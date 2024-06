OPSWAT e Arrow alleati contro gli attacchi zero-day

Le minacce informatiche si evolvono di pari passo alla tecnologia e le aziende hanno bisogno di soluzioni di cybersecurity altrettanto avanzate per proteggere le proprie infrastrutture. Per far fronte a questa preoccupante tendenza, Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato l’estensione dell’accordo di distribuzione europeo firmato nel 2021, per espandersi anche in Italia con l’azienda di sicurezza informatica di fama internazionale OPSWAT. Le soluzioni di OPSWAT offrono ai clienti funzionalità di protezione dal malware e di rilevamento delle minacce interne alle soluzioni IT e alle infrastrutture critiche esistenti di un’organizzazione.

Le soluzioni OPSWAT combattono gli attacchi zero-day

Dato che i cyberattacchi di livello avanzato superano sempre più spesso le tradizionali difese anti-malware basate su firme e meccanismi comportamentali, Arrow e OPSWAT riconoscono la necessità cruciale di potenziare le misure di sicurezza per combattere gli attacchi zero-day e le minacce informatiche sofisticate presenti nella regione. L’accordo ampliato con OPSWAT mira a fornire una protezione completa per le organizzazioni e i loro dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, visitatori e i reciproci dispositivi utilizzati, che possono rappresentare potenziali minacce alla sicurezza dell’infrastruttura.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di ampliare la partnership con Arrow Electronics in Italia“, ha dichiarato Alessandro Porro, Vice President of Global Channels di OPSWAT. “Questa estensione riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity di alto livello in tutta Europa. Poiché le minacce informatiche continuano a evolversi, la nostra collaborazione con Arrow assicura alle organizzazioni italiane la protezione avanzata di cui hanno bisogno per salvaguardare le proprie infrastrutture critiche e le informazioni sensibili. Insieme, stiamo realizzando un ambiente digitale più solido e sicuro per la regione“.

“Arrow Electronics continua a promuovere l’innovazione attraverso i propri partner di canale e service provider, che lavorano a stretto contatto con i relativi system integrator e partner tecnologici di OPSWAT“, conferma Michele Puccio, Country Manager della divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow in Italia. “L’ estensione in Italia è una progressione naturale, che deriva dalla fiducia di Arrow Electronics nelle performance offerte da OPSWAT in altre regioni europee. L’integrazione della soluzione al nostro portfolio implica che molti altri clienti potranno beneficiare delle migliori possibilità di proteggersi dagli attacchi“.