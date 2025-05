.One Retail taglia i costi nei supermercati grazie all’AI

L’Intelligenza Artificiale (AI) è protagonista dell’ultima innovazione tecnologica appena annunciata dal Gruppo Aton, specialista in Italia nei servizi e soluzioni per l’innovazione e trasformazione digitale delle imprese con headquarter nel Trevigiano. Si tratta della piattaforma applicativa “.one Retail”, realizzata in collaborazione con Teksmar, azienda umbra specializzata nella digitalizzazione delle catene retail, entrata a far parte del Gruppo a inizio anno. Scopriamo di più in questo articolo.

Il contesto di riferimento

Oggi un documento su cinque è ancora cartaceo, ma la grande distribuzione organizzata è pronta per una rivoluzione: l’AI digitalizza e carica a sistema il contenuto delle bolle che oggi viene inserito a mano. Così il processo fino alla riconciliazione può avvenire in tempo quasi reale (prima durava anche un mese e mezzo), abbattendo gli errori e i costi di manodopera.

Giorgio De Nardi, CEO di Aton afferma: “Grazie all’accordo con Teksmar azzeriamo costi e distanze spazio-temporali tra magazzino e amministrazione”. Il prossimo 22 maggio la presentazione ufficiale della nuova tecnologia in un webinar

In gergo si chiama “three-way match”: è il processo ordine, bolla, verifica merce consegnata, controllo fattura, pagamento. Sono passaggi che i consumatori ignorano completamente, che avvengono nei magazzini e negli uffici amministrativi e che per le aziende della GDO hanno costi enormi. Si tratta della cosiddetta “riconciliazione”, quel passaggio in cui tutti i documenti connessi alla merce – ordine, documento di trasporto, fattura – vengono verificati manualmente con un gigantesco, alienante e costosissimo consumo di tempo.

Nel 20% dei casi, in media, questo processo è ancora totalmente analogico, manuale. Quando il camion arriva al punto vendita carico di merce, l’autista procede allo scarico e il personale incaricato verifica la corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato nel documento di trasporto, annotando a penna eventuali incongruenze o difetti riscontrati. Successivamente, il documento viene inserito a mano nel sistema e viene inviato al centro amministrativo, che dovrà segnalare la non conformità, controllare la fattura emessa dal fornitore e verificare che corrisponda esattamente a quanto caricato in magazzino, correzioni comprese.

Azioni semplici, quando si tratta di pochi prodotti. Ma che diventano complicatissime se si devono gestire centinaia di negozi, migliaia di fornitori e decine di migliaia di prodotti diversi come capita ogni giorno nel settore della grande distribuzione organizzata. Ci sono interi uffici con gruppi di persone che devono scrivere i dati a penna e poi copiarli in file Excel e gestionali prima di concludere l’iter. Si stima che questi processi manuali possano portare ritardi fino ad un mese e mezzo nella fatturazione, con carichi di lavoro e rischi di errori elevati.

Aton e Teksmar presentano “.one Retail”

Per rispondere a queste esigenze il Gruppo Aton ha lanciato “.one Retail” in collaborazione con Teksmar. La piattaforma software copre l’intera filiera della distribuzione alimentare e di diverse categorie merceologiche come beauty & house holding, abbigliamento, casalinghi, brico, articoli sportivi e altri.

L’annuncio della nuova soluzione alla comunità dei professionisti del retail è fissato per il prossimo 22 maggio. La rivoluzione dell’intelligenza artificiale nei processi di riconciliazione, quello che gli addetti ai lavori definiscono “three-way match”, sarà infatti presentata ufficialmente in un webinar che illustrerà le funzioni di .one Retail, la piattaforma applicativa cloud per la gestione dei punti vendita diretti e affiliati. Una soluzione completa e scalabile, accessibile via web da qualsiasi dispositivo, che non dipende da server locali, aggiornamenti manuali o strumenti disomogenei, disponibile anche nella versione app per l’utilizzo in mobilità, online e offline.

L’intelligenza artificiale è al centro del progetto e sono già adottabili le prime funzioni per la riconciliazione delle fatture, l’inserimento ordini di acquisto o vendita, l’ingresso merci e il supporto agli utenti grazie a innovativi metodi di acquisizione e gestione delle informazioni ricevute da immagini, file audio e messaggi testuali ricevuti da canali non strutturati come WhatsApp, e-mail, Excel o da documenti cartacei, senza vincoli di forma. A supporto di questo sviluppo, Aton ha avviato da tempo il programma di R&D sull’AI (intelligenza artificiale) con un team dedicato che lavora in stretta sinergia con Teksmar.

Aton e Teksmar mettono a fattor comune esperienze sul mercato e know how tecnologico con l’obiettivo di assumere un ruolo guida nel mercato, in primis in Italia e poi all’estero.

.ONE RETAIL

.one Retail è la suite progettata per rendere la gestione dei punti vendita, diretti e affiliati, semplice, ottimizzata e completamente centralizzata. Trasforma l’operatività quotidiana dei negozi in un’esperienza fluida, veloce e senza complessità. Frutto della sinergia tra il know-how tecnologico e la profonda conoscenza del mercato di Aton e Teksmar, .one Retail nasce per rispondere alle esigenze dell’intera filiera della distribuzione alimentare e di diversi settori merceologici, dal beauty & house holding ai casalinghi, dal brico agli articoli sportivi, e oltre.

Perchè .one Retail?

Architettura web : un unico database, nessun server locale, nessuna manutenzione in punto vendita, nessuna frammentazione. Grazie alla configurazione da remoto, un nuovo punto vendita può essere operativo in pochi minuti e gli utenti possono accedere a .one Retail da qualsiasi browser web.

: un unico database, nessun server locale, nessuna manutenzione in punto vendita, nessuna frammentazione. Grazie alla configurazione da remoto, un nuovo punto vendita può essere operativo in pochi minuti e gli utenti possono accedere a .one Retail da qualsiasi browser web. App mobile : l’applicazione mobile, utilizzabile anche offline, supporta le operazioni di negozio davanti allo scaffale, integra funzionalità avanzate e sfrutta l’AI per velocizzare processi come il carico merce.

: l’applicazione mobile, utilizzabile anche offline, supporta le operazioni di negozio davanti allo scaffale, integra funzionalità avanzate e sfrutta l’AI per velocizzare processi come il carico merce. Gestione, fidelizzazione e micromarketing : un’unica piattaforma che include gestione assortimento, ordini, loyalty, couponing, app B2C, operazioni di punto vendita, amministrazione finanziaria, gift card e buoni pasto. Con dati centralizzati per un controllo totale è già integrata con i più diffusi brand di software di cassa, bilance, etichette elettroniche ed ERP.

: un’unica piattaforma che include gestione assortimento, ordini, loyalty, couponing, app B2C, operazioni di punto vendita, amministrazione finanziaria, gift card e buoni pasto. Con dati centralizzati per un controllo totale è già integrata con i più diffusi brand di software di cassa, bilance, etichette elettroniche ed ERP. Statistiche e report avanzati: tutte le informazioni in un unico strumento. È stata chiusa correttamente la cassa? Quali prodotti acquista solitamente quel determinato cliente? Quale punto vendita performa meglio? La centralizzazione del dato permette di rispondere a queste domande in tempo reale.

Dichiarazioni

“Abbiamo sviluppato una soluzione che utilizza l’AI per allineare la filiera della conciliazione amministrativa in pochi attimi”, spiega il CEO di Aton, Giorgio De Nardi. “Con l’apposita app è possibile fotografare il documento cartaceo e inserirlo a sistema in pochi secondi. Si avvia così l’iter di fatturazione senza intralci e senza errori, evitando discrepanze tra la bolla di spedizione, il reale contenuto scaricato e le varie fatture pro forma e finali che fornitore e acquirente si scambieranno. È la prima volta che l’intelligenza artificiale viene applicata in questi ambiti con questo livello di precisione e innovazione. Il primo esempio concreto che dà il via a un processo di accelerazione e digitalizzazione dei processi organizzativi senza precedenti”.

“Il nostro principale obiettivo è quello di aiutare la GDO a semplificare, rendere più efficienti i processi operativi e ridurre i costi di gestione”, dichiara Firmano Proietti Righi, CEO di Teksmar. “La soluzione .one Retail, potenziata dall’AI, consente di eliminare la registrazione manuale del contenuto del documento di consegna, rilevare e segnalare automaticamente al fornitore le eventuali differenze tra la merce caricata e quanto indicato nel documento. In questo modo, si riducono in modo sostanziale le attività, i tempi e i costi relativi alla gestione amministrativa delle contestazioni sulle fatture”.