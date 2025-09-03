Philips Brilliance 27E3U7903: il monitor 5K progettato per i creativi

Per i creativi di oggi, ogni pixel è una decisione, ogni colore una dichiarazione. Per designer, registi, animatori e storyteller visivi, Philips Brilliance 27E3U7903 trasforma la visione creativa in realtà, offrendo una nitidezza a 5K, colori calibrati con precisione e connettività, il tutto racchiuso in un design elegante e pronto per lo studio.

Grazie alla calibrazione Calman Ready, DisplayHDR 600 e doppia porta Thunderbolt 4, questo monitor offre una precisione cromatica e un’efficienza del flusso di lavoro senza pari. Che si stia lavorando al color grading, all’editing, alla progettazione o alla creazione di mondi 3D, Philips Brilliance 27E3U7903 offre una risoluzione 5K nitidissima con una densità di pixel di 218 PPI, 1,07 miliardi di colori e un pannello frontale in vetro antiriflesso di alta qualità che riduce il riverbero senza compromettere la nitidezza.

Caratteristiche principali di Philips Brilliance 27E3U7903

UltraClear 5K UHD (5120 × 2880), 218 PPI

Thunderbolt™ 4 In/Out con alimentazione da 96 W

Calman Ready per una calibrazione rapida e accurata

DisplayHDR 600 per una luminosità e una profondità eccezionali

Smart KVM per passare facilmente da un dispositivo sorgente all’altro

Webcam da 5 MP con inquadratura automatica AI e supporto Windows Hello

Ampia gamma cromatica: 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3

Vetro frontale antiriflesso con durezza 7H

Creatività elevata con nitidezza a 5K e precisione cromatica

Il Philips Brilliance 27E3U7903 offre una risoluzione UltraClear 5K UHD (5120 × 2880) sbalorditiva con una densità di pixel ultraelevata di 218 PPI, fornendo dettagli cristallini essenziali per editor video, grafici, animatori e fotografi.

Un pannello IPS che copre il 99,5% di AdobeRGB, il 99% di DCI-P3/Display P3 e il 99% di sRGB garantisce una riproduzione dei colori fedele alla realtà, mentre il DisplayHDR 640 offre una gamma dinamica elevata per immagini più vivaci e dettagliate. Un pannello IPS che copre il 99,5% di AdobeRGB, il 99% di DCI-P3/Display P3 e il 99% di sRGB garantisce una riproduzione dei colori realistica, mentre la certificazione DisplayHDR 600 offre un contrasto profondo e luci vivaci in ogni fotogramma.

Pre-certificato Calman Ready, il Philips Brilliance 27E3U7903 consente ai creativi di ottenere un’accuratezza cromatica affidabile grazie a flussi di lavoro di calibrazione automatizzati, riducendo così i tempi di configurazione e mantenendo i più elevati standard di fedeltà cromatica essenziali per la produzione di contenuti professionali.

Connettività e efficienza del flusso di lavoro senza pari

Dotato di due porte Thunderbolt 4, il monitor Philips Brilliance offre trasferimento dati ad alta velocità, alimentazione (fino a 96 W) e collegamento di più dispositivi tramite un unico cavo, consentendo così di collegare laptop, unità esterne e periferiche senza alcuno sforzo. La funzione Smart KVM integrata semplifica ulteriormente il multitasking consentendo agli utenti di passare istantaneamente dal controllo della tastiera e del mouse tra due dispositivi collegati, ideale per flussi di lavoro ibridi che coinvolgono sistemi Mac e PC.

Progettato per il comfort, costruito per la concentrazione

Il vetro frontale di alta qualità con rivestimento antiriflesso e pannello con grado di durezza 7H riduce il riverbero senza offuscare i dettagli, mantenendo immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. La modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni creative, mentre il supporto SmartErgoBase offre regolazioni complete in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento per una configurazione ergonomica perfetta.

Una webcam integrata da 5 MP con inquadratura automatica AI e supporto Windows Hello garantisce che anche le riunioni da remoto rimangano nitide, sicure e sempre inquadrate. Con Philips MultiView due dispositivi possono condividere lo schermo affiancato, rendendo così il multitasking, i confronti e le revisioni in tempo reale più veloci e fluidi.

Philips Brilliance 27E3U7903: qualità da Studio a un prezzo accessibile

Il Philips Brilliance 27E3U7903 offre un valore superiore rispetto ai concorrenti di fascia alta, combinando un design di livello Apple e prestazioni professionali con un investimento significativamente inferiore. Questo lo rende la scelta ideale per i professionisti che lavorano nel mondo creativo e che cercano una qualità senza compromessi e senza prezzi elevati.

Dichiarazioni

“La nostra sfida con il Brilliance 27E3U7903 era semplice: offrire ai creativi le prestazioni, la precisione e l’efficienza di un monitor 5K di alto livello, a un prezzo interessante”, ha dichiarato Ilkan Reyhanoglu, Product Manager EU.

Philips Brilliance 27E3U7903: Disponibilità e prezzi

Il Philips Brilliance 27E3U7903 è disponibile a partire da settembre al prezzo consigliato di 1159 euro.