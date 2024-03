Projection Mapping: Panasonic alimenta il più grande display permanente

Panasonic Connect ha annunciato che il sistema di proiezione Panasonic è stato scelto per alimentare il più grande display di mapping permanente al mondo presso l’edificio del governo metropolitano di Tokyo a Shinjuku. Certificato dal GUINNESS WORLD RECORDS come il più grande display architettonico con projection mapping (permanente), le operazioni sono iniziate il 25 febbraio 2024. In futuro, il sistema decorerà l’edificio con una programmazione di contenuti diversificata per rivitalizzare l’economia notturna.

Negli ultimi anni, decorare le strutture urbane con contenuti di projection mapping è diventato un modo popolare per aumentare il valore del turismo dopo il tramonto. Ora uno spettacolo familiare per i turisti stranieri e nazionali, la popolazione locale e i bambini, queste attrazioni riflettono la crescente domanda di intrattenimento coinvolgente. Con il continuo aumento della forza emotiva dei contenuti proiettati, è emersa la necessità di attrezzature visive sofisticate con maggiore potere espressivo. Ciò ha comportato flussi di lavoro di installazione, regolazione e gestione sempre più complessi, aggravati dalla carenza di manodopera specializzata, che ostacola l’efficienza.

Per affrontare queste sfide, la soluzione di segnaletica digitale AcroSign di Panasonic è stata scelta per alimentare il più grande display di mapping permanente al mondo all’esterno dell’edificio del governo metropolitano di Tokyo, insieme a proiettori Panasonic ad alta luminosità e un sistema audio coinvolgente. Il sistema di projection mapping, gestito centralmente da AcroSign, consente la gestione remota basata su cloud e gli aggiornamenti dei contenuti. Il servizio di gestione remota di Panasonic consente inoltre il monitoraggio dello stato del sistema da postazioni fuori sede, contribuendo a semplificare la gestione e la manutenzione.

Caratteristiche principali del sistema di Projection Mapping

Sfruttare AcroSign e il servizio gestito in remoto per operazioni basate su cloud

Il sistema di gestione dei contenuti basato su AcroSign consente al personale di gestire e aggiornare il programma di intrattenimento senza visitare fisicamente il sito. Inoltre, il servizio gestito in remoto consente il controllo dello stato delle apparecchiature e il monitoraggio del projection mapping in tempo reale tramite telecamera, semplificando il monitoraggio, la gestione e la manutenzione del sistema.

Immagini spettacolari dai proiettori più luminosi del mondo con un suono coinvolgente

Venti proiettori Panasonic PT-RQ50K (il più luminoso al mondo) e venti proiettori PT-RZ34K, offrono immagini chiare, luminose e coinvolgenti su una vasta area. L’audio sincronizzato da un sistema audio RAMSA aumenta ulteriormente il senso di immersione.

Proiettori ottimizzati per applicazioni di projection mapping esterne permanenti

I corpi dei proiettori appositamente sviluppati presentano una maggiore resistenza alla polvere, all’acqua e alle vibrazioni per garantire un funzionamento stabile e sicuro a lungo termine in ambienti esterni.