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition

Progettate per i professionisti e per rispondere ai cambiamenti delle modalità di lavoro, le GPU NVIDIA RTX PRO Desktop, basate sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Blackwell, offrono prestazioni eccezionali per i flussi di lavoro creativi, di progettazione e di ingegneria potenziati dall’intelligenza artificiale.

Dotate dell’ultima generazione di Tensor Cores, RT Cores e fino a 96 GB di memoria GDDR7 ultra-veloce, esse consentono avanzamenti rivoluzionari nell’AI, nel ray tracing e nel Neural Rendering. Grazie all’utilizzo degli strumenti più avanzati per i professionisti, le workstation sono ottimizzate per adattarsi ai futuri flussi di lavoro gestiti dall’IA.

La NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition è la GPU più potente, in grado di ridefinire le prestazioni per i professionisti. Grazie alla potente tecnologia AI, essa permette di adattarsi ai modelli AI più avanzati e ai flussi di lavoro creativi più impegnativi. Basata sull’architettura NVIDIA Blackwell e dotata di 96 GB di memoria GDDR7 ultra-veloce, la GPU per workstation offre velocità ed efficienza all’avanguardia direttamente a portata di mano degli utenti.

RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition

Memoria: 96 GB GDDR7 con ECC (512 bit)

Soluzione termica: Doppio flusso passante

Bus: PCI Express 5.0

Display: (x4) DisplayPort

Potenza: 600 W

La NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition è la GPU per workstation ideale per carichi di lavoro multi-GPU. Con 96 GB di memoria GDDR7, affronta enormi set di dati, gestisce simulazioni complesse ed esegue applicazioni potenziate dall’AI con prestazioni e precisione eccezionali. Ideale per applicazioni mission-critical, offre scalabilità, affidabilità e innovazione per la scienza dei dati, l’inferenza AI e la visualizzazione.

RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

Memoria: 96 GB GDDR7 con ECC (512 bit)

Soluzione termica: Ventola attiva Blower

Bus: PCI Express 5.0

Display: (x4) DisplayPort

Potenza: 300 W

La NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell porta i processi creativi e l’efficienza a livelli superiori. Dotata di core RT, core Tensor, core CUDA e 48 GB di memoria grafica di ultima generazione, la RTX PRO 5000 offre potenti prestazioni desktop, fornendo ai professionisti gli strumenti più avanzati per l’innovazione.

RTX PRO 5000 Blackwell

Memoria: 48 GB GDDR7 con ECC (384 bit)

Soluzione termica: Ventola attiva Blower

Bus: PCI Express 5.0

Display: (x4) DisplayPort

Potenza: 300 W

La NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU offre neural rendering e intelligenza artificiale di livello superiore con Tensor Core, RT Core e CUDA Core di ultima generazione e 32 GB di memoria GDDR7, migliorando i flussi di lavoro in ambito creativo, tecnico e scientifico.

RTX PRO 4500 Blackwell