NVIDIA GB200 NVL72: raffreddamento a liquido by Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha comunicato il rilascio di un’architettura di riferimento completa da 7MW per la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72, sviluppata in collaborazione con NVIDIA, che consentirà ai clienti di trasformare le architetture di data center tradizionali in data center dotati di AI in grado di alimentare le applicazioni AI in tutta l’organizzazione.

L’architettura di riferimento consentirà di accelerare l’implementazione della piattaforma rack-scale NVIDIA GB200 NVL72 raffreddata a liquido e supporta fino a 132kW per rack. L’architettura adotta un approccio end-to-end alla progettazione dell’infrastruttura per ottimizzare la velocità di implementazione, le prestazioni, la resilienza, i costi, l’efficienza energetica e la scalabilità dei data center di attuale e futura generazione.

Grazie all’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento di Vertiv abbinata e complementare alla piattaforma NVIDIA Blackwell, l’architettura di riferimento semplifica e accelera l’implementazione dei carichi di lavoro AI nei data center nuovi ed esistenti, riducendo i rischi e consentendo la loro standardizzazione tra i vari siti. L’infrastruttura di alimentazione critica completa dell’architettura è progettata per ridurre in modo significativo l’energia non distribuita allineando i cluster di intelligenza artificiale ai blocchi di capacità dei data center. L’infrastruttura ibrida di raffreddamento a liquido e ad aria sfrutta l’impatto interdipendente dei due approcci per gestire in modo efficiente la rimozione del calore ad alta densità. Inoltre, il progetto include indicazioni per sistemi opzionali ispirati all’Open Compute Project, come i sistemi di alimentazione in corrente continua.

I vantaggi della collaborazione per il progetto NVIDIA GB200 NVL72

L’architettura di riferimento è parte del portfolio Vertiv 360AI di progetti di riferimento per data center retrofit e greenfield, progettato per aiutare i clienti a orientarsi tra le soluzioni integrate di alimentazione e raffreddamento per l’AI e altre applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni. I principali vantaggi dell’architettura di riferimento co-sviluppata per il progetto NVIDIA GB200 NVL72 includono:

Gestione dell'alimentazione a risparmio di spazio: Utilizzando le tecnologie di alimentazione avanzate di Vertiv, tra cui il sistema di continuità (UPS) Vertiv Trinergy e il cabinet di batterie al litio Vertiv EnergyCore, il progetto offre un'affidabilità leader nel settore e una gestione dell'alimentazione efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio inferiore del 40% rispetto alle offerte legacy.

Raffreddamento ad alta efficienza energetica : L'integrazione su scala di tecnologie di raffreddamento a liquido e ad aria a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), tra cui il chiller Vertiv AFC, il sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata Vertiv Liebert CW e le unità di distribuzione del refrigerante Vertiv XDU, offre costi di raffreddamento annuali inferiori fino al 20% rispetto alle soluzioni a vite fisse.

Gestione dinamica dei carichi di lavoro: Il calcolo della media del carico integrato tramite batteria agli ioni di litio e UPS di nuova generazione supporta i carichi di lavoro dinamici delle GPU.

Servizi di installazione e gestione: Con una scala, una portata e un raggio d'azione di circa 4.000 tecnici di assistenza sul campo a livello globale, Vertiv è il partner di fiducia per l'assistenza durante il ciclo di vita e l'esperto di sistemi complessi per il retrofit e le nuove realizzazioni.

Mentre le aziende abbracciano l’AI a un ritmo senza precedenti, Vertiv rimodella il futuro dell’alimentazione e del raffreddamento critici per supportare l’elaborazione accelerata, con il portfolio più completo di infrastrutture digitali critiche che consente di realizzare infrastrutture AI-ready in grado di gestire i requisiti unici dell’AI e di altre applicazioni di calcolo accelerato.

La collaborazione di Vertiv con NVIDIA stabilisce una roadmap orientata al futuro per il co-sviluppo tecnico e consente l’implementazione dell’elaborazione accelerata su larga scala.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di approfondire la nostra collaborazione con NVIDIA per abilitare i data center AI-driven di oggi e di domani”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “In qualità di leader nelle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento critiche, Vertiv è pronta a supportare la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72. Il nostro portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento ad alte prestazioni, unito alle nostre dimensioni globali, consentirà ai clienti di implementare i data center dedicati all’intelligenza artificiale in modo più rapido, più efficiente e con una maggiore flessibilità per gestire gli aspetti legati alla densità, i carichi di lavoro dinamici, i retrofit e abilitare design pronti per il futuro”.

“I nuovi data center sono progettati per l’elaborazione accelerata e l’AI generativa e sono dotati di architetture molto più articolate rispetto a quelle per l’elaborazione di tipo generalista”, ha dichiarato Jensen Huang, founder e CEO di NVIDIA. “Grazie alle tecnologie di raffreddamento e di alimentazione di altissimo livello di Vertiv, NVIDIA è in grado di attuare la nostra vision di reinventare le capacità di calcolo e di realizzare una serie di factory di AI che producono intelligenza digitale a beneficio di ogni società e settore”.