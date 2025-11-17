P5 SMP: il game changer nella stampa di grande formato

Durst Group, realtà operante a livello mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, ha presentato ufficialmente la nuova stampante Super Multi-Pass P5 SMP, con un evento organizzato presso la sede di Lienz, in Austria, al quale hanno preso parte ospiti provenienti da tutto il mondo. Con questo lancio, Durst introduce sul mercato una soluzione che ridefinisce il concetto di versatilità e prestazioni nella stampa digitale di grande formato, raggiungendo una capacità produttiva massima di cinque milioni di metri quadrati all’anno.

Durst P5 SMP è un sistema ibrido a getto d’inchiostro con tecnlogia LED multi-pass e luce fino a 3,5 metri, progettato per la stampa sia su pannelli, sia su materiali in bobina. Basato sulla collaudata piattaforma P5, offre una valida alternativa ai sistemi single-pass tradizionali. Già svelata in anteprima a drupa, P5 SMP è stata sottoposta a sfidanti field test presso il partner ARIAN GmbH (Gleisdorf, Austria), realtà operativa a livello mondiale specializzata nella fornitura di soluzioni full-service per campagne POS.

Tempo di reazione: un fattore chiave

Durante l’evento di presentazione, Robert Posch, Chief Production Officer (CPO) di ARIAN, ha sottolineato come P5 SMP abbia colmato un gap nella produzione, distinguendosi per flessibilità e affidabilità, dichiarando: “Nel corso del field test, abbiamo sperimentato oltre 200 materiali in diversi formati, tutti gestiti da P5 SMP con la massima efficienza, grazie ai tempi di preparazione ridotti e all’elevato livello di automazione. Inoltre, con P5 SMP abbiamo ampliato la nostra capacità produttiva, rispondendo più rapidamente alle richieste dei clienti – un fattore decisivo per le caratteristiche del mercato odierno“.

Durst P5 SMP è pronta per il mercato

“Grazie al feedback di ARIAN, abbiamo potuto verificare concretamente il pieno potenziale di P5 SMP in un ambiente produttivo reale, portando il sistema alla maturità commerciale”, ha evidenziato Christoph Gamper, CEO e comproprietario di Durst Group. “La risposta dei clienti attuali e potenziali è stata straordinaria. Già durante l’evento di presentazione abbiamo messo a segno le prime vendite. P5 SMP si propone come un vero game changer nella stampa digitale di grande formato, in grado di elevare produttività ed efficienza a un livello completamente nuovo”.

Nel Demo Center Durst di Lienz, i visitatori hanno potuto assistere dal vivo alla rapidità con cui è possibile eseguire un cambio completo di materiale su P5 SMP. Progettato specificatamente per settori quali Sign & Display, POP/POS, packaging e display in cartone ondulato, nonché per la stampa industriale, questo sistema è in grado di gestire supporti in bobina e pannelli con uno spessore fino a 70 mm. Nell’attuale configurazione consente l’alimentazione in parallelo di due diversi formati, ma Durst preannuncia che nella versione finale si potranno utilizzare fino a quattro formati contemporaneamente.

Altro plus di P5 SMP è il sistema di registrazione digitale “DSA – Digital Substrate Alignment”, che offre una precisione di ±0,25 mm. Questa funzione è particolarmente importante per le applicazioni stampate su entrambi i lati, poiché assicura la perfetta corrispondenza tra fronte e retro, nonché l’allineamento preciso per i processi di taglio e fustellatura. Inoltre, il sistema “Automated Corrugated System” garantisce la massima sicurezza produttiva, in particolare per la stampa su cartone ondulato. Questo materiale, infatti, viene mantenuto automaticamente in piano durante tutto il processo, evitando il sollevamento dei bordi e prevenendo collisioni.

A seconda dell’applicazione, P5 SMP può gestire fino a dieci canali colore, offrendo la possibilità di ampliare il gamut cromatico con arancione e violetto, utilizzare tinte chiare per gradienti più morbidi e applicare il bianco come base per sovrastampe a colori. L’essiccazione degli inchiostri avviene tramite tecnologia LED e la qualità di stampa offre due livelli di risoluzione: 700 × 1200 dpi e 900 × 1200 dpi.

L’automazione fa la differenza nella P5 SMP

“Per sfruttare appieno il potenziale di P5 SMP è fondamentale puntare sull’automazione. Per questo Durst mette a disposizione un set completo di soluzioni che vanno dai sistemi di alimentazione con buffer ai tavoli di allineamento, fino agli stacker che consentono un funzionamento senza operatore per un intero turno”, ha spiegato Andrea Riccardi, Director Product Management Graphics & Textile di Durst Group.

La produttività massima di P5 SMP è di 1.940 m²/h, pari a 340 pannelli all’ora nel formato 3,2 × 1,6 metri. Prestazioni ulteriormente ottimizzate dalla dotazione di serie dei pacchetti software Durst Workflow e Durst Analytics, che migliorano costantemente l’efficienza produttiva. P5 SMP si contraddistingue, inoltre, per la sua struttura compatta: anche nella versione completamente automatizzata, l’ingombro della stampante è di soli 160 m². “Un ulteriore vantaggio – aggiunge Riccardi – è il basso consumo energetico della soluzione LED, pari a soli 35 kWh”.

Sicurezza dell’investimento garantita

“In ambito B2B, la sicurezza dell’investimento è una priorità assoluta. Con il concept P5 XT offriamo una piattaforma in grado di evolversi su più livelli in termini di produttività, affidabilità e apertura verso nuove applicazioni. Si tratta di un impegno concreto che abbiamo assunto nei confronti dei nostri clienti: i nostri sistemi crescono in base alle loro esigenze, continuando a garantire nel tempo prestazioni eccellenti”, ha affermato Andrea Riccardi.