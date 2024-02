OnePlus 12 va già a ruba!

L’ultimo smartphone del marchio tecnologico globale OnePlus ha già ottenuto un grande successo. Nonostante la recente apertura delle vendite, OnePlus 12 è il prodotto più venduto sul sito oneplus.com.

Lo smartphone di punta di OnePlus è disponibile in due colorazioni: Flowy Emerald, ispirata alla magnifica vista del fiume Dart in Nuova Zelanda, dove nastri di smeraldo emergono con un’energia vibrante, e il classico design Silky Black con una texture premium ed eccellente dinamicità, grazie all’avanzato processo di incisione di precisione del vetro AG.

Oneplus12 è già il prodotto più venduto

Prima dell’apertura dei preordini, l’accoglienza per il OnePlus 12 è stata estremamente positiva. Con vendite da record a un’ora dal lancio, lo smartphone ha raggiunto il primo posto nelle vendite su oneplus.com a livello globale ed è il flagship più venduto degli ultimi 5 anni.

La community è sempre stata una priorità per OnePlus e poiché l’accoglienza del nuovo dispositivo è stata estremamente positiva in Europa, la società ha già organizzato i suoi leggendari eventi pop-up dal vivo in alcuni paesi europei come Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi. Altri eventi pop-up sono in programma per i prossimi giorni, a partire da Italia e Francia il 9 febbraio, Polonia il 10 febbraio e Spagna l’11 febbraio. Questi eventi daranno l’opportunità alla community OnePlus di provare fisicamente il dispositivo e acquistare tutti i prodotti direttamente in loco.

Caratteristiche tecniche di OnePlus 12

Il cuore di OnePlus 12 risiede nella più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Potenziato dal motore proprietario Trinity e dotato di una memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB e di una memoria interna UFS 4.0 di 512 GB, il OnePlus 12 può mantenere le applicazioni prontamente disponibili in background per 72 ore. Il OnePlus 12 è inoltre dotato di un nuovo display ProXDR 2K 120Hz con una straordinaria luminosità massima di 4.500 nit, che adotta un oscuramento PWM a 2.160Hz quando la luminosità è inferiore a 70 nit per garantire un maggiore comfort per gli occhi. Infine, il OnePlus 12 introduce un sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity leader del settore.

Con il supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 100W e una batteria potente da 5400 mAh, OnePlus 12 riduce significativamente il tempo trascorso legato a una presa, permettendo agli utenti di godere di maggiore libertà nell’utilizzo del dispositivo. Grazie alla sua straordinaria funzione di ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, il device impiega solamente 26 minuti per passare dal 1% al 100%. Anche la tanto attesa ricarica wireless AIRVOOC da 50W fa il suo debutto nel OnePlus 12, offrendo un’alternativa affidabile per chi preferisce uno stile di vita wireless.

Inoltre, il OnePlus 12 è dotato della sofisticata fotocamera Mobile Hasselblad di quarta generazione, con il sensore grandangolare LYT-808 di Sony, il teleobiettivo con periscopio 3x da 64 MP, l’avanzato algoritmo RAW HDR e la modalità Hasselblad Ritratto, che offre un’esperienza da fotocamera professionale senza fatica. Il OnePlus 12 vanta anche la speciale tecnologia Aqua-touch per una precisione del tocco senza precedenti. Aqua Touch è in grado di rilevare dita bagnate e gocce d’acqua sullo schermo, adattandosi di conseguenza e mitigando notevolmente gli inconvenienti legati alle mani sudate e agli errori di tocco durante sessioni di gioco intense e nell’uso quotidiano.

Disponibilità

OnePlus 12 sarà disponibile all’acquisto su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.

Attraverso una collaborazione sempre più stretta tra OnePlus e OPPO, volta a favorire reciprocamente entrambi i brand in svariati settori, i prodotti OnePlus saranno ora accessibili in Italia attraverso la piattaforma di e-commerce di OPPO Italia, a partire dalla serie OnePlus 12. In futuro, alcuni prodotti OnePlus saranno inoltre disponibili presso i principali punti vendita al dettaglio di OPPO, ampliando così l’opportunità per un numero ancora maggiore di consumatori italiani di acquistare uno smartphone OnePlus. Questa decisione si inserisce nella strategia locale per sfruttare le potenzialità di entrambi i marchi e consolidare le risorse, offrendo un valore aggiunto ai consumatori.