Omada si rinnova a tutto tondo: presentato il nuovo rebrand

Omada, il marchio di TP-Link dedicato esclusivamente alle soluzioni di rete aziendali, ha presentato un rebrand sotto lo slogan di “Networks Empower Business”. Questa mossa strategica riafferma la profonda focalizzazione verso il mercato SMB & Enterprise, dove Omada punta ad eccellere sia in termini di performance che di risultati. L’azienda, infatti, rinnova non solo il brand ma anche i servizi messi in campo per supportare al meglio i partner business.

Focus su SMB & Enterprise

Il rebrand di Omada mira a rafforzare la presenza e la percezione del marchio sul mercato SMB & Enterprise. Elemento caratterizzante della nuova identità visiva è la forma circolare arricchita da un motivo a linee ripetute, che punta a trasmettere l’idea di integrazione e di continuità che caratterizzano la soluzione. Infatti, lo sviluppo di un ecosistema completo e integrato di prodotti di rete professionali – dal networking alle soluzioni GPON, dalla videosorveglianza al software di management in Cloud – Omada consente alle aziende di tutte le dimensioni di eccellere in un panorama digitale in rapida evoluzione.

La crescita aziendale di Omada passa dalla collaborazione con i partner di canale

Omada offre vantaggi significativi al canale attraverso un approccio integrato, che si avvale di tecnologie innovative, supporto ai partner, sicurezza e affidabilità, per soddisfare le esigenze di aziende evolute.

Non a caso a inizio 2025 l’azienda ha rilanciato il proprio programma di canale SolutionX Partner Program, al fine di offrire un supporto ancora più completo e personalizzato ai propri partner business. Il programma riconferma la grande attenzione di Omada alla persona, con una forte vicinanza a livello locale di un team tecnico e commerciale dedicato ed attento alle specifiche esigenze di ogni Partner.

Oltre ai percorsi di formazione ancora più completi e approfonditi, il Partner Program prevede un nuovo sistema di incentivazione alle vendite e dei servizi innovativi accessibili non solo da portale web ma anche tramite app, per una relazione ancora più diretta e immediata tra canale e vendor. A completare i vantaggi del brand, troviamo un posizionamento di prezzo competitivo e ampi margini di profitto, che consentono ai partner di massimizzare il proprio potenziale sul mercato.

Dare forma al futuro del networking B2B

Con questo rebranding, Omada si posiziona come realtà sempre più radicata nel mercato del networking SMB & Enterprise. Il nuovo volto di Omada si traduce non solo nel nuovo logo, ma in un rinnovamento totale dell’immagine dell’azienda offline e online.

Lato prodotto, infatti, sia i dispositivi che i packaging hanno subito un importante rinnovamento del design, al fine di dare centralità al nuovo logo Omada e esplicitare ancora di più la propria collocazione nel mercato business. Linee pulite, rappresentazioni tecniche e informazioni chiare e immediate riassumono al meglio l’aspetto professionale che il brand vuole comunicare.

Un passo importante nel processo di rebranding è stato poi il lancio, a gennaio 2025, del nuovo sito web, ormai a sé rispetto al sito TP-Link e con interfaccia totalmente rinnovata, per rappresentare al meglio l’immagine del brand nel mercato SMB & Enterprise.

Tutte queste ottimizzazioni rappresentano un importante vantaggio per i Partner di canale, che oggi possono avvalersi di strumenti ancora più efficaci a supporto della comunicazione della soluzione Omada verso le aziende. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: fornire a coloro che vorranno intraprendere un percorso di crescita investendo sulla soluzione Omada tutti gli strumenti per risultare vincenti sul mercato.