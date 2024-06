Pannelli VA: ecco quando e perché sceglierli

Il mercato dei monitor è davvero variegato e c’è un monitor ideale per ogni scopo. In questo articolo Artem Khomenko, Head of Product Management, Philips Monitors & IT Accessories si sofferma in particolare sui monitor a pannelli VA, spiegandone caratteristiche e differenze con altri tipi di monitor.

Buona lettura!

Pannelli VA: Qual è il loro miglior utilizzo?

Il mondo dei pannelli è molto variegato. Ne esistono infatti diverse tipologie per monitor, come IPS, VA, TN, OLED e altri ancora. In questo articolo, l’attenzione sarà rivolta esclusivamente ai pannelli VA e al loro utilizzo specifico.

Non tutti gli utenti conoscono le differenze tra i pannelli, e quale sia il loro scopo più adeguato. è importante fare chiarezza sui punti di forza dei VA e qual è il loro utilizzo ideale.

Cos’è un Pannello VA?

VA, acronimo di Vertical Alignment (allineamento verticale), è un tipo di display LED comunemente utilizzato per i monitor: allinea i suoi cristalli liquidi verticalmente e li fa scorrere perpendicolarmente al substrato di vetro. Quando vengono sottoposti a tensione, i cristalli si inclinano e lasciano passare la luce, producendo il colore.

Ma soprattutto, i VA sono noti per la produzione di neri profondi. Per quanto riguarda l’uniformità del nero, quindi, questo pannello ha prestazioni molto elevate. Inoltre, i VA sono noti anche per la produzione di livelli di luminosità elevati e quindi di rapporti di contrasto elevati che si traducono in immagini vivaci.

I VA sono meglio degli OLED?

Innanzitutto, VA e OLED sono due tecnologie diverse: mentre i pannelli VA utilizzano una retroilluminazione, i pannelli OLED emettono luce propria. Pertanto, non è possibile fare un confronto accurato al 100%, poiché le due tecnologie differiscono in modo sostanziale. L’OLED offre schermi più sottili e flessibili, colori nettamente superiori e un contrasto illimitato.

Inoltre, mentre i pannelli OLED hanno un rapporto di contrasto infinito, i pannelli VA ne hanno uno finito. Tuttavia, al di là del confronto delle differenze, la vera domanda è se i VA siano migliori degli OLED. Se si è alla ricerca di un prodotto con un budget ridotto, ma in grado di offrire un’ottima riproduzione per godersi giochi, film e altri contenuti HDR, allora un monitor con pannello VA è la soluzione ideale.

E degli IPS?

La risposta alla domanda se i pannelli VA siano migliori dei pannelli IPS è che tutto dipende dall’uso che se ne intende fare.

Ad esempio, se l’obiettivo è quello di modificare foto e video o lavorare con il CAD, un pannello IPS offre un’estrema e nitida precisione di colore. D’altro canto, però, i VA sono particolarmente apprezzati per i neri più profondi e l’elevato rapporto di contrasto, che li rendono ottimi per il gaming e l’intrattenimento.

Per i giochi in 4k è meglio il VA o l’IPS?

Quando si confrontano i pannelli VA e IPS, questi sono molto più affini dei pannelli OLED. Anche se leggermente inferiori per quanto riguarda la precisione dei colori, i pannelli VA sono ottimi per il gaming grazie alle ombre e ai dettagli che spesso sono fondamentali per avere la meglio. Tuttavia, quando si parla di giochi 4K nello specifico, i pannelli IPS sono utilizzati molto più comunemente in coppia con una risoluzione così elevata. Ciò è dovuto al fatto che i pannelli IPS offrono di solito una velocità MRPT elevata con un basso livello di ghosting.

VA o IPS sono migliori per il graphic design?

Come noto, l’accuratezza dei colori è fondamentale per professioni come il graphic design e il video editing. Per questo motivo, i pannelli più comunemente utilizzati per le professioni visive sono IPS. Questo, tuttavia, non significa che i pannelli VA non siano adatti ai lavori di progettazione grafica, ma che i pannelli IPS sono l’opzione migliore.

Per cosa sono più indicati i pannelli VA?

Grazie all’impressionante rapporto di contrasto, i VA sono ideali per i contenuti che richiedono un’elevata classificazione HDR. Questi contenuti possono spaziare da film e serie TV al gaming. I monitor con pannelli VA offrono un’esperienza d’uso estremamente dettagliata e coinvolgente, che mette in risalto i neri profondi e i bianchi brillanti nelle scene in cui è più necessario: questa è la caratteristica migliore dei pannelli VA.

I pannelli VA sono i migliori per il gaming?

I pannelli VA sono davvero impressionanti per i giochi e ci si può aspettare buone prestazioni e un’eccellente qualità dell’immagine.

I VA sono adatti a stanze luminose?

I VA offrono un ottimo rapporto di contrasto, che li rende estremamente versatili. Questo li rende adatti sia agli ambienti luminosi che agli scenari di scarsa illuminazione.

In conclusione, i pannelli VA soddisfano le esigenze di base: sia per il gaming che per la visione di contenuti ad alta definizione.

Di Artem Khomenko, Head of Product Management, Philips Monitors & IT Accessories