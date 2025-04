Pelco arricchisce l’offerta di Motorola Solutions

Motorola Solutions ha annunciato Pelco, il nuovo portfolio innovativo di dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, appositamente progettati per le aziende che operano in alcuni degli ambienti più difficili, come i porti e gli impianti petroliferi. La gamma di dispositivi Pelco – che si avvalgono della profonda competenza ingegneristica dell’azienda e dei significativi investimenti in ricerca e sviluppo – include telecamere fisse, telecamere rinforzate e a lungo raggio, sensori intelligenti e capacità di analisi tramite IA che si integrano facilmente con un’ampia gamma di sistemi di gestione video (VMS) di terze parti.

Sin dall’acquisizione di Pelco nel 2020, Motorola Solutions ha completamente trasformato la linea di telecamere, i cui modelli sono più che raddoppiati da quando l’azienda ha deciso di ingegnerizzarli e progettarli internamente. Il portfolio del nuovo marchio Pelco riunisce ora tecnologie di sicurezza specializzate derivanti dalle acquisizioni strategiche di Videotec, IP Video e Silent Sentinel.

La tecnologia Pelco

Le espansioni del portfolio ampliano le opportunità di crescita con aziende e settori delle infrastrutture critiche come trasporti terrestri e marittimi, aviazione e servizi di pubblica utilità. Questi settori operano abitualmente in condizioni meteorologiche estreme, in ambienti con elementi corrosivi e in altre condizioni pericolose in cui le telecamere e i dispositivi di sicurezza standard si danneggerebbero rapidamente.

Il nuovo portfolio specializzato di Pelco include:

Telecamere anticorrosione Esprit in grado di resistere agli estremi elementi oceanici degli ambienti marittimi.

in grado di resistere agli estremi elementi oceanici degli ambienti marittimi. La telecamera fissa ExSite Enhanced Thermal 2 , per i siti pericolosi come le centrali elettriche, è una telecamera di sicurezza con immagini termiche con certificazioni antideflagranti globali.

, per i siti pericolosi come le centrali elettriche, è una telecamera di sicurezza con immagini termiche con certificazioni antideflagranti globali. Halo Smart Sensor , un sensore intelligente all-in-one che offre sicurezza non video che protegge la privacy mentre rileva situazioni come svapo, spari, rumori anomali, movimento e parole chiave di emergenza come “aiuto”.

, un sensore intelligente all-in-one che offre sicurezza non video che protegge la privacy mentre rileva situazioni come svapo, spari, rumori anomali, movimento e parole chiave di emergenza come “aiuto”. Le telecamere Aeron e Jaegar offrono capacità di rilevamento a distanze fino a 32 km in ambienti estremi associati a infrastrutture militari, aeronautiche, marittime e critiche.

Tutti i dispositivi Pelco sono assistiti da Elevate, una piattaforma di supporto per telecamere basata su cloud. Elevate valuta lo stato di salute della telecamera ed espande le sue capacità di rilevamento con intelligenza artificiale basata su cloud. I dispositivi Pelco sono progettati per essere compatibili con i sistemi conformi a Open Network Video Interface Forum (ONVIF), il che ne semplifica l’installazione e consente integrazioni flessibili, riducendo le costose revisioni del sistema. Le telecamere IP Pelco consentono la conformità normativa con le attuali norme del National Defense Authorization Act (NDAA) Sec. 889 per l’acquisto di apparecchiature sicure.

Il portfolio della nuova Pelco sarà visibile dal 2 al 4 aprile all’ISC West di Las Vegas.

Dichiarazioni

“Pelco fornisce agli operatori della sicurezza solide soluzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, in grado di funzionare nelle più svariate condizioni ambientali“, ha affermato Hamish Dobson, Corporate Vice President di Pelco. “Abbiamo creato appositamente Pelco per combinare hardware robusto, capacità di rilevamento all’avanguardia e analisi basate sull’intelligenza artificiale, al fine di ottenere un portfolio di dispositivi indipendenti da VMS capace di garantire standard più elevati nella sicurezza delle infrastrutture critiche“.