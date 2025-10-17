PNY pensa già al Natale. Ecco qualche idea regalo high-tech

Ogni anno, console e videogiochi sono tra i regali più apprezzati dai gamer sotto l’albero di Natale. Per accompagnare gli appassionati del genere, PNY, fornitore mondiale di soluzioni elettroniche specializzato in chiavette USB, schede di memoria e dischi SSD, offre soluzioni di archiviazione progettate per garantire un comfort di gioco continuo e una maggiore velocità. Che si tratti di giocare su console o PC o anche di creare contenuti, gli SSD e le schede microSD di PNY consentono di aumentare facilmente lo spazio di archiviazione e di godersi i nuovi giochi senza alcuna latenza.

Potenti SSD per giocare su console o PC

SSD CS2150 di PNY: più spazio di archiviazione e velocità per le console di gioco

I giocatori su console sanno bene che uno spazio di archiviazione saturo può rovinare rapidamente l’esperienza di gioco. L’SSD CS2150 di PNY, progettato per console come PlayStation, offre velocità di lettura e scrittura ottimizzate per ridurre i tempi di caricamento. Il regalo perfetto per godersi tutti i giochi senza compromessi.

Disponibilità del prodotto

L’SSD CS2150 è disponibile su Amazon nelle capacità da 1TB e 2TB al prezzo rispettivamente di 101,99€ e 235,98€.

SSD CS3250 di PNY: la potenza definitiva per i PC da gaming

Progettato per i giocatori più esigenti, il CS3250 è l’SSD più veloce mai realizzato da PNY. Garantisce prestazioni estreme per eseguire i giochi più impegnativi o i software di creazione più intensivi. Con una velocità fino a 14.900 MB/s in lettura e 13.500 MB/s in scrittura, offre una fluidità senza pari. Il suo dissipatore di calore integrato garantisce un raffreddamento ottimale e la massima stabilità, anche durante lunghe sessioni di gioco o di lavoro. Il regalo high-tech indispensabile per ogni giocatore su PC o creatore di contenuti che cerca prestazioni senza compromessi.

Disponibilità del prodotto

L’SSD CS3250 è disponibile su Amazon nelle capacità 1 TB e 2TB al prezzo rispettivo di 159,99€ e 256,99€.

MicroSD per giocatori e creatori di contenuti

MicroSD Express per ampliare l’universo della Nintendo Switch

I fan della Nintendo Switch non dovranno più scegliere tra i loro giochi preferiti. Con le schede microSD Express di PNY è possibile scaricare e memorizzare sulla console anche i giochi più voluminosi. Le loro elevate prestazioni di trasferimento garantiscono un avvio fluido dei giochi e diventano così l’accessorio complementare per giocare ovunque, senza limiti di spazio.

Disponibilità del prodotto

La microSD Express è disponibile su Amazon nelle capacità da 256GB, 512GB e 1TB a partire da 61,99€.

MicroSD Pro Elite Prime: per i creatori di contenuti

Le feste sono anche un’occasione per immortalare i ricordi. Con la MicroSD Pro Elite Prime, i creatori possono filmare in alta risoluzione con il loro drone o la loro videocamera, senza temere rallentamenti. Grazie alle sue velocità di trasferimento ultraveloci, consente di gestire facilmente file video di grandi dimensioni. Il lettore di schede incluso facilita i trasferimenti istantanei su PC o tablet. L’alleato perfetto per catturare, trasferire e condividere le proprie avventure senza perdite di tempo.

Disponibilità del prodotto

La MicroSD Elite Prime è disponibile su Amazon con capacità da 128GB fino a 1,5TB a partire da 29€.