Quantum collabora con FINIX Technology Solutions

Il settore della gestione e dell’archiviazione dati vede la nascita di una nuova partnership, quella tra FINIX Technology Solutions, società italiana di servizi IT specializzata in infrastrutture IT, migrazione al Cloud e adozione dell’Intelligenza Artificiale, e Quantum Corporation, specialista mondiale nell’archiviazione e nella gestione dei dati. L’accordo punta a portare le tecnologie di storage e protezione dei dati di Quantum a un numero sempre maggiore di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o settori di appartenenza.

Le soluzioni di Quantum verranno distribuite da FINIX in tutta Italia

La collaborazione permetterà a FINIX di distribuire l’intera gamma di soluzioni innovative di Quantum, inclusi sistemi di storage ad alte prestazioni, strumenti per la gestione dei dati multi-tier e tecnologie di archiviazione avanzata. Questo supporto consentirà alle imprese italiane di ottimizzare la gestione dei dati, migliorandone la sicurezza e l’efficienza, sia in ambienti on-premise che su piattaforme multi-cloud.

FINIX Technology Solutions e Quantum sono entusiaste di mettere a disposizione delle imprese italiane soluzioni innovative e avanzate per la gestione dei dati, con l’obiettivo di supportarle nel percorso di trasformazione digitale e di promuovere l’eccellenza operativa.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di collaborare con Quantum, azienda globale nel settore dell’archiviazione e della gestione dei dati. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a fornire soluzioni di alto livello che rispondono alle sfide in continua evoluzione che le imprese italiane devono affrontare nel campo dei dati”, ha dichiarato Danilo Rivalta, CEO di FINIX Technology Solutions. “I nostri clienti potranno beneficiare di una maggiore resilienza, sicurezza e scalabilità dei dati, tutti elementi cruciali nell’attuale panorama data-driven e dominato dall’Intelligenza Artificiale”.

“La collaborazione con FINIX Technology Solutions consente a Quantum di portare la nostra innovativa tecnologia di archiviazione e gestione dei dati a un nuovo livello in Italia”, ha commentato Guillaume Crapart, WW VP of Channels di Quantum. “Grazie all’esperienza e alla presenza consolidata di FINIX nel settore IT, questa sinergia permetterà a un numero sempre maggiore di aziende di accedere a soluzioni avanzate per la gestione efficace e sicura dei dati, favorendo la loro crescita”.