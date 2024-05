Provisioning: Avnet Silica fornitore del servizio EdgeLock 2GO di NXP

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato la collaborazione con NXP Semiconductors, fornitore di soluzioni di connettività protetta per applicazioni embedded, per offrire servizi di provisioning di sicurezza rivolti ai clienti OEM ed EMS. La nuova intesa consolida la collaborazione di lunga data del distributore con NXP.

Avnet Silica e NXP insieme per il provisioning

La cooperazione consente ad Avnet Silica di proporsi come primo partner di programmazione NXP a fornire il servizio EdgeLock 2GO per i dispositivi compatibili. La macchina per il provisioning di sicurezza di Avnet Silica è connessa alla soluzione basata su cloud EdgeLock 2GO di NXP. Essa semplifica il processo di provisioning dei dispositivi OEM garantendo la massima qualità del servizio. Questa soluzione congiunta consente ai clienti OEM o EMS di configurare, generare e gestire le credenziali del proprio dispositivo tramite il servizio NXP EdgeLock 2GO. I clienti possono quindi ricevere le credenziali già programmate da Avnet Silica nel silicio, evitando a OEM o EMS di connettersi autonomamente.

La soluzione di provisioning di sicurezza Avnet Silica/NXP EdgeLock 2GO supporta l’inserimento di chiavi e certificati, quali i certificati Matter, e l’autenticazione cloud. Altri servizi disponibili includono il secure boot e la programmazione firmware per la protezione IP; i clienti possono inoltre avere la certezza di evitare la contraffazione dei dispositivi grazie al monitoraggio trasparente del processo di distribuzione dei prodotti.

Dichiarazioni

“Abbiamo collaborato con NXP per gestire il provisioning dei dispositivi compatibili con EdgeLock 2GO nel nostro Product Modification Center di Poing, in Germania. Questo nuovo servizio consente ai clienti di ricevere dispositivi configurati in modo sicuro. Utilizzando il nostro servizio di provisioning, gli OEM possono contare su un servizio facilmente tracciabile di qualità garantita che permette di evitare i pericoli del mercato grigio”, ha commentato Romain Tesniere, Business Development Manager IoT & Security presso Avnet Silica.

“NXP si impegna a rendere più semplice, pratico e conveniente il provisioning dei propri dispositivi IoT. Il nostro servizio EdgeLock 2GO offre un modo sicuro e flessibile per implementare e gestire le credenziali del dispositivo durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione all’implementazione al ritiro. Collaborando con Avnet Silica, gli OEM possono ottenere dispositivi già programmati e pronti per l’uso, beneficiando al contempo dell’esperienza EdgeLock 2GO completa per l’aggiornamento e la manutenzione dei dispositivi sul campo“, ha affermato Alasdair Ross, Senior Director, NFC IoT Security, NXP Semiconductors.