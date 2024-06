Patrick Zammit sarà il nuovo CEO di TD SYNNEX

Novità ai vertici di TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, con la nomina di Patrick Zammit a futuro Chief Executive Officer. Patrick Zammit succederà a di Rich Hume, che si ritirerà dopo un mandato trasformativo come CEO, ma rimarrà nel consiglio di amministrazione di TD SYNNEX.

La transizione della leadership sarà effettiva dal 1° settembre.

Rich Hume, è entrato a far parte di quella che allora era Tech Data nel 2016 come COO, assumendo il ruolo di CEO nel 2018. Durante il suo mandato, ha aiutato a guidare l’azienda attraverso un periodo di significativa crescita e trasformazione, inclusa l’acquisizione di Avnet TS, portando l’azienda nel privato in partnership con Apollo Asset Management e la fusione di successo tra Tech Data e SYNNEX. Sotto la sua guida, TD SYNNEX ha abbracciato una cultura di servant leadership, focalizzandosi sull’empowerment dei dipendenti, promuovendo un ambiente inclusivo e costruendo un’azienda con uno scopo che va oltre il successo finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso profonda gratitudine a Rich Hume per la sua leadership e i suoi contributi a TD SYNNEX e gli ha rivolto i migliori auguri per il suo pensionamento.

Il percorso di Patrick Zammit

Patrick Zammit, che ha servito come Chief Operating Officer dell’azienda da gennaio 2024, porta con sé una vasta esperienza e un comprovato track record di crescita ed eccellenza operativa. È stato determinante nel coordinare la strategia aziendale della società, guidando una crescita redditizia e accelerando l’adozione di nuove tecnologie ad alta crescita in tutto il mondo.

Patrick Zammit ha guidato la regione europea a partire dal 2017, dopo l’acquisizione di Avnet Technology Solutions da parte di Tech Data. Il suo ruolo si è ampliato nel 2021 per includere responsabilità per la regione APJ. Il suo mandato in Avnet, iniziato nel 1993, lo ha visto in vari ruoli manageriali, culminando come Global President della divisione Technology Solutions, dove ha servito nel consiglio esecutivo. I suoi ruoli precedenti in Avnet includevano President di EMEA Electronic Marketing e CFO europeo.

Dichiarazioni

“È stato il più grande privilegio della mia carriera professionale servire come CEO di TD SYNNEX. Sono orgoglioso della cultura che abbiamo costruito, del nostro focus sui partner e del nostro impegno verso l’eccellenza per i clienti, e dell’approccio orientato allo scopo che abbiamo adottato nel nostro business“, ha detto Rich Hume. “In questo paesaggio tecnologico dinamico e in continua evoluzione, Patrick Zammit è il leader giusto per costruire su questa base mentre continuiamo a fornire valore ai nostri clienti e fornitori in tutto l’ecosistema. Sotto la sua guida, sono fiducioso che TD SYNNEX raggiungerà nuove vette“.

“Sono onorato di succedere a Rich Hume e guidare TD SYNNEX nella sua prossima fase. Non vedo l’ora di costruire sulla solida base che abbiamo stabilito e portare avanti la nostra strategia e roadmap di digitalizzazione per garantire che stiamo costantemente fornendo il massimo valore ai nostri collaboratori, partner, fornitori e azionisti“, ha detto Patrick Zammit. “Rich Hume è stato un leader eccezionale e non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui nel suo ruolo nel nostro consiglio di amministrazione“.

“Siamo immensamente grati a Rich Hume per la sua leadership. I suoi contributi sono stati fondamentali nel plasmare la traiettoria dell’azienda e non vediamo l’ora della sua continua guida nel consiglio di amministrazione“, ha detto Ann Vezina, Chair of the board. “Sotto la leadership di Patrick Zammit, TD SYNNEX continuerà a prosperare e stabilire nuovi benchmark nel settore. La sua visione è perfettamente allineata con i nostri valori fondamentali e obiettivi strategici, garantendo una continuazione senza soluzione di continuità della base innovativa che Rich ha costruito“.