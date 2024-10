Proiettore laser 4K: PFU (EMEA) presenta RICOH PJ UHL3660 UST

Da oggi i meeting saranno più coinvolgenti e inclusivi con il nuovo proiettore laser UST RICOH PJ UHL3660 che PFU (EMEA) ha aggiunto il al suo crescente portfolio di soluzioni dedicate agli smart meeting.

Il nuovo proiettore laser a raggio ultra corto (UST) offre un’esperienza visiva di alto livello in ogni situazione e in ogni ambiente, anche in spazi particolarmente illuminati o affollati. La luminosità di 6.500 lumen, la risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia OptiBright producono immagini visibilmente più nitide e chiare che, combinate con un audio immersivo, creano un’esperienza di visione dinamica e di maggiore realismo per i partecipanti, anche in spazi pubblici.

Presentazioni visive ovunque

In caso di spazio limitato, il proiettore laser offre un rapporto di proiezione ultra corto di 0,24, che crea un’immagine di 85 pollici da appena 1 cm di distanza (dal bordo del proiettore) e una dimensione massima di proiezione di 160 pollici. Inoltre, è dotato di un software di edge blending integrato che consente di combinare più unità per ottenere proiezioni di immagini molto grandi. Tra le applicazioni possibili vi sono spazi commerciali, musei, spazi esterni coperti o sale espositive, dove è possibile proiettare lungo corridoi su sul perimetro intero di una sala, rendendolo ideale per il mondo degli eventi e dell’intrattenimento.

Grazie all’efficienza e all’economicità che caratterizzano il design del proiettore laser, PFU (EMEA) Limited offre un’alternativa incredibilmente conveniente e compatta alle attuali opzioni UST ad alta luminosità presenti sul mercato.

Caratteristiche principali e benefici del proiettore laser UST RICOH PJ UHL3660

Qualità 4K e colori intensi – Tra i proiettori più potenti della sua categoria, offre una luminosità di 6.500 lumen con una qualità dell’immagine visibilmente più chiara e nitida, anche in spazi ampi o molto illuminati. La sua tecnologia di spostamento dei pixel a 4 vie consente una risoluzione Ultra HD 4K e, insieme all’High Dynamic Range e alla modalità High Contrast, offre un migliore realismo e un’esperienza visiva più dinamica e naturale, senza l’effetto “sbiadito” spesso associato alle immagini proiettate.

Luminosità superiore con consumi energetici inferiore e una maggiore durata del proiettore laser, in un’unica unità compatta, grazie alla tecnologia OptiBright. Inoltre, il proiettore offre una riproduzione di 1,073 miliardi di colori con l’avanzata tecnologia NCE (Natural Colour Enhancement) di RICOH, che fornisce una gamma di colori estremamente ricca e vivida, superiore alle capacità della maggior parte degli altri proiettori di questa classe.

Particolarmente adattabile ad applicazioni complesse – Il proiettore laser può essere montato in diversi modi, anche in verticale e con rotazione a 360 gradi per ottenere una vasta gamma di effetti di proiezione. Incorpora, inoltre, una serie di funzioni di correzione trapezoidale e geometrica dell’immagine per gestire superfici di proiezione irregolari, angolate o insolite.

Con connettività cablata HDBaseT e wireless Miracast, l’ingresso sorgente può essere trasmesso in vari modi. Utilizzando il suo indirizzo IP, il proiettore laser può essere gestito in modalità wireless da un PC, uno smartphone o, utilizzando le app per PC Ricoh, è possibile gestire fino a 100 unità in remoto. Con la funzione di pianificazione del dispositivo, il proiettore può essere pre-programmato per eseguire automaticamente una serie di eventi a orari o date specifici.

Robusto e sicuro per operare in spazi pubblici – Adatto ad applicazioni impegnative, il proiettore laser è in grado di funzionare costantemente a temperature fino a 45 gradi Celsius ed è progettato a prova di polvere IP6X. Dispone di una serie di funzioni di sicurezza, tra cui lo spegnimento di sicurezza per gli occhi, e la proiezione è sicura anche in prossimità del pubblico grazie alla minima distanza richiesta tra l’unità e la superficie di proiezione.

L’utilizzo del software Multi Projection integrato con edge blending consente di combinare i proiettori per ottenere immagini ancora più grandi per applicazioni con spazio limitato.

Efficienza e convenienza – Efficienza ed economicità sono al centro del design del proiettore laser. I costi di proprietà e di sostituzione vengono ridotti grazie all’eccellente durata operativa di 40.000 ore in modalità Long-Life, senza necessità di sostituire filtri o lampade. Con un’applicazione che permette di gestire fino a 100 proiettori contemporaneamente, il proiettore laser RICOH PJ UHL3660 UST offre una soluzione di qualità 4K particolarmente adattabile in un’unica soluzione.

Dichiarazioni

“L’esclusiva tecnologia OptiBright è un elemento di differenziazione fondamentale che consente a questo proiettore laser di raggiungere un livello di luminosità particolarmente elevato pur mantenendo dimensioni compatte“, ha affermato Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA). “Che si desideri ottenere immagini di impatto in una sala eventi, in spazi esterni coperti, in ufficio o in un luogo differente, il nostro nuovo avanzato proiettore laser UST riscrive le regole grazie alla sua potenza e flessibilità, ideale per il nostro modo attuale di lavorare. In questo modo, le riunioni diventano più smart”.