Printing Solutions sceglie ancora Durst

Squadra che vince non si cambia! Lo sa bene Printing Solutions che, attraverso costanti investimenti nelle soluzioni più avanzate presenti sul mercato, consolida il suo posizionamento come realtà all’avanguardia nella stampa digitale di grande formato con progetti ad alto impatto visivo per fiere, eventi, retail e comunicazione aziendale. Una crescita sostenuta da una visione imprenditoriale chiara in cui si inserisce la partnership con Durst, che oggi si rinnova con l’installazione della nuova Durst P5 500i D4, sistema roll-to-roll superwide di ultima generazione che potenzia in modo significativo le capacità produttive dell’azienda.

L’installazione di Durst P5 500i D4 rappresenta una scelta strategica all’interno di un percorso che ha visto Printing Solutions puntare esclusivamente su piattaforme Durst per rinnovare il proprio parco macchine. Obiettivo: costruire un modello produttivo evoluto, capace di offrire qualità, rapidità e soluzioni su misura. Dopo le installazioni di due P5 350 e di P5 TEX iSUB per il soft signage, l’arrivo della roll-to-roll P5 500i D4 rafforza ulteriormente l’assetto industriale dell’azienda.

Caratteristiche della Durst P5 500i D4 installata da Printing Solutions

Progettata per assicurare prestazioni elevate su supporti flessibili, P5 500i D4 appena installata da Printing Solutions, offre luce di stampa fino a 5,24 metri, ideale per applicazioni di grande formato ad alto impatto visivo. La configurazione Double 4, con doppia fila di teste di stampa CMYK, raddoppia la produttività rispetto agli standard tradizionali, mantenendo un’elevata definizione grazie alla risoluzione fino a 900×1200 dpi e alla goccia da 7 picolitri. La velocità fino a 359 m²/h in modalità ad alta produttività consente di realizzare tirature su larga scala, senza compromessi sulla qualità. Tra i plus di P5 500i D4, la gestione avanzata dei supporti che permette l’utilizzo simultaneo di una, due o tre bobine, anche in configurazioni asimmetriche. L’equipaggiamento comprende un sistema di taglio integrato dotato di lame regolabili per finiture in linea, un modulo retrattile per la stampa su materiali mesh e il sistema di pulizia automatica del nastro. Funzioni che aumentano la versatilità operativa del sistema. La configurazione a otto canali colore supporta anche l’uso di inchiostri speciali, incluso il bianco, particolarmente efficace per la realizzazione di effetti speciali come la stampa multilayer. Completa il sistema un modulo LED integrato per il controllo qualità durante e post-stampa, fondamentale per applicazioni con supporti retroilluminati, a cui si aggiungono tecnologie di automazione avanzata per il riconoscimento dei materiali e la protezione dei bordi.

Dichiarazioni

“La collaborazione con Durst non è solo una scelta tecnologica, ma un rapporto costruito nel tempo, fondato su valori quali fiducia, ascolto e condivisione di obiettivi. Lavorare a fianco di un partner così strutturato e dinamico, riconosciuto per l’eccellenza ingegneristica, l’affidabilità delle soluzioni e l’innovazione continua, ci ha permesso di evolvere costantemente, affrontando ogni sfida con strumenti all’altezza delle aspettative dei nostri clienti”, commenta Paolo Albieri, CEO di Printing Solutions.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere il partner tecnologico di riferimento di Printing Solutions, azienda dinamica che rappresenta un esempio virtuoso di professionalità, innovazione e attenzione al cliente”, afferma Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group. “Questa collaborazione è basata su un confronto tecnico e applicativo particolarmente stimolante, alimentato quotidianamente da un team che si distingue per competenza, attenzione al dettaglio e creatività. Affiancare realtà d’eccellenza come Printing Solutions è per noi motivo di grande motivazione e rappresenta una spinta alla crescita continua“.