OPEN 2024: è Genetec il “Pro Sponsor”

Genetec, provider d’eccellenza per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence, annuncia la propria presenza in qualità di partner a OPEN 2024, l’apprezzata serie di eventi a livello europeo organizzata da Axis Communications e dedicata all’innovazione tecnologica nella safety, security ed efficienza operativa che ha preso il via nell’autunno 2023.

Le date di OPEN 2024

L’edizione 2024 di OPEN – che parte proprio da Milano il 11/4 cui seguiranno Lisbona 14/5 e Malmo 24/9 – per Genetec rappresenta un momento importante di approfondimento sulla nuova piattaforma unificata Security Center SaaS – disponibile a livello internazionale da aprile 2024 – che inaugura un nuovo capitolo nell’evoluzione tecnologica della sicurezza fisica in ambiente sia cloud sia ibrido. Le caratteristiche e l’architettura aperta di Security Center SaaS sono state studiate per consentire ai sistemi di gestire carichi di lavoro complessi laddove è necessario e combina il controllo accessi, la gestione video, la ricerca forense, il monitoraggio delle intrusioni, l’automazione e molte altre funzionalità di sicurezza avanzate. Security Center SaaS è in grado di gestire contemporaneamente sistemi di videosorveglianza, controllo degli accessi, rilevamento delle intrusioni, riconoscimento targhe.

La partnership di successo Axis-Genetec

A dimostrazione della lunga e profonda collaborazione tra le due aziende, Genetec sarà presente anche con l’offerta di controllo accessi Axis Powered by Genetec, la soluzione unificata ed efficace di controllo accessi di livello enterprise che pone al centro dell’attenzione le esigenze dei partner di canale e degli utenti finali.

Sfruttando al meglio le caratteristiche dei prodotti Axis e di Security Center Synergis di Genetec, questa soluzione all-in-one riduce le difficoltà di integrazione tra hardware e software, è semplice da installare e garantisce un accesso rapido e continuo a innovazioni e miglioramenti del prodotto grazie all’estrema flessibilità, che consente ai clienti di adattarsi alla costante evoluzione delle esigenze di sicurezza fisica.

Dichiarazioni

Anthonie van der Ploeg, Genetec Area Vice-President – Europe, ha così commentato la sponsorship di OPEN 2024: “L’anno scorso Genetec ha festeggiato il suo 25° anniversario: la partnership con Axis Communications è lunga quanto la nostra storia e i nostri pilastri condivisi sono la cybersecurity, l’innovazione e la digital transformation. Quest’anno Genetec continua il suo percorso verso l’innovazione con Security Center SaaS: la serie di eventi OPEN di Axis ci permetterà di presentare questa nuova soluzione cloud insieme ai risultati della nostra lunga e profonda integrazione”.