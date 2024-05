Radio TETRA, sicurezza e protezione: tutte le novità di Motorola

Garantire una comunicazione stabile e sicura è fondamentale in contesti critici. Motorola Solutions ha annunciato nuove soluzioni pensate proprio per questi contesti e, al CCW 2024 di Dubai, ha presentato le novità nel suo ecosistema di sicurezza e protezione progettate per aiutare le agenzie di pubblica sicurezza e le imprese a comunicare, collaborare e operare in modo più efficiente ed efficace. L’annuncio più importante riguarda la sua nuova soluzione DIMETRA Connect e la radio MXP660 TETRA che consentono agli operatori in prima linea di passare automaticamente dalla radio mobile terrestre (LMR) alle reti a banda larga. Questo connubio permette ai team di essere sempre in connessione nelle loro comunicazioni, e permette di attivare la collaborazione critica, migliorare la produttività e aumentare la sicurezza.

“Stiamo portando TETRA a un nuovo livello per aiutare i primi soccorritori a rimanere connessi ovunque vadano“, ha affermato Michael Kaae, Corporate Vice President di Motorola Solutions. “La nostra nuova soluzione DIMETRA Connect commuta automaticamente gli utenti radio tra TETRA e le reti a banda larga per permettere comunicazioni senza interruzioni in ambienti chiusi o quando si viaggia oltre la copertura geografica della rete radio“.

“La capacità di passare automaticamente da LMR alla banda larga quando ci spostiamo all’interno di edifici o in aree densamente edificate è essenziale per le nostre missioni“, ha affermato Mogens Sandberg Brix, Ufficiale di Divisione e Ispettore dei Vigili del Fuoco di Greater Copenhagen. “I nostri team possono rimanere in contatto mentre combattono gli incendi o si muovono in una miriade di ambienti difficili, senza perdere la concentrazione sulla loro priorità di proteggere la vita e la proprietà”.

Le caratteristiche di DIMETRA Connect e la radio MXP660 TETRA

DIMETRA Connect è progettata per permettere agli operatori in prima linea di mantenere l’attenzione sull’attività che stanno svolgendo, perché commuta automaticamente la comunicazione tra la rete TETRA (Terrestrial Trunked Radio) e le reti a banda larga senza intervento manuale, mantenendo le funzionalità e i gruppi di conversazione preferiti degli utenti. La nuova radio MXP660 presenta tutte le caratteristiche di una radio TETRA mission-critical di Motorola Solutions con funzionalità avanzate, tra cui LTE integrato, soppressione del rumore di fondo grazie all’intelligenza artificiale per un audio chiaro e trasmissione ad alta potenza per un raggio operativo esteso.

“La tecnologia TETRA continuerà a svolgere un ruolo centrale nelle comunicazioni vocali mission-critical per le agenzie di pubblica sicurezza e le aziende“, ha affermato Ildefonso De La Cruz Morales, Principal Analyst, Critical Communications di Omdia. “Innovazioni come DIMETRA Connect stanno consentendo alle organizzazioni di investire in una roadmap di comunicazione con al centro le collaudate ed affidabili comunicazioni vocali LMR, sfruttando la banda larga per estendere la copertura e ridurre al tempo stesso i costi iniziali legati all’infrastruttura”.

“Il design della nuova radio MXP660 si basa su funzionalità e usabilità degli affidabili dispositivi TETRA a cui i clienti di Motorola Solutions sono abituati“, ha affermato Ildefonso De La Cruz Morales. “Gli utenti mantengono i flussi di lavoro esistenti e ottengono i vantaggi dell’LTE integrato e della connettività migliorata tramite DIMETRA Connect, il tutto senza la necessità di ulteriore attività di formazione“.

La rete danese Sikkerhedsnet (SINE) sarà tra le prime a implementare DIMETRA Connect per fornire maggiore sicurezza, migliore protezione e superiori prestazioni operative ai primi soccorritori. Si tratta di uno delle migliaia di sistemi radio di Motorola Solutions, che in tutto il mondo gestisce sia singoli siti che soluzioni nazionali scalabili, tra cui l’austriaca TETRON Digitalfunk, la norvegese Nødnett e la portoghese SIRESP.

Altre innovazioni presentate da Motorola Solutions al CCW

Come anticipato, Motorola ha presentato non solo la nuova radio TETRA e la nuova piattaforma, ma ci sono ulteriori innovazioni che condividiamo di seguito: