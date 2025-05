NVIDIA e TI collaborano su sistemi di alimentazione HVDC a 800 V

Texas Instruments (TI) ha annunciato la collaborazione con NVIDIA nello sviluppo di tecnologie di gestione dell’alimentazione e di rilevamento per sistemi di distribuzione dell’energia in corrente continua ad alta tensione (HVDC) da 800 V per i server dei data center

Una nuova architettura di potenza sta sorgendo dalla collaborazione tra TI e NVIDIA, spianando la strada a data center più scalabili e affidabili per l’IA di nuova generazione.

Perché l’architettura di TI e NVIDIA è importante?

Con la crescita dell’IA, si prevede che la potenza richiesta per i rack dei data center andrà ad aumentare dagli attuali 100 kW fino a oltre 1 MW nel prossimo futuro. Per alimentare un rack da 1 MW, l’attuale sistema di distribuzione a 48 V richiederebbe circa 200 kg di rame, rendendo fisicamente impossibile aumentare un’ulteriore scalabilità della potenza per un sistema a 48 V al fine di soddisfare le esigenze di elaborazione sul lungo periodo.

La nuova architettura di distribuzione dell’alimentazione in CC a 800 V ad alta tensione di TI e NVIDIA fornirà quindi la densità di potenza e l’efficienza di conversione richieste dai futuri processori di IA, contenendo l’aumento delle dimensioni, del peso e della complessità dei sistemi di alimentazione.

Questa architettura a 800 V offrirà agli ingegneri una soluzione scalabile per efficienti rack di alimentazione, a seconda dell’evoluzione della domanda di data center.

Dichiarazioni

“Un cambiamento di paradigma si sta realizzando davanti ai nostri occhi”, ha affermato Jeffrey Morroni,Direttore di ricerca e sviluppo per la gestione dell’alimentazione presso Kilby Labs, nonché TI Fellow. “I data center basati sull’IA stanno portando i limiti di alimentazione a livelli finora inimmaginabili. Fino a pochi anni fa, la grande sfida che si presentava davanti a noi era quella delle infrastrutture a 48 V. Oggi, grazie all’esperienza di TI nella conversione di potenza, unita alla competenza di NVIDIA nel campo dell’IA, è possibile concepire architetture per CC a 800 V ad alta tensione per soddisfare la domanda senza precedenti in termini di elaborazione basata sull’IA”.

“I sistemi di potenza a semiconduttori sono un importante fattore per ottenere un’infrastruttura IA ad alte prestazioni”, ha affermato Gabriele Gorla, VP per System Engineering di NVIDIA. “NVIDIA sta creando collaborazioni con i suoi fornitori per sviluppare un’architettura CC ad alta tensione a 800 V in grado di supportare in modo efficiente la prossima generazione di data center per l’IA su larga scala”.