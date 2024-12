Omada Switch Easy Managed: i nuovi switch versatili di TP-Link

TP-Link, azienda specializzata nei settori del consumer networking & electronics, nell’enterprise networking & security, nei servizi software e cloud, annuncia il lancio di Omada Switch Easy Managed, una nuova linea di switch dedicati ai settori videosorveglianza, elettrico e agli specialisti IT. Questi dispositivi prevedono una configurazione intuitiva e veloce, oltre che funzionalità specifiche per facilitarne l’installazione e diminuire i costi di implementazione e gestione.

Switch progettati per la videosorveglianza

La gamma Omada Switch Easy Managed rappresenta la soluzione ideale per semplificare l’installazione e la gestione di applicazioni CCTV. Progettata con funzionalità specifiche per la videosorveglianza, offre strumenti avanzati per potenziare la sicurezza della rete, come le VLAN e il Port Isolation. Inoltre, grazie alla modalità Extend Mode, è possibile estendere la trasmissione PoE fino a 250 metri rendendo disponibili 30W per ogni porta dello switch ideali per alimentare ogni tipo di telecamera, facilitando così le installazioni in ambienti complessi. La funzione PoE Auto Recovery garantisce il riavvio automatico delle telecamere in caso di necessità, riducendo al minimo la necessità di interventi tecnici manuali. Funzionalità come IGMP Snooping e QoS migliorano l’efficienza complessiva della rete, ottimizzando la gestione del traffico e garantendo prestazioni fluide per applicazioni sensibili alla latenza, come la voce e i video in streaming, evitando ritardi e interruzioni. La semplicità installativa è assicurata inoltre dalla tecnologia plug&play.

Gestione rapida e centralizzata senza costi di licenza

L’integrazione in Omada SDN, attraverso il controller gratuito Omada Cloud Essentials, consente una gestione centralizzata in Cloud di tutti gli switch della gamma Omada Switch Easy Managed, anche tramite app. Attraverso l’intuitiva dashboard del controller, gli amministratori di rete possono configurare e monitorare i device ovunque si trovino, effettuando anche operazioni di troubleshooting. Il controller infatti invia alert e notifiche in caso vengano rilevati eventi anomali, consentendo un intervento tecnico rapido e garantendo operazioni aziendali fluide e senza interruzioni di sevizio. La gestione delle porte degli switch permette di riavviare da remoto le telecamere di videosorveglianza e visualizzare comodamente lo stato di tutte le porte da un’unica schermata.

I modelli della gamma Omada Switch Easy Managed

La serie Omada Switch Easy Managed include switch Gigabit PoE e non-PoE da 5 fino a 28 porte. Sono già disponibili tre modelli della gamma: ES205G, ES205GP ed ES210GMP, tutti caratterizzati da uno chassis in metallo fanless, installazione desktop o a muro, e dimensioni compatte.

ES205G e ES205GP sono due Switch Gigabit da 5 porte con capacità di switching fino a 10 Gbps, con la differenza che il modello ES205GP dispone di supporto PoE+ (sulle porte 1-4) con Power Budget totale di 65 Watt.

Il modello ES210GMP della serie Omada Switch Easy Managed dispone di 10 porte Gigabit con capacità di switching fino a 20 Gbps. Anche questo modello integra il supporto PoE+ su 8 porte, con un Power Budget totale di 123 Watt. Dispone inoltre di due porte, una RJ45 ed una combo SFP/RJ45.

Oltre ai 3 modelli già presenti in gamma, sono in arrivo entro fine anno altri 6 Omada Switch Easy Managed accomunati dalle stesse ottimizzazioni e funzionalità, ma con un numero superiore di porte, oltre a una maggiore capacità di switching e Power Budget totale.

Nel dettaglio si tratta di altri tre modelli Omada con supporto PoE+ da 6/20/28 porte, e tre modelli Gigabit da 8/16/24 porte: