Plug-in OmniSwitch per Genetec: da Alcatel-Lucent Enterprise più efficienza e sicurezza

Il settore della videosorveglianza si sta evolvendo e, essendo sempre più connesso, non viene sicuramente trascurato il fattore cybersecurity. In linea a queste tendenze Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore di soluzioni di comunicazione, networking e cloud personalizzabili per i mercati verticali, ha introdotto il plug-in Alcatel-Lucent OmniSwitch per Genetec per garantire una completa integrazione con il Security Center Video Management Software (VMS) di Genetec.

Plug-in OmniSwitch per Genetec: più sicurezza per la videosorveglianza mission-critical

Le soluzioni OmniSwitch di Alcatel-Lucent Enterprise sono progettate per soddisfare la domanda di switch ad alta capacità e gestire il crescente volume di dati derivante da ambienti business sempre più orientati al digitale. Il plug-in OmniSwitch di ALE per Genetec offre maggiore sicurezza alle organizzazioni che gestiscono reti di videosorveglianza mission-critical. Consente ai team operativi di individuare e risolvere da remoto e tempestivamente i problemi più comuni delle telecamere direttamente dal Security Center VMS di Genetec, come il ripristino dei dispositivi non funzionanti. Utilizzando il plug-in, le aziende possono risparmiare costi e risorse gestendo e risolvendo i problemi con i dispositivi di sorveglianza stessi, senza la necessità di costosi interventi di terze parti on-site.

I benefici del nuovo lancio di ALE

I vantaggi del plug-in OmniSwitch di ALE per Genetec includono:

Visibilità dello stato della telecamera : è possibile supervisionare facilmente l’intero sistema e gestire gli switch tramite l’interfaccia unificata Genetec

: è possibile supervisionare facilmente l’intero sistema e gestire gli switch tramite l’interfaccia unificata Genetec Efficiente risoluzione dei problemi con un solo clic : è possibile eseguire test con un solo clic per valutare lo stato della telecamera e avviare i ripristini al volo, oltre che personalizzare la priorità Power over Ethernet (PoE) in base alla telecamera.

: è possibile eseguire test con un solo clic per valutare lo stato della telecamera e avviare i ripristini al volo, oltre che personalizzare la priorità Power over Ethernet (PoE) in base alla telecamera. Recupero rapido delle informazioni : visualizzazione in tempo reale di informazioni complete sullo switch e sullo stato della rete, tra cui modello, versione, indirizzo IP, posizione, consumo PoE e temperatura su un’unica interfaccia.

: visualizzazione in tempo reale di informazioni complete sullo switch e sullo stato della rete, tra cui modello, versione, indirizzo IP, posizione, consumo PoE e temperatura su un’unica interfaccia. Facilità d’uso : gli operatori video possono eseguire tempestivamente la risoluzione dei problemi iniziali e quindi delegare le attività ai team operativi, liberando i team IT sovraccarichi di altre responsabilità strategiche.

: gli operatori video possono eseguire tempestivamente la risoluzione dei problemi iniziali e quindi delegare le attività ai team operativi, liberando i team IT sovraccarichi di altre responsabilità strategiche. Maggiore sicurezza informatica: è possibile bloccare le porte delle telecamere per evitare manomissioni esterne e aumentare la sicurezza della rete.

Dichiarazioni

“In linea con il nostro impegno nel fornire soluzioni di alta qualità nel settore della videosorveglianza, che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e partner, il plug-in OmniSwitch di ALE per Genetec fornisce un metodo intuitivo per migliorare l’efficienza e la sicurezza informatica nel mondo della sicurezza fisica“, dichiara Mahdi Mohammadi, Business Line Manager, Alcatel-Lucent Enterprise.

“Alcatel-Lucent Enterprise si impegna a fornire le migliori soluzioni possibili per soddisfare le esigenze individuali e specifiche dei propri clienti nei vari settori verticali. Il plug-in OmniSwitch di ALE per Genetec offre ai clienti, che cercano una soluzione di videosorveglianza flessibile e affidabile, una piattaforma facile da usare, più efficiente e più sicura dal punto di vista informatico. Sempre più spesso le aziende cercano di unire la tecnologia operativa con quella informatica al fine di controllare i costi e riunire la gestione di tutti i sistemi IT all’interno di un’organizzazione. Questo plug-in risponde a questa tendenza e aiuta le aziende ad abbracciare la convergenza OT/IT“, aggiunge Stephan Robineau, EVP, Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise.