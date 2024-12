ProArt Display 5K PA27JCV di ASUS è disponibile all’acquisto

ASUS annuncia la disponibilità del ProArt Display 5K PA27JCV, un monitor 5K (5120 x 2880) con densità di pixel di 218 ppi che consente di riprodurre immagini straordinarie. Questo monitor Calman Verified è calibrato in fabbrica per un’accuratezza cromatica Delta E<2, rendendolo il supporto perfetto per lavori di precisione in cui la fedeltà cromatica è un fattore cruciale. Inoltre, il PA27JCV copre il 99% del gamut DCI-P3, il 95% dell’Adobe RGB e il 100% dell’sRGB. La soluzione ASUS Light Sync sfrutta i sensori di luce ambientale e retroilluminazione integrati per garantire prestazioni cromatiche affidabili. La tecnologia LuxPixel aggiunge un rivestimento anti-riflesso a bassa riflessione (Anti Glare, Low Reflection), riducendo al minimo i riflessi e mantenendo colori accurati e dettagli nitidi. L’Auto KVM integrato inoltre consente agli utenti di passare facilmente tra due laptop o due PC collegati utilizzando una sola tastiera ed un mouse. Le ricche opzioni di connessione includono un collegamento DisplayPort tramite USB-C in grado di erogare 96 watt, DisplayPort, HDMI e un hub USB. Il PA27JCV è venduto al prezzo suggerito di 799 euro.

Il ProArt Display PA27JCV è progettato per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti che sviluppano su una vasta gamma di dispositivi: dai telefoni cellulari e tablet ai laptop ed alle tecnologie emergenti come AR e VR. Ogni creator può quindi sfruttare appieno un monitor ad alta risoluzione che offre una straordinaria fedeltà cromatica, pronto per i dispositivi ed i software futuri, ed in grado di supportare al meglio e senza problemi la transizione con le future innovazioni dell’industria audio-video.

L’eccezionale grafica 5K HDR del ProArt Display 5K PA27JCV

Il pannello HDR 5K (5120 x 2880) del ProArt Display PA27JCV offre una densità di pixel di 218 ppi – oltre 2,6 volte superiore a quella di un display FHD da 27 pollici. La maggiore densità di pixel garantisce testi nitidi e leggibili, mentre la chiarezza visiva migliorata offre vantaggi significativi per i creator che lavorano su progetti complessi e dettagliati. La compatibilità con HDR10 e VESA DisplayHDR™ 500 assicura bianchi luminosi e neri profondi per un contrasto eccezionale, creando immagini ricche e realistiche per consentire agli artisti digitali di realizzare appieno le loro visioni creative. Inoltre, il PA27JCV offre il 77% di spazio di lavoro in più rispetto a un monitor 4K della stessa dimensione, consentendo ai creatori di lavorare facilmente ed efficientemente su più app e finestre.

Accuratezza cromatica superiore

I professionisti del colore si affidano a display accurati per garantire che le loro creazioni appaiano esattamente come previsto. Il ProArt Display PA27JCV vanta una copertura cromatica del 99% DCI-P3, 95% Adobe RGB e 100% sRGB, oltre a una profondità colore a 10 bit che mostra oltre 1,07 milioni di colori sullo schermo per evidenziare i dettagli più fini di ogni foto. Ciascun display ProArt è calibrato in fabbrica per soddisfare lo standard Calman Verified e raggiungere un’accuratezza cromatica Delta E<2. La tecnologia ASUS Light Sync include due sensori progettati per garantire immagini straordinariamente luminose e una temperatura colore precisa. Il sensore di retroilluminazione aumenta automaticamente la luminosità all’avvio, mentre il sensore di luce ambientale regola il gamut in base alla luce dell’ambiente

La tecnologia LuxPixel è un rivestimento antiriflesso AGLR (Anti Glare, Low Reflection) che restituisce una visione priva di riflessi anche in ambienti fortemente illuminati. A differenza dei pannelli tradizionali con finitura opaca che mostrano immagini più attenuate, la tecnologia LuxPixel riduce al minimo i riflessi per garantire che l’utente veda solo i colori più accurati e i dettagli più nitidi.

Produttività semplificata

L’Auto KVM integrato consente di passare senza sforzo tra due laptop o PC collegati utilizzando una sola tastiera e un mouse, semplificando il multitasking.

Il ProArt Display PA27JCV è altamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sorgenti multimediali, con opzioni di connettività come DisplayPort, HDMI, hub USB ed una porta USB-C che offre trasferimenti di dati ultraveloce e alimentazione fino a 96 watt. La connessione USB-C consente agli utenti di collegarsi a un laptop per accedere a tutte le funzioni USB-C tramite un unico cavo, rendendolo il monitor ideale per i professionisti creativi che utilizzano laptop Windows oppure un MacBook. La risoluzione nativa di 5K (5120×2800) consente infatti di sopperire ai fastidiosi artefatti grafici e di perdita di qualità dovuta agli effetti di scaling, mantenendo nitidi e leggibili qualsiasi tipo di contenuto.

Inoltre, l’hub USB 3.2 posizionato lungo la cornice inferiore del ProArt Display PA27JCV ospita una porta USB Type-A ed una porta USB-C, che consentono di collegare facilmente una serie di dispositivi e periferiche e di ricaricare i dispositivi compatibili.

Abbonamento gratuito a Adobe Creative Cloud

ASUS ha collaborato con Adobe per supportare i flussi di lavoro dei creatori di contenuti tramite l’utilizzo della suite Creative Cloud. I clienti che acquistano prodotti ASUS idonei in determinate regioni possono ricevere un abbonamento gratuito di uno o tre mesi a Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat (per un valore massimo di 488,91 $). L’abbonamento può essere applicato a un account nuovo o esistente e riscattato tramite il sito di registrazione. Il periodo di riscatto termina il 31 agosto 2025.

ProArt Display PA27JCV: disponibilità e prezzo

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV è disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 799 € IVA inclusa.

Specifiche tecniche

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV